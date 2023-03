Pokiaľ ide o zovňajšok či zvukový prejav, superšporty pútajú pozornosť aj zdiaľky. No interiérom týchto majstrovských diel na kolesách sa všeobecne nevenuje až toľko pozornosti. Predsa len, dovnútra týchto áut sa dostane len málokto a slúžia predovšetkým ich majiteľom. Pozrime sa teda v tomto rebríčku na 10 superšportov, ktoré okrem pokročilej techniky a poriadnej porcie výkonu disponujú aj pútavým interiérom.

Bugatti Chiron Super Sport

Bugatti Chiron Super Sport Zdroj: Bugatti

Bugatti sa kedysi preslávilo vytvorením najrýchlejšieho produkčného auta, no Veyron a Chiron sú ultraluxusné aj zvnútra. Dôkazom sú fotografie Chironu Super Sport v galérii k článku - viac slov jednoducho netreba.

Nástupca slávneho Veyronu sa spolieha na to isté pohonné ústrojenstvo - 16-valcový 8,0-litrový motor so štvoricou turbodúchadiel a architektúrou do W. V základnom Chirone je naladený na rovných 1 500 koní.