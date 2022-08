Posledné roky dali automobilovému priemyslu riadne zabrať. Začalo sa to pandémiou Covid, pokračovalo to mikročipovou krízou a tretiu ranu udelila vojna na Ukrajine. Napriek tomu sa od roku 2020 priemysel pozviechal a ukázalo sa, že ľudia si trend SUV skutočne obľúbili. Nehovoríme to len tak, svedčí o tom nová svetová jednotka, ktorá sa môže pochváliť titulom najpredávanejšieho auta.

10. miesto

Honda Accord

Honda Accord. Zdroj: Honda

Rebríček najpredávanejších áut sveta otvára Honda Accord, prvý z troch modelov, ktoré pochádzajú od tohto japonského výrobcu. V súčasnosti je v predaji desiata generácia, ale Honda sa rozhodla ukončiť jej dovoz do Európy počnúc rokom 2015. Accord sa naďalej teší určitému úspechu vo zvyšku sveta, kde sa len v roku 2021 predalo 481 000 kusov (- 2 %).

Z dobrej rodiny, pohľadná, športovo nadaná, prakticky založená, spoľahlivá a skromná. Osoba s týmito vlastnosťami by sa ctiteľom vyhýbala len ťažko, o auto s rovnakými poznávacími znakmi však v Európe takmer nebol záujem. V Amerike to majú zasa úplne naopak. V Nemecku si ju v roku 2014 kúpilo len 1 253 zákazníkov. Pre porovnanie, v Spojených štátoch sa jej v rovnakom čase predalo 388 374 kusov.