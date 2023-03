Automatický nabíjací robot (ACR) je jednoruký robot, ktorý dokáže vložiť kábel do nabíjacieho portu elektromobilu a po dokončení nabíjania ho vybrať. Video ukazuje spätné parkovanie Ioniq 6 s využitím funkcie inteligentného parkovacieho asistenta na diaľku, ktorá je už dostupná na niekoľkých modeloch Hyundai predávaných v Spojených štátoch. V tomto prípade sa automaticky otvorí aj veko nabíjacieho portu. Robot potom zapojí nabíjací kábel pomocou toho, čo Hyundai opisuje ako algoritmus umelej inteligencie založený na 3D kamere na ovládanie pripojenia. Po dokončení nabíjania robot kábel odpojí a odošle upozornenie na vodičov smartfón.

Hyundai predstavuje svojho nového automatického nabíjacieho robota ACR. Zdroj: Hyundai

Na dosiahnutie tohto technického a technologického výkonu skupina vytvorila algoritmus, ktorý integruje robotiku a technológiu AI založenú na 3D kamerách. To, čo na videu vyzerá celkom jednoducho, zahŕňa mnoho premenných a výpočtov, ktoré kombinujú informácie o presnej polohe vozidla, tvare nabíjacieho portu, poveternostných podmienkach a hmotnosti nabíjacieho kábla, aby sa zaistilo bezpečné spojenie medzi nabíjačkou a vozidlom. Na to, aby robot bezpečne pripojil nabíjačku k nabíjaciemu portu, je potrebný softvér, ktorý dokáže vypočítať všetky tieto premenné naraz. Technológia AI založená na 3D kamere sa používa na určenie polohy vozidla a jeho portu a na následné pripojenie nabíjacieho kábla.

Aj inžinieri vedia, že väčšina nabíjacích staníc pre elektromobily sa nachádza vonku a je vystavená poveternostným vplyvom, takže postavili vo výskumnom a vývojovom centre Hyundai špeciálnu nabíjaciu stanicu na testovanie robota v rôznych podmienkach. ACR je vodotesný aj prachotesný (podľa štandardu IP65) a údajne môže pracovať aj v extrémnych podmienkach. Bezpečnostný stĺpik s integrovaným laserovým senzorom identifikuje pevné a pohyblivé prekážky, aby sa predišlo nehodám, ako to urobil varovaním chodca vo videu.

„ACR pomôže zjednodušiť a spríjemniť nabíjanie elektrických vozidiel,“ uviedol vo vyhlásení Dong Jin Hyun, riaditeľ robotického laboratória Hyundai. Výrobca tiež predhodil myšlienku zvýšenia celkovej efektivity systému kombináciou ACR so systémami autonómnej parkovacej kontroly s cieľom zlepšiť využitie nabíjania viacerých zaparkovaných vozidiel . Hyundai nešpecifikuje, ako by to mohlo fungovať, je ľahké si predstaviť, ako sa robot pohybuje medzi viacerými vozidlami alebo vyzýva každé vozidlo, aby po dokončení nabíjania opustilo parkovacie miesto, čím sa uvoľní nabíjačka pre ďalšie vozidlo. Oba procesy by sa mohli ukázať ako veľmi užitočné na verejných nabíjacích miestach s vysokým dopytom.

Hyundai nepotvrdil výrobné plány svojho nabíjacieho robota a určite to nie je prvá automobilka, ktorá takýto koncept predvádza. Novo uvedený ACR bude vystavený v stánku Hyundai Motor na výstave mobility v Soule 2023, ktorá sa bude konať od 31. marca do 9. apríla v KINTEX v Ilsan-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Južnej Kórey. Hyundai je možno známy najmä svojimi autami a SUV, ale to sa môže v najbližších rokoch zmeniť. Koncom roka 2020 automobilka získala americkú spoločnosť Boston Dynamics, výrobcu robotického psa Spot a dvojnohého humanoidného robota Atlas. V posledných rokoch značka tiež odhalila množstvo robotických konceptov, ktoré siahajú od rozumných (MobED nesúci šampanské) až po šialené (Tiger X-1 prekračujúci Mesiac). A ako ukazuje nový robot ACR, značka nevidí dôvod, prečo by sa tieto dva svety nemali zmiešať.

