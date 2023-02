Výkonu nikdy nie je dosť – to by vám povedal každý skúsený motoristický pretekár. V prípade malého elektrického SUV kupé s názvom C40 od Volva to však rozhodne neplatí.

Elektromobily si ľudia väčšinou spájajú s ekológiou, trvalou udržateľnosťou automobilovej dopravy a ochranou životného prostredia. Iba málokto sa rozhoduje pre elektrické auto pre adrenalín a zábavu z jazdy. A už vôbec nie v spojení s rodinne orientovaným kompaktným SUV.

Volvo C40 Recharge Twin však dokonale uspokojí jedno aj druhé.

VOLVO C40: Zadné svetlá sú súčasťou aerodynamiky rovnako ako strešné krídelká a drobný spojler. Zdroj: ROBO HUBAČ

Už na prvý pohľad je jasné, že ide o kupé verziu odvodenú od najmenšieho SUV značky s označením XC40. Ide o dizajnérsky zaujímavé auto. Napríklad zadné združené svetlomety sú súčasťou aerodynamiky. Bežné elektrické autá majú predok viac zaoblený, Volvo C40 však nie. Poriadne hranatý predok (spolu s väčšou svetlou výškou) pôsobí drsne, ale podpíše sa pod spotrebu elektrickej energie.

V interiéri vás privíta typické Volvo, hoci plasty vyzerajú všelijako. Na palubnej doske nájdete polomäkký plast, aj modrý koberec na dverách je zaujímavý. Zaujme sklená strecha, ktorá je tu sériovo, keďže ide o „kupé“ – vzadu museli nahnať centimetre na hlavu pasažierov. No dá sa tam sedieť. Sklená strecha však nemá kryciu roletku a v lete to musí byť na pečúcom slnku veľmi „zaujímavé“.

VOLVO C40: Typické Volvo, hoci plasty vyzerajú všelijako. V noci pekné podsvietenie. Zdroj: ROBO HUBAČ

Nájdete tu len minimum ovládačov a výrazný stredový displej na výšku – to je už pri Volve klasika. Dole je veľký otočný ovládač hlasitosti – super! Okolo neho pár tlačidiel – výstražný trojuholník, predné odhmlievanie a zadné vykurovanie okna, preskakovanie pesničiek a staníc. A ešte jedno tlačidlo – HOME. Ani na dotykovom stredovom displeji nie je menu extra bohaté. Je rozdelené do štyroch základných častí. Funguje na Androide od Googlu, keď kliknete naľavo, dostanete sa k ôsmim ikonkám (+ dvom ukrytým). Cez ozubené koliesko sa dostanete k nastaveniam – celkom ako na smartfóne. Jednoduché a logické. Nechýba veľký otvor na mobil, dva držiaky na nápoje a lakťová opierka. A to je v zásade všetko. Aj prístrojovka je veľmi jednoduchá, priam až primitívna. Naľavo rýchlosť, napravo Power a Charge – podľa toho, či využívate výkon alebo nabíjate akumulátor brzdením a spomaľovaním.

VOLVO C40: Šikovné riešenie: menší predný odkladací priestor skvelo poslúži na špinavé káble. Zdroj: ROBO HUBAČ

Podvozok bol pre nás (po presadnutí z luxusného BMW i7) sklamaním. Aj po niekoľkých dňoch sa nám stále zdal byť veľmi uskákaný, vytrasený, hrkotavý, nekomfortný. Napriek tomu, že importér nainštaloval menšie 19-palcové zimné kolesá, ktoré sú o čosi mäkšie než sériové letné 20-palcové disky. Podvozok teda nie je extra komfortný. Ale záleží na tom, z čoho si do C40 presadnete.

Má však úžasnú dynamiku. Možno až zbytočne veľkú. Plne by postačoval polovičný výkon (aj taká verzia s pohonom len prednej nápravy sa dá kúpiť). Dvojica elektromotorov dáva spoločný výkon 408 koní a 4,7 s na 100 km/h – to sú parametre hodné športového vozidla a nie malého rodinného SUV kupé (verzia Single motor: 7,4 s). Toto čisto elektrické auto, nabité na sto percent, nám vypísalo dojazd 360 km (výrobca uvádza 440 km). Doma na 220 V bez wallboxu trvá nabíjanie celú večnosť, na ultrarýchlej nabíjačke výrobca uvádza 28 min. z 10 na 80 percent. Priemerná spotreba nám vyšla 22 kWh/100 km v zime. Nižšiu spotrebu nemožno očakávať nielen pre vyššiu hmotnosť a väčšiu svetlú výšku, ale aj pre hranatý predok. Veríme, že v ďalšej generácii to už bude omnoho lepšie.

Verdikt

Dojazd 360 km v zime, celkom vysoká cena, ale aj (zbytočne) vysoký výkon a akcelerácia, ktorá urobí dojem asi na každého. Ticho na palube je úžasné. Úplne stačí verzia Single motor, ktorá stojí o 8 100 eur menej.

motor a pohonný systém Volvo C40 Recharge Twin Typ elektromotora 2 x synchrónny Max. výkon 300 kW / 407 k Max. krútiaci moment 660 Nm Max. otáčky 13 900/min Palivo elektromotor Pohon všetky kolesá Prevodovka 1-stupňová automatická rozmery, hmotnosti a objemy Volvo C40 Recharge Twin Dĺžka 4 440 mm Šírka 1 873 mm Výška 1 591 mm Rázvor náprav 2 702 mm Pohotovostná hmotnosť 2 132 kg Objem batožinového priestoru 413 / 1 205 l Kapacita batérie 78 kWh jazdné výkony Volvo C40 Recharge Twin Max. rýchlosť 180 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 4,7 s spotreba Volvo C40 Recharge Twin Kombinovaná - normovaná 21,2 kWh/100 km aktuálne cenníkové ceny s dph Volvo C40 Recharge Twin Základná cena modelu od 62 605 € Cena testovaného exemplára 69 315 €