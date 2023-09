Nová riadiaca jednotka pomáha znižovať elektrické straty v systéme, takže sa môžete spoľahnúť na to, že nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii, plynový pedál vás bude počúvať "na slovo".

Máloktoré auto sa môže pochváliť takým úspechom ako Toyota Corolla. Aj keď si svoje meno buduje už viac ako pol storočia, vždy sa prispôsobovala aktuálnej dobe a potrebám motoristov. A to vskutku úspešne, pretože za posledných 57 rokov sa predalo viac ako 50 miliónov kusov.

Momentálne je na trhu dvanásta generácia, ktorá žiadnym násilným spôsobom neatakuje trh, ale skôr stanovuje nové štandardy vo svojej triede. Európski aj slovenskí zákazníci to dobre vedia, pretože Corolla sa stala vlani druhý najpredávanejším autom vo svojom segmente.

Toyota Corolla Hybrid TS GR Sport. Zdroj: Eva Karolčíková

Nám sa do redakcie dostala verzia upravená pre rok 2023, ktorá sa vyznačuje drobnými vylepšeniami exteriéru a interiéru, no pri tomto facelifte bol najväčší dôraz kladený na dvojitú hybridnú stratégiu a novú jednotnú modulárnu platformu TNGA (Toyota New Global Architecture).

Vizuálne sa toho naozaj nezmenilo veľa, vo výbave GR Sport však môžete zbadať atraktívne 18-palcové zliatinové kolesá a novo poňatý zadný nárazník a jeho ochranný kryt. Z estetického hľadiska autu prívlastok GR Sport náramne sedí, už to nie je iba obyčajný rodinný kombík, ktorý sa stratí na parkovisku, ale jeho príťažlivejší náprotivok. Určite má na tom svoj podiel aj kombinácia strieborno-zamatovej farby so strechou v čiernom laku.

V interiéri tiež nenastal žiadny prevrat, pretože meniť niečo, čo sa ľuďom páči, by bola chyba. Použité materiály dýchajú kvalitou, nenájdete tu ani príliš veľa tvrdých plastov. Pokiaľ ide o športové sedadlá, sú pevné a majú sviežu povrchovú úpravu s reliéfnym logom GR v hlavovej opierke. Vyšší vodiči by sa mohli sťažovať, že sú posadené príliš vysoko, ale pre priemerne vysokého človeka je športový posed tak-akurát.

Toyota Corolla Hybrid TS GR Sport. Zdroj: Eva Karolčíková

Teraz je ale v zozname noviniek výrazne väčší 10,5-palcový dotykový displej, ktorý po štyroch rokoch nutne potreboval upgrade. Z môjho pohľadu je systém prehľadný a reaguje dostatočne rýchlo, ale nerozumiem tomu, prečo sa niekto v Toyote rozhodol dať do auta tejto kategórie tak nekvalitnú parkovaciu kameru. Tiež ma mrzí, že v prípade pripojenia Android Auto potrebujete kábel. Na druhej strane, ak máte mobilný telefón s jabĺčkom, tak ho viete pripojiť aj bezdrôtovo... Prečo?

Za volantom teraz všetky údaje zobrazuje 12,3-palcová obrazovka, ktorú si viete nakonfigurovať podľa seba, či už chcete meniť ľavú alebo pravú stranu. V strede si môžete okrem iného zobraziť aj navigačnú mapu, no jej sledovanie sťažuje fakt, že je príliš malá. Preto sa treba v tomto prípade spoliehať radšej na displej infotainmentu.

Všeobecne ale auto spĺňa praktické očakávania, aké má asi každý majiteľ kombíka – veľký kufor, pohodlná nakladacia hrana a rovná plocha, ktorá vytvorí priestor na naloženie tých najväčší vecí. Máte k dispozícii 581 až 1591 litrov batožinového priestoru, čo by malo pokryť aj tie najzložitejšie požiadavky. My sme sa zbalili s rodinou na dovolenku úplne bez problémov, do kufra sa zmestili kufre, príručná batožina, detská jedálenská stolička a športový kočík, takže príležitostné „tetrisové“ variácie Corolle uprieť nemožno.

Toyota Corolla Hybrid TS GR Sport. Zdroj: Eva Karolčíková

Sťažovať by sa nemuseli ani pasažieri na zadných sedadlách, pretože vďaka predĺženému rázvoru auto ponúka viac priestoru na zadných sedadlách a hlavne miesta na kolená. Horšie to bude pre vyšších ľudí, ktorých usadíte dozadu takpovediac za trest, pretože nízka línia strechy im vytvorí mierny pocit klaustrofóbie, keďže sa budú opierať o strop a budú môcť sledovať dianie za veľmi obmedzených podmienok.