Konfigurácia testovanej Toyoty je konkrétne RAV4 GR Sport AWD-i 2.5 Hybrid (222 k) e‑CVT. Exteriér pôsobí pekne. Okatá červená farba v kombinácii s čiernymi doplnkami dáva autu osobitý ráz. Dizajnové prvky interiéru aj exteriéru sú inšpirované tímom Toyota GAZOO Racing. Športová verzia v sa kabíne pripomína nenásilne, logo GR nájdete na opierkach hlavy, koberčekoch, alebo volante.

Toyota RAV4 GR Sport Hybrid Zdroj: Nina Pánska

Dojem z prvého kontaktu s interiérom hodnotím pozitívne. Slovo, ktoré pre mňa auto vystihuje najviac, je praktickosť. V kabíne sa nachádza množstvo mechanických ovládačov na nastavovanie jednotlivých funkcií, ktoré je možné za jazdy aj bez hľadania jednoducho nájsť. V tvarovaných športových sedačkách sa dá pohodlne usadiť a mrazivé zimné obdobie spríjemní vyhrievanie čelného skla.

Materiály v kabíne tiež zodpovedajú charakteru auta. Predpokladá sa, že s týmto rekreačným SUV, ako ho v Toyote nazvali, sa vyberiete aj do terénu. S tým ide ruka v ruke aj znečistenie, no funkčné plasty sa dajú jednoducho utrieť. V tomto ohľade ma potešili hlavne boky veľkorysého batožinového priestoru. Býva zvykom, že sú pokryté textíliou, no tu je plast. Funkčná kombinácia s vaničkou ochráni kufor od špiny.

Toyota RAV4 GR Sport Hybrid. Bočné časti batožinového priestoru pokrývajú plasty. Ak máte v aute aj gumovú vaničku, pri prevážaní znečisteného nákladu je jednoduché tieto časti očistiť. Zdroj: Nina Pánska

Obrazovka zábavno-informačného systému je podľa môjho názoru dosť nevhodne umiestnená. Zavadzia v zornom poli a navyše som mala pocit, ako by bola od vodiča aj odklonená. Za negatívum interiéru považujem aj jeho odhlučnenie. Najviac mi prekážalo, že pri jazde v meste je v kabíne výrazne počuť zvuk 2,5 litrového atmosferického benzínového motora, ktorý prevodovka e-CVT neustále ženie vo vysokých otáčkach.