ID.5 má športovejšiu siluetu, ale zároveň si uchoval zaoblené tvary z ID.4, akoby dizajnéri elektrických áut mali zakázané inšpirovať sa pôsobivou hranatosťou športiakov so spaľovacími motormi.

Zdá sa, že v súčasnosti je pre výrobcov takmer nemožné vyrobiť stredne veľké SUV bez toho, aby odolali pokušeniu nadviazať na kupé. Viac ako rok po uvedení elektrického SUV ID.4 jazdíme na súrodencovi, ktorý je viac zameraný na štýl – je ním ID.5.

Model Pro Performance má jeden elektromotor s výkonom 204 koní a poháňané zadné kolesá, čím sa výrazne líši od verzie GTX s pohonom všetkých kolies a výkonom až 299 koní. Hoci všetky ID.5 majú akumulátor s kapacitou 77 kWh, Pro Performance má dlhší dojazd, lebo jeden elektromotor žerie menej ako dva.

Rozdiel medzi ID.4 a ID.5 najlepšie vidieť zozadu. Zdroj: ROBO HUBAČ

Výrobca udáva podľa normy WLTP až 539 km pri kombinovanej priemernej spotrebe 17,2 kWh/100 km, my sme po nabití akumulátora na 100 % (na 150 kW rýchlonabíjačke to trvalo hodinu; na domácom wallboxe 11 kW to trvá sedem a pol hodiny) mali dojazd 311 km. Viac sa pri spotrebe 25,7 kWh/100 km nedalo. Teplota sa počas testovacieho týž­dňa pohybovala medzi 1 až 9 °C.

Je to tiché a pohodlné auto, ako sme zistili už pri ID.4 – žiadne prekvapenie, pretože obe autá sú mechanicky identické. Hmotnosť výrazne nad dve tony (2 650 kg) je sotva mušia, čo pri jazde cítiť.

Ako sme znova videli pri elektromobiloch, nízke ťažisko, ktoré poskytuje nízko položená batéria, znamená, že nie vždy sa zdá taký ťažký, navyše krútiaci moment 310 Nm je dostupný už od nízkych otáčok. Riadenie je veľmi svižné, ak prudko zmeníte smer, predná časť sa bude tlačiť von zo zákruty. Náklony však zvláda dobre a trakcia zadných kolies ponúka výborný prenos sily na podložku.

Krásne vypracované digitálne pracovisko vodiča. Zdroj: ROBO HUBAČ

Hoci viac zábavy sme zažili s Mustangom Mach E, športový režim pritvrdí pruženie, zostrí reakciu na pedál akcelerátora a progresívny posilňovač riadenia urýchli návrat volantu do stredovej pozície, čo je celkom vtipné, aj keď samotné riadenie nepatrí k najpresnejším. Polomer otáčania je len 10,2 metra.

Pro Performance vyrazí pomerne svižne počas počiatočnej akcelerácie a potom pekne a plynulo naberá rýchlosť. Zrýchlenie na stovku za 8,4 sekundy je, samozrejme, výborné, hoci v porovnaní s inými elektromobilmi sa to javí už ako slabší údaj. Jednoducho sa to trochu pri vývoji súčasných elektromobilov s dynamikou prehnalo a treba mierne ubrať. Pre tých „rýchlonohých“, ktorí ubrať nechcú je tu aj tak výkonnejší variant GTX.

ErgoActive sú elektricky nastaviteľné, majú vyhrievanie aj masážnu funkciu. Zdroj: ROBO HUBAČ

Centrálna dotyková obrazovka je celkom citlivá, ale na zmenu nastavenia klimatizácie je stále nešikovné ju používať. Toto nie je ani zďaleka jediné používateľské faux pas, ktoré ID.5 zdedil od ID.4 – stále máte k dispozícii dotykové ovládacie prvky na volante s dotykovými posuvníkmi, ktoré je až príliš ľahké náhodne stlačiť.

Na samotný rozbeh netreba stláčať žiadne štartovacie tlačilo, stačí dať volič pohonu do polohy D, stlačiť pedál a vyraziť. Pri vystupovaní zase stačí uviesť volič pohybu do parkovacej polohy a vystúpiť z auta, ktoré samo zhasne a pomocou bezkľúčového zamykania sa uzamkne. Je to veľmi pohodlné, ak nechcete ráno čistiť námrazu z okna.

Sadli sme za volant, nahodili systém (štartovacie tlačidlo tu stále je pre podobné prípady), spustili ofukovanie čelného skla (po čakaní na nabehnutie pomalého systému na displeji) a vystúpili, aby sme škrabkou očistili okno. Lenže vtedy sa auto a tým aj ofukovanie a vykurovanie vypli. Takže sme museli škrabať námrazu bez pomoci rozmrazovania.

Postavy s výškou nad 185 cm si vzadu krk nevyrovnajú. Na kolená je ešte rezerva. Zdroj: ROBO HUBAČ

To, čo sa nám obzvlášť páčilo, bola kvalita obrazu parkovacej kamery aj materiálové zloženie interiéru, ktoré bolo na vyššej úrovni ako pri ID.4, ale možno za to mohol konkrétny testovaný kus. Kabína je priestranná, ale na zadných sedadlách je pre klesajúcu strechu menej miesta na hlavu, z ktorého ešte kus ukrojilo panoramatické okno. Základná cena ID.5 je 52 190 eur, Pro Performance stojí 52 890 eur a testovaný exemplár 66 240 eur. Z príplatkov sa iste oplatí tepelné čerpadlo (1 030 eur).

Volič pohonu je umiestnený netradične vedľa prístrojového štítu. Zdroj: ROBO HUBAČ

Auto plné moderných technológií so športovou siluetou. Na základe údajov výrobcu sme očakávali trochu dlhší dojazd. Kvalita na palube je hmatateľná, ale za veľa vecí si treba ešte priplatiť.

motor a pohonný systém Volkswagen ID.5 Pro Performance Max. výkon 150 kW / 203 k Max. krútiaci moment 310 Nm Palivo elektromotor Pohon zadná náprava Prevodovka 1-stupňový reduktor rozmery, hmotnosti a objemy Volkswagen ID.5 Pro Performance Dĺžka 4 599 mm Šírka 1 852 mm Výška 1 607 mm Rázvor náprav 2 771 mm Pohotovostná hmotnosť 2 650 kg Objem batožinového priestoru 549 / 1 561 l Kapacita batérie 77 kWh jazdné výkony Volkswagen ID.5 Pro Performance Max. rýchlosť 160 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 8,4 s spotreba Volkswagen ID.5 Pro Performance Kombinovaná - normovaná 16,9 kWh/100 km Dojazd - norma WLTP 515 km aktuálne cenníkové ceny s dph Volkswagen ID.5 Pro Performance Základná cena verzie od 52 890 €