Testovanie Pola GTI pre mňa začínalo trochu s predsudkami. Nemala som veľké očakávania a to viac ma autíčko prekvapilo. Prvým pozitívnym zistením bolo, že pod kapotou sa nachádza dvojlitrový štvorvalcový benzínový motor, narozdiel od jeho bratov v klasickej verzii, kde sú ponúkané iba litrové trojvalce. Agregát dosahuje výkon 152 kW/ 206 k a má výborný ťah, krútiaci moment 320 Nm prichádza už od 1500, až do 4500 otáčok.

Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI Zdroj: Nina Pánska

Nástup výkonu dokáže vyčariť úsmev na tvári. Nezaostávajú ani brzdy, ktoré boli druhým pozitívnym bodom jedovatého Pola GTI. Aj pri väčšom zaťažení nestrácali brzdný účinok a brzdili výborne. Obuté zimné pneumatiky Continental Wintercontact TS 870 mali viditeľne už čo to odžité, ale napriek tomu držali na ceste skvele a dalo sa na ne spoľahnúť, aj pri agresívnej rýchlej jazde v zákrutách.

Polo GTI je vyváženou kombináciou medzi autom na každodenné trasy a malým pretekárom, s ktorým si viete užiť aj kopec zábavy. Podvozok je tuhší, ale nie natoľko, aby mi to v meste počas bežného dňa vyslovene prekážalo. Adaptívne tlmiče v športovom režime pri rýchlej jazde dopomáhali autu kopírovať vozovku. Zvuk motora má zvonku príjemný a nesilený prejav, vďaka športovo ladenému výfuku s dvoma koncovkami.

Spotreba je ďalším príjemným zistením. Dlhodobú palubný počítať síce ukazoval 9,1 litra, no je treba myslieť na to, že je to priemer zaťažovanej predvádzačky, takže aj tak dobre. Môj priemer zahŕňajúci mesto, okresné cesty, diaľnicu, ale aj šantenie, bol 7 litrov / 100 km. Pri troche snahy by bolo možné dosiahnuť oveľa nižšie číslo, ale o tom som sa nesnažila, pretože jazda s Polom GTI ma bavila. Viac obrázkov nájdete v galérii.