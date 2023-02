Lamborghini posúva model Urus o stupeň vyššie a mení ho na Performante s výkonom vyšším o 16 koní, ktoré je obuté do voliteľných pneumatík Pirelli P Zero Trofeo R. Dopredu ho tlačí diabolských 666 koní a vďaka karbónovej úprave sa hmotnosť údajne znížila o 50 kilogramov.

Štandardné športové sedadlá bez väčšej opory pliec, ale s priľnavým čalúnením. Zdroj: Auto Bild

A v praxi? Troška výkonu navyše by nemal mať takmer žiadny význam, a to najmä preto, že bežný sériový rozptyl už v niektorých prípadoch spôsobuje väčší rozdiel. Hmotnosť by mohla byť rovnaká. Naša váha zaťaženia kolies ukazuje 2 197 kilogramov. To je o 47 kg viac, ako sa uvádza, ale o 44 kg menej ako 2 241 kg nameraných pred faceliftom.

Čierne zlato: Pirelli P Zero Trofeo R sú namontované na elegantných 22-palcových kolesách. Zadné majú šírku 325 milimetrov. Zdroj: Auto Bild

Pri Performante vyšetríme ako prvú spotrebu paliva na jedno kolo. Lamborghini v brožúre (áno, aj takéto špeciály majú svoju brožúru) uvádza spo­trebu 14,1 litra, my sme vypočítali 15,4 litra na 100 kilometrov. Nie je to síce dôvod na radosť, ale ide len o deväťpercentné prekročenie továrenskej špecifikácie, čo je chvályhodné. Ešte prekvapujúcejšie je, že sa Urus Performante uspokojí so štandardným benzínom Super 95.

Viac ako len facelift. Ľahká konštrukcia a semislicky neboli predtým na športovom talianskom SUV k dispozícii. Alexander Bernt

Teraz, keď sme naplnili nádrž, sa pozrime, čo dokáže Performante z hľadiska pozdĺžnej dynamiky. Aktivujte funkciu Launch Control a spustite meranie. Na konci merania vozidlo dosiahne rýchlosť 100 km/h za 3,2 sekundy. Je o desatinu sekundy rýchlejšie ako továrenské špecifikácie. To si odškrtneme ako toleranciu merania, najmä preto, že Lamborghini uvádza aj hodnotu z 0 na 200 km/h, ktorú náš testovaný Urus nedosiahol o desatinu – 11,6 sekundy.

Lamborghini si dalo v kokpite záležať, aby zamaskovalo vzťah s Audi. Ale stále ho môžete vidieť na tlačidlách na volante. Zdroj: Auto Bild

Štandardné keramické brzdy zastavia Urus na 31,5 metra, ale len s voliteľným obutím Trofeo R. Jeho mäkká zmes veľmi pomáha. Ďalšia disciplína je beh na dlhú trať. Na diaľnici smerom na Sachsenring je jasné, že vývojári zapracovali predovšetkým na jazdnej dynamike. V zozname možností modelu Performante chýba vzduchové odpruženie. Jedinou možnosťou je športové odpruženie, ktoré bolo vyladené a pritvrdené. Sedí o 20 milimetrov nižšie a má o 16 milimetrov širší rozchod kolies. Z aerodynamického hľadiska je vpredu viditeľný znížený nárazník a dva bumerangové prvky pripomínajú Huracán Tecnica. Kapota je celokarbónová, vzadu malé strešné krídlo s koncovými doskami z uhlíkových vláken pripomína Cayenne Turbo GT. Odtrhová hrana pod zadným oknom má malú klapku z uhlíkových vláken. Výsledkom tohto úsilia je prítlak väčší o 38 percent.

V8, Biturbo namontovaný vpredu pozdĺžne má objem 3 996 cm³ a výkon 490 k W (666 koní). Zdroj: Auto Bild

Pomáha to však pri rýchlejšom prejazde kola? Áno! Hoci sa máš testovací jazdec Guido Naumann sťažoval na veľkú nedotáčavosť, tej sa dá podľa fyzikálnych zákonov len ťažko vyhnúť. Hmotnosť vozidla obrusuje bok pneu­matiky skôr, ako by mohla využiť svoj potenciál rýchlosti v zákrutách. Napriek tomu je úroveň jazdnej dynamiky mimoriadne vysoká. Vďaka aktívnemu zadnému diferenciálu pohonu všetkých kolies Torsen sa Performante ľahko dostáva zo zákrut. Vždy s miernou výkonovou pretáčavosťou a so sklzom zvyšujúcim agilitu. Dokonca aj cez Malý kopček (to je časť trate na Sachsenringu) ide Urus s nenápadne uvoľnenou zadnou časťou. V rýchlej ľavotočivej zákrute smerom dole k motokárovej dráhe Urus tancuje sem a tam medzi pretáčavosťou a nedotáčavosťou. Zákruta Ralfa Waldmanna nie je problémom pri plnom plyne, saská zákruta sa dá zabrzdiť neskoro. Výkonný keramický brzdový systém so 440-milimetrovými kotúčmi vpredu. V zákrute Queckenberg spomalíme v polovici na obrubníku, otočíme sa a na výjazde zo zákruty nič nestrácame. Sila!

Športové sedadlá sú v sériovej výbave. Zdroj: Auto Bild

Časomiera hovorí jasne: 1:34,86 min. Nový rekord SUV, o 2,13 sekundy rýchlejší ako Urus pred faceliftom. A čo je ešte dôležitejšie, o 24 stotín pred Porsche Cayenne Turbo GT.

Údržba, spotreba a cena kazia hodnotenie Performante. Kategórie, ktoré potenciálnych zákazníkov vôbec nezaujímajú. Záver: Najrýchlejšie dostupné SUV – to je všetko, čo milovníci Lamba potrebujú vedieť.

motor a pohonný systém Lamborghini Urus Performante Usporiadanie a počet valcov V8, biturbo Zdvihový objem 3 996 cm3 Max. výkon 490 kW / 666 k pri otáčkach 6 000/min Max. krútiaci moment 850 Nm pri otáčkach 2 300 - 4 500/min Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka osemstupňová automatická rozmery, hmotnosti a objemy Lamborghini Urus Performante Dĺžka 5 137 mm Šírka 2 026 mm Výška 1 618 mm Rázvor náprav 3 006 mm jazdné výkony Lamborghini Urus Performante Max. rýchlosť 306 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 3,2 s spotreba Lamborghini Urus Performante Kombinovaná - normovaná 14,1 l/100 km emisie Lamborghini Urus Performante Emisie CO 2 320 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Lamborghini Urus Performante Základná cena modelu od 260 000 € Základná cena verzie od 260 000 € Cena testovaného exemplára 281 317 €