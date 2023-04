Netúžite po aute, ktoré vás samočinne odvezie z bodu A do bodu B, ako elektrická Tesla? Potom je Toyota GR 86 pre vás to pravé šoférske náčinie, kde si ideálnu líniu treba zaslúžiť. Ale aj náležite vychutnať.

Jej predchodkyňa GT 86 bola tiež populárna, no niektorí jej vyčítali pomerne skromný výkon (200 k). Preto japonskí inžinieri, v spolupráci s automobilkou Subaru, zväčšili objem z dvoch na 2,4 litra. Výsledkom je nielen vyšší výkon, ale aj krútiaci moment, ktorý teraz prichádza už pri nižších otáčkach.

TOYOTA GR86 / Objem ničím nenahradíš: zväčšený atmosférický štvorvalec od Subaru, teraz s objemom 2,4 litra, miluje vysoké otáčky. No aj odspodu vie pekne potiahnuť. Zdroj: ROBO HUBAČ

GR 86 nie je až taká nápadná ako Supra (ktorá stojí dvakrát toľko), nepútate toľko pozornosti. Motor GR 86 je atmosférický boxer a môžete ho vytáčať omnoho vyššie než prepĺňaný radový šesťvalec v Supre. Zvláda až sedemapoltisíc otáčok bez reptania. Zvuk motora je jemne primaľúvaný z reproduktorov, ale nič hrozné, dá sa s tým bez problémov žiť. Radenie prevodovky je relatívne v poriadku, len by mohlo fungovať o čosi ľahšie a presnejšie. Spojka aj prevodovka pracujú dosť stuha, ale ako celok je to skvelé s tým správnym mechanickým pocitom. Treba sa len trochu viac sústrediť, aby prechody medzi jednotlivými stupňami boli perfektne plynulé.

TOYOTA GR86 / Zaujme, no nekričí: malé športové kupé sa vzdialene podobá na Porsche Cayman, najmä v tejto červenej farbe. Ani zďaleka však nepriťahuje pohľady tak ako väčšia Supra. Zdroj: ROBO HUBAČ

Keď sa to však podarí, je to čistá radosť. Po naštartovaní sa motor trochu trasie, a to sa hovorí, že boxery sú lepšie vyvážené. Keď sa však pohnete, zabudnete na všetky taľafatky a užívate si jazdu. Takmer ako na motorke, len s tým rozdielom, že GR 86 si môžete užívať po celý rok, aj počas zimy. Podvozok je pomerne tuhý, na zlých cestách vás trochu vytrasie. Nenájdete tu žiadne extra jazdné režimy, len úplné vypnutie systému ESC (super!) alebo režim Track, ktorý vás drží viac na dráhe, bez zbytočného strácania času pretáčavými šmykmi na okruhu.

Práve o pretáčavosti a driftovaní je však Toyota GR 86 v prvom rade. My sme ju dostali už na pomerne slušne opotrebovaných zimných pneumatikách, ktoré naši kolegovia z iných redakcií pred nami poriadne zošúchali. V zimnej snežno-mokrej premávke sme si na nich aj tak užili veľa zábavy. Boli sme na ne totiž psychicky pripravení, a preto nás pretáčavý šmyk prekvapil za celý týždeň len dvakrát – hneď na prvom kruhovom objazde a potom raz v miernej ľavotočivej zákrute, na štvrtom prevodovom stupni...

TOYOTA GR86 / Všetko podstatné má: čo nám v GR 86 chýbalo?Je tu len minimum odkladacích schránok a infotainment je až veľmi jednoduchý. Taľafatky... Zdroj: ROBO HUBAČ

Keď sa však s touto motokárou zžijete, nebudete z nej chcieť vystúpiť. Väčší a silnejší motor v spolupráci so zadným pohonom a s pomerne úzkymi pneumatikami z tohto kupé robia zábavnú, no celkom ľahko ovládateľnú motokáru. Zvládnu ju dokonca aj mierne pokročilí, na rozdiel od väčšej Supry, ktorá už vyžaduje skúsené ruky jazdca.

TOYOTA GR86: Oproti svojej predchodkyni s ostrým predkom GR 86 mierne stratila charakter. Jazda s ňou je takmer ako na motorke, len s tým rozdielom, že GR 86 si môžete užívať po celý rok. Zdroj: ROBO HUBAČ

Verdikt:

Nájsť čistokrvný športiak za 33-tisíc eur je už dnes raritou. Aj preto GR 86 jej fanúšikovia na celom svete rýchlo rozchytali a teraz sa na ňu poriadne dlho čaká. Filozofická otázka znie – jednu Supru alebo radšej dve GR-ká?

motor a pohonný systém Toyota GR86 Usporiadanie a počet valcov 4-valcový typu boxer Zdvihový objem 2 387 cm3 Max. výkon 172 kW / 233 k pri otáčkach 7 000/min Max. krútiaci moment 250 Nm pri otáčkach 3 700/min Palivo benzínový motor Pohon zadná náprava Prevodovka 6-st. manuálna rozmery, hmotnosti a objemy Toyota GR86 Dĺžka 4 265 mm Šírka 1 775 mm Výška 1 310 mm Rázvor náprav 2 575 mm Pohotovostná hmotnosť 1 271 kg Objem batožinového priestoru 276 l Objem palivovej nádrže 50 l jazdné výkony Toyota GR86 Max. rýchlosť 226 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 6,3 s spotreba Toyota GR86 Kombinovaná - normovaná 8,7 l/100 km emisie Toyota GR86 Emisie CO 2 198 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Toyota GR86 Základná cena modelu od 33 990 € Cena testovaného exemplára 36 390 €