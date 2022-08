To, že sa autá, ich dizajn a technológie neustále vyvíjajú, nie je žiadnym prekvapením. Výrobcovia sa predsa snažia držať krok s dobou a keď niekto príde s prevratnou novinkou, do niekoľkých rokov sa tento prvok premietne do celého automobilového priemyslu. Tak to bolo napríklad v prípade bezdotykových obrazoviek, ktoré má stále veľké množstvo zákazníkov za akéhosi strašiaka.

Niektoré časti, ako napríklad volant, sa naopak príliš nezmenili ani po 120 rokoch, pretože niekedy neexistuje spôsob, ako niečo vylepšiť ešte viac (nový volant od Tesly nepočítame, pretože sme videli, ako môže vodiča zmiasť). V našom rebríčku štýlových trendov sme sa teda pozreli na tie, ktoré dnes už nie sú v hľadáčiku zákazníkov a automobilky ich úplne zavrhli ( až na výnimky ). Prečo? Pretože trendy prichádzajú a odchádzajú.

Zastarané LED denné svetlá

Denné svietenie. Zdroj: Pixabay

LED svetlá si našli cestu do prvých automobilov približne pred 20 rokmi. Spočiatku sa montovali do koncových a brzdových svetiel, neskôr sa preniesli aj do smeroviek a nakoniec ich výrobcovia začali používať aj ako denné, stretávacie či diaľkové osvetlenie. LED svetlomety zo sebou priniesli veľké množstvo výhod – fantasticky osvetľujú vozovku, dobre vyzerajú, nemusíte meniť žiarovky a diódová modularita je prístupná všetkým vrstvám širokej verejnosti.

Avšak, nedávny pokrok v technológii LED osvetlenia pomohol dizajnérom, aby boli ich autá rozpoznateľné spredu aj zozadu, dokonca aj v tme. Dnešné LED svetlá sú obrovským zlepšením oproti nevzhľadným „pásikom“ niekoľkých jasných bodov, ktoré sa ešte pred desiatimi rokmi používali ako denné svietenie.