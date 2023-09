Toyota vyrába viaceré skutočne športové modely (Yaris a Corolla GR, Supra či GR86), no čoraz viac začína čerpať z ich imidžu a svoje bežné ekologické hybridné rodinné modely odieva do športového oblečka. Nie je to nič nové, aj mnohé iné značky to tak robia, a to už celé roky.

TOYOTA RAV4 hybrid GR Sport: Športovú výbavu spoznáte podľa ozdobných prvkov v čiernej lesklej farbe. Nechýba ani nenápadné logo GR na dverách kufra a vpredu na mriežke. Zdroj: ROBO HUBAČ

Zvonka pribudli lemy blatníkov, bočné lišty a ozdobné prvky na dverách kufra v lesklej čiernej farbe. Najviac nás zaujali disky kolies, čierne s rezanými bielymi linkami, také sme ešte na sériovom vozidle veru nevideli. Červeno-čierna karoséria sa nám páčila rovnako ako v prípade hatchbacku Corolla. Logo Gazoo Racing nájdete na viacerých miestach karosérie.

TOYOTA RAV4 hybrid GR Sport: Veľký dotykový displej je pekne poruke a nezavadzia vo výhľade. Končí sa presne na spodnej línii okna. Zdroj: ROBO HUBAČ

Vnútri logo GR čakajte na volante, aj na sedadlách. Inak tam vládne čierna koža (koženka) so semišom, prešívaná svetlosivou niťou. Ako celok to pôsobí skutočne dobre, hodnotne.

TOYOTA RAV4 hybrid GR Sport: Hybridný pohon ponúka veľmi slušný dojazd, najazdili sme 780 km a ešte nám zostalo 150 km. To je na úrovni naftiakov! Zdroj: ROBO HUBAČ

Hybridný pohon s CVT prevodovkou už dobre poznáme. Veľkoobjemový benzínový motor spolu so silnými elektromotormi dokáže jazdiť naozaj úsporne a pritom dynamicky.

Občas benziniak síce zahučí, ale ak si zvyknete na charakteristiku hybridnej sústavy, zžijete sa s ňou, budete spokojní. Keď veľmi netlačíte na pílu a čo najviac využívate elektromotory a zabudovaný akumulátor pri rozbehu a plachtení, tak dosiahnete krásny výsledok.

Nám po týždni vyšla priemerná spotreba 5,2 l/100 km a to je na dospelé, bohato vybavené SUV krásny výsledok. Ak budete jazdiť prevažne po okresných cestách a meste, dá sa jazdiť aj za menej ako 5 l/100 km.

Samozrejme, na diaľnici sa hybridy necítia úplne vo svojom teritóriu a ich efektivita klesá. Aj tam však využijete veľký atmosférický motor, ktorý sa nemusí tak namáhať ako menšie turbomotory.

TOYOTA RAV4 hybrid GR Sport: To je spotreba: po týždni intenzívneho jazdenia nám vyšla na 5,2 l/100 km. Klobúk dole, Toyota! Zdroj: ROBO HUBAČ

Podvozok je príjemne tuhý, málo sa nakláňa. Toyota pri verzii GR Sport pozmenila zavesenie kolies (tuhšie pružiny a nové nastavenie tlmičov), vďaka čomu jazdí RAV4 ešte zábavnejšie a je lepšie ovládateľné. Výkon je veľmi slušný, pohon 4x4 zabezpečuje druhý elektromotor na zadnej náprave.

Ak žijete na juhu a nepotrebujete ho, RAV4 dostanete aj s pohonom iba prednej nápravy. Vtedy sa však budete musieť vzdať testovanej výbavy GR Sport, ktorá je u nás v ponuke jedine s pohonom AWD-i.

VERDIKT:

RAV4 GR Sport je veľmi slušne vybavené SUV, ktoré navyše dobre vyzerá a skvelo jazdí. Za 47 000 eur dnes dostanete viacero alternatív, ale žiadna z nich nebude jazdiť tak ekologicky úsporne a pritom športovo dynamicky.

motor a pohonný systém Toyota RAV4 Hybrid GR Sport Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 2 487 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 163 kW / 221 k Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka e-CVT bezstupňová automatická rozmery, hmotnosti a objemy Toyota RAV4 Hybrid GR Sport Dĺžka 4 600 mm Šírka 1 855 mm Výška 1 685 mm Pohotovostná hmotnosť 1 650 kg Objem batožinového priestoru 580 / 1 690 l Objem palivovej nádrže 55 l jazdné výkony Toyota RAV4 Hybrid GR Sport Max. rýchlosť 180 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 8,1 s spotreba Toyota RAV4 Hybrid GR Sport Kombinovaná - normovaná 5,6 - 5,9 l/100 km emisie Toyota RAV4 Hybrid GR Sport Emisie CO 2 128 - 134 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Toyota RAV4 Hybrid GR Sport Základná cena modelu od 47 190 €