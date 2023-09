Po prejdení približne 1750 km s Volkswagenom ID. Buzz som presvedčený, že táto elektrická novinka patrí k najlepším elektromobilom, ktoré za ostatný rok prišli na trh. Rozhodne ide o najlepšiu elektrickú dodávku.

Volkswagen ID. Buzz Zdroj: Filip Kadlečík

Priemerná spotreba počas môjho testovania dosiahla fantastických 21,7 kWh na 100 km pri priemernom tempe 67 km/h. Celkový čas strávený za volantom počas týždňa dosiahol 26 hodín.

Rýchle nabíjanie

Vďaka tomu, že vozidlo dokáže udržať spotrebu na uzde, vie ponúknuť dojazd v rozmedzí 270 až 400 kilometrov. S akčným rádiusom 270 kilometrov môžete rátať pri diaľničných presunoch, 350 kilometrov je štandard pri kombinovanej prevádzke a viem si predstaviť, že by stačilo nabíjať aj po prejdení 400 kilometrov, ak by ste sa pohybovali najmä v mestskom a prímestskom prostredí.

Vďaka rýchlemu jednosmernému nabíjaniu s výkonom až 170 kW vám stačí 15 - 20 minút na nabíjačke a dojazd vozidla vzrastie približne o 200 kilometrov. Po 200 kilometroch zastavíte na pár minút znova a takto môžete pokračovať donekonečna. Problémom sú iba oblasti, kde ešte nie sú DC nabíjačky s výkonom väčším než 50 kW. Tam vám superrýchle nabíjanie ID. Buzzu nepomôže.

POZRITE SI ID. BUZZ VO VEĽKEJ GALÉRII

Jedným z výrazných pozitív nového busíku je odvážny dizajn, ktorý sa odzrkadľuje aj vo vnútri vozidla v podobe minimalistického interiéru. Avšak, musím poznamenať, že nadmerné používanie dotykových plôch, dokonca aj na volante, nie je úplne praktické.

Volkswagen ID. Buzz Zdroj: Filip Kadlečík

Ovládanie funkcií vozidla inak funguje pomerne dobre, s výnimkou toho, že tzv. slider, ktorým sa ovláda teplota a hlasitosť, nie je podsvietený. V noci sa pri ňom musíte spoliehať iba na dobrú pamäť. Infotainment stále nie je na takej úrovni, akú by som očakával od jedného z najmodernejších Volkswagenov, niekedy je jeho odozva pomalšia.

Na druhú stranu, spojenie s Android Auto, či už cez kábel alebo bezdrôtovo, je spoľahlivé a stabilné, čo je veľkým plusom.

Obrovský priestor

Potešilo ma množstvo odkladacích priestorov a schránok, ktoré nájdete naprieč celou kabínou, vrátane demontovateľného stolíka medzi prednými sedadlami či nápaditou schránkou na mobil aj s bezdrôtovou nabíjačkou a dvojicou USB-C konektorov.

Volkswagen ID. Buzz Zdroj: Filip Kadlečík

Sedadlá vpredu sú pohodlné, plne elektricky nastaviteľné a zdobí ich certifikát AGR. Lakťová opierka na každej strane sedadla sa stará o komfort vodiča či spolujazdca aj na dlhých cestách. Svetlý a dobre presvetlený interiér je síce atraktívny a pohladí oko, avšak sedadlá sa rýchlo špinia. Ja osobne by som z praktického hľadiska uprednostnil tmavší interiér.

Sedadlá v druhom rade sú posuvné, čo umožňuje prispôsobiť vnútorný priestor podľa potreby. Na šírku i dĺžku je kabína dostatočná. Kufor je v päťmiestnom variante gigantický. V mojom prípade mal špeciálnu vložku, ktorá umožňuje skladanie sedadiel do roviny, čo znamená, že môžete prevážať veľké predmety bez toho, aby ste museli odstrániť sedadlá. Alebo si do auta hodíte matrac a máte z neho pohotovostné kempingové vozidlo.

Praktický úložný priestor pre káble a ďalšie elektrické doplnky vozidla pod príplatkovým dvojitým dnom je ďalším bonusom.

V interiéri mi chýbal lepší audiosystém. Aktuálny síce nie je vyslovene zlý, no nie je to ani žiadny zázrak a vzhľadom k charakteru vozidla a k cene by si zaslúžil kvalitnejší zvuk.

Ľahké parkovanie

S ostatnými technológiami som bol prevažne spokojný, napríklad adaptívny tempomat je skvelý. Dokáže zohľadňovať rôzne faktory, ako sú stúpania, klesania, zákruty či aktuálne rýchlostné obmedzenia. Pomáha jazdiť efektívnejšie a bezpečnejšie. Radar navyše funguje aj na pozadí a automaticky udržuje optimálnu vzdialenosť od ostatných vozidiel.

Volkswagen ID. Buzz Zdroj: Filip Kadlečík

Podvozok sa zdá byť dobre nastavený, prispieva k pohodlnej a stabilnej jazde. Môžete sa naň spoľahnúť aj v zákrutách. Široké pneumatiky a nízke ťažisko zabezpečujú dobrú trakciu a stabilitu.

Pri dlhých diaľničných presunoch som ocenil efektívne potlačenie aerodynamického hluku, no VW by ešte mohol popracovať na odhlučnení veľkých 20-palcových kolies.

S ID. Buzz sa parkuje až prekvapivo ľahko. Má malý polomer otáčania a zvrtne sa na priestore menšom, než bežné väčšie SUV. Výhľad z kabíny je skvelý a pomáha vám aj 360° kamerový systém a parkovací asistent.

Rutinné parkovanie zvládne automobil aj bez vášho zásahu, stačí ho to po prvýkrát naučiť. Preto sa hodí aj do mesta.

