Na konci rýchleho dňa je to, ako keď kovboji odchádzajú do západu slnka, unavení, ale spokojní. Triedite si poznatky, ste vďační za to, čo ste zažili, a tešíte sa na nového, čerstvého koňa. A hneď tu jedného aj máme. Čerstvého koňa, ktorý je matne sivý a nežiari tak krásne ako ten starý červený. Klusá však rýchlejšie a beží oveľa harmonickejšie. Takže vraciame sa od západu slnka, lebo vám musíme tento príbeh rozprávať od začiatku.

Dotykový displej navrchu, vetracie otvory a skutočné tlačidlá pod ním. Za starých čias to nebolo zlé! Navigačné systémy, multimédiá a hlasové ovládanie spoločnosť Kia aktualizovala a fungujú dobre. Zdroj: Fred Roschki

Spaľovací motor sa stretáva s elektrinou alebo, inými slovami, starý a nový svet sú na spoločnom výlete. Jednoducho sme si položili otázku, či môže existovať GT aj bez nafúknutého zdvihového objemu a dunenia výfukov, t. j. taký, ktorý jazdí tajne, potichu a nehlučne. Potom sa na našom prahu objavili Kia Stinger GT a Kia EV6 GT a my sme si takmer povedali: „Do sediel, ideme do Texasu!“ Čo by bolo, samozrejme, úplne nevhodné. Hovoríme tu o výkone 366 koní z motora V6 prepĺňaného turbodúchadlom a 585 koní z dvoch elektromotorov, skvelom krútiacom momente 510 Nm pri benzínovom motore a brutálnych 740 Nm v elektromobile. Páni, samé čísla, radšej sa konečne pohnime.

Kokpit EV6 ako televízny displej v elektroobchode. Dve obrazovky vyzerajú ako jedna so šírkou XXL. Dotykové ovládanie, hlasové ovládanie - všetko funguje ako v nemeckých prémiových modeloch. Zdroj: Auto Bild

Skutočnosť, že nám Kórejčania v roku 2017 predstavili vozidlo ako Stinger, nesúvisí ani tak s obchodným zmyslom ako skôr s pestovaním imidžu. Kia na Slovensku predala za prvý polrok tohto roka len tri kusy Stingera, čo nie je veľa, hoci cena je v porovnaní s Audi S5 férová: 59 290 eur za štvordverový 4,83-metrový športiak s plnou výbavou, len za červený trojvrstvový lak sa pripláca 200 eur, Kórejčania chcú 490 eur za velúrovú kožu a červené pásy, nemá sklenenú strechu (690 eur) ani klapku výfuku za 2 755 eur.

Stinger je GT starej školy: silné a pohodlné cestovné kupé. Naproti tomu EV6 GT je brutálny a precízny športový stroj. Sme zamilovaní do oboch, aj keď vieme, že jeden bude musieť odísť. Zdroj: Fred Roschki

Na konci dňa sme s V6 vyronili slzu za Stinger. Zostaňme priateľmi! Ešte zábavnejší je však model EV6 GT. Andreas May, šéfreportér

Pre bývalého šéfdizajnéra značky Kia Petra Schreyera, ktorý predtým vymyslel Audi TT, bol Stinger srdcovou záležitosťou. Predĺžená kapota, plochá silueta, zvažujúca sa línia strechy – nič také v kombinácii s V6 a pohonom všetkých kolies Kia nemala. Nečakali by ste to od značky, ktorá bola dovtedy zameraná na nižšie ceny a sedemročné záruky.

Kia Stinger GT

3,3-litrový V6

366 koní

od 59 290 eur

Stinger sa im za tie roky veľmi dobre nepredával, ale robil značke pekný imidž a ona ho za to udržiavala v dobrej kondícii. Šliapnete na plyn a automatická prevodovka triedi osem prevodových stupňov tak rýchlo a harmonicky, ako keby ste používali diaľkové ovládanie televízora. Potom vás stlačí do sedadla, ponoríte sa hlboko do zákruty. Krútilo to zadkom? Čo si myslí, že je BMW? Mohlo by to tak byť, lebo okrem Schreyera bol do projektu zapojený aj Albert Biermann, ktorý tvoril modely M pre BMW.

Stinger je vybavený 19-palcovými hliníkovými diskmi s pneumatikami 225 vpredu a 255 vzadu. GT je jediným členom rodiny EV6, ktorý má 21-palcové kolesá, vnútorne vetrané kotúčové brzdy a neónovožlté strmene. Zdroj: Fred Roschki

Kia EV6 GT

2 elektromotory

585 koní

od 75 590 eur

Keď režim sport plus na úzkej ceste pošle takmer všetok výkon na zadnú nápravu, mali by ste mať nervy z ocele a jazdecké zručnosti. Je teda Stinger V6 rajom pre vodiča? Áno, merané cenou a výkonom.