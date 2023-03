Supra vyzerá sexi, ľudia sú z nej doslova hotoví. Matná biela metalíza sa jej vyslovene hodí. Ovládače inak čisté BMW, tomu sa nevyhnete. Veď napokon celá Supra je „len“ prekapotovaný ­roadster BMW Z4 M40i. Keby sa však Toyota nebola dohodla na spolupráci s BMW (alebo so Subaru v prípade GR 86), tieto nádherné športové autá by vôbec nevznikli. Preto buďme radi a zanechajme zbytočné komentáre…

TOYOTA SUPRA: Radový prepĺňaný šesťvalec bavorského pôvodu má charizmatický zvuk, nie je extra hlučný. Dá sa s ním aj príjemne cestovať. Najvyšší výkon ponúka v rozmedzí 5 000 až 6 500 otáčok. Pri diaľničných 130 km/h točí necelých 3 000 ot./min. Zdroj: ROBO HUBAČ

O pohon sa stará skvelý prepĺňaný trojlitrový radový šesťvalec uložený pozdĺžne s manuálnou prevodovkou a so zadným pohonom. Prečo manuál? Lebo zákazníci si to vyžiadali. Od začiatku Supra prišla s automatom, ale praví „hardcore“ fanúšikovia s benzínom v krvi potrebovali pre dokonalý pocit zžitia s vozidlom manuál. To, že verzia s manuálom zrýchľuje z 0 na 100 km/h o 0,3 sekundy pomalšie ako automatická (4,6 verzus 4,3 sekundy), nebude asi trápiť nikoho.

Toyota Supra: Šesťstupňová manuálna prevodovka stojí o 500 eur menej než 8-stupňová automatická. Praví „petrolheadi“ si ju vyžiadali. Luxusne pôsobí pravý karbón ako obkladový materiál na stredovom tuneli. Zdroj: Auto Bild

Manuál má veľmi krátke a presné dráhy radenia, japonskí inžinieri špeciálne vypočítali, že hlavica by mala mať 200 gramov, aby ste mali ten správny pocit pri radení. Manuálna prevodovka inak hádže pri podraďovaní medziplyny úplne samočinne.

TOYOTA SUPRA: K expresívnemu dizajnu hádam netreba nič extra hovoriť. Trošku nás mrzia len falošné výduchy. Zdroj: ROBO HUBAČ

Jazdné vlastnosti? Podvozok nie je extrémne tuhý, dokonca je celkom komfortný. No je celkom citlivý na vyjazdené koľaje na vozovke, volant preto treba držať silno. Na rovnej ceste je však perfektný. Elektronika vám výdatne pomôže so zadnou časťou, keď vám občas „ustrelí“. Ak sa cítite na majstra a máte kde, driftovanie so Suprou je veľká zábava.

TOYOTA SUPRA: Veľa odkladacích priestorov tu nie je, napokon, tu nejde o praktickosť, ale o zábavu. V interiéri verzie Limited si užijete efektnú prešívanú kožu koňakovohnedej farby. Zdroj: ROBO HUBAČ

Nie je to také detinsky ľahké ako s GR 86, ale keď sa do toho dostanete, je to prudko návyková droga. Veľkou výhodou je, že strážna elektronika sa dá vypnúť kompletne a nič okrem vašich ­(ne)šikovných rúky a pravej nohy vám nezabráni v stopercentnej zábave. Samozrejme, odporúčame to len na uzavretej a bezpečnej trati a nie na bežnej ceste.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii

Čo sa týka spotreby, ­najmenej sa nám podarilo dosiahnuť 8,2 l/100 km, keď budete jazdiť trochu svižnejšie, bude to o polovicu viac.

Verdikt:

V porovnaní s menším modelom GR 86 pôsobí Supra ako GranTurismo. Stojí však dvakrát toľko. S manuálnou prevodovkou sa stáva špeciálom pre skutočných fajnšmekrov.

motor a pohonný systém Toyota Supra GR 3,0 Limited 6-st. manuál Usporiadanie a počet valcov R6 Zdvihový objem 2 998 cm3 Max. výkon 250 kW / 339 k pri otáčkach 5 000/min Max. krútiaci moment 500 Nm pri otáčkach 1 600/min Palivo benzínový motor Pohon zadná náprava Prevodovka 6-st. manuálna rozmery, hmotnosti a objemy Toyota Supra GR 3,0 Limited 6-st. manuál Dĺžka 4 379 mm Šírka 1 854 mm Výška 1 294 mm Rázvor náprav 2 470 mm Pohotovostná hmotnosť 1 548 kg Objem batožinového priestoru 290 l Objem palivovej nádrže 52 l jazdné výkony Toyota Supra GR 3,0 Limited 6-st. manuál Max. rýchlosť 250 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 4,6 s spotreba Toyota Supra GR 3,0 Limited 6-st. manuál Kombinovaná - normovaná 8,8 l/100 km emisie Toyota Supra GR 3,0 Limited 6-st. manuál Emisie CO 2 198 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Toyota Supra GR 3,0 Limited 6-st. manuál Základná cena verzie od 71 990 € Cena testovaného exemplára 74 290 €