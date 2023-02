Nie všetky športové autá boli docenené v čase svojho vzniku, no s odstupom času sú vyhľadávaným artiklom. V dnešnom rebríčku sa pozrieme práve na 10 áut spadajúcich do tejto kategórie.

V priebehu rokov ľudia inklinovali k rôznym karosárskym variantom: kým spočiatku to boli praktické kombíky a neskôr prišli minivany, dnes nám vládnu SUV a crossovery. Na druhej strane športové autá nikdy nepredstierali, že sú „praktické“ akýmkoľvek spôsobom, tvarom alebo formou. A to je v poriadku: ich cieľom je totiž úplne iná časť nášho mozgu.

No napriek tomu, aj športové autá podliehajú vkusu. Niektoré autá sa stávajú legendami v podstate od svojho predstavenia, iné verejnosť odloží bokom na niekoľko desiatok rokov, aby ich znovu objavila a vyvolala ošiaľ na scéne youngtimerov. Vkus bol vždy subjektívny, no mení sa v priebehu času. Dôkazom je aj týchto 10 áut, ktoré ako nové nezožali úspech, no dnes sú snom mnohých petrolheadov.

Lancia Montecarlo

Lancia Montecarlo Zdroj: Lancia

Mnohé autá zo 70-tych rokov dnes prakticky neexistujú kvôli (na dnešné pomery) nízkej antikoróznej ochrane. No Lancia bola so svojim modelovým radom Beta nechválne známa hrdzavejúcimi časťami karosérie. A to tak, že model Montecarlo nikto nechcel až donedávna, kedy sa znova začal tešiť popularite.

Málokto totiž vie, že Lancia Beta Montecarlo, vyrábaná v rokoch 1975 až 1978 a 1980 až 1981, mala skvelé jazdné vlastnosti vďaka 2,0-litrovému štvorvalcu umiestnenému v strede. Pridajte k tomu váhu tesne pod 1 tonu, manuálnu prevodovku a postačujúci výkon 88 kW (120 koní) a máte postarané o zábavu.