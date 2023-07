Forester, po slovensky lesník, je v predaji od roku 1997, dnes už v piatej generácii. teraz nastal čas na jeho ďalšie omladenie, čomu sa zvykne hovorievať facelift. Čo všetko sa zmenilo?

SUBARU FORESTER: Japonského lesníka po facelifte najľahšie spoznáte podľa pochrómovaných liniek na bokoch predného nárazníka. Zdroj: ROBO HUBAČ

Na prvý pohľad si všimnete novú prednú časť, hlavné Full-LED svetlomety majú inú grafiku aj jemne zmenený tvar. pribudli tri pochrómované linky po bokoch nárazníka. Čo zostalo zachované sú klasické vysoké rozmery tradičného japonského SUV. Oproti predošlým generáciám si však všimnete mohutnejšie, maskulínnejšie celkové tvary. Keď pri ňom stojíte, uvedomíte si jeho robustnosť až priam majestátnosť. Zaujalo nás aj milý detail - oplastovanie karosérie tvorí hrubý odolný plast so špeciálnou štruktúrou.

Pri prvom otvorení dverí zistíte, že kedysi charakteristická bezrámová konštrukcia okien už je minulosťou a Subaru sa priklonilo k tradičnému riešeniu. To, spoločne s výstuhami v motorovom priestore aj na spodku karosérie prispieva k vysokej tuhosti karosérie, na čo je výrobca aj patrične pyšný. Uvedomíte si to nielen v teréne, ale aj napríklad pri vychádzaní na poriadne vysoké obrubníky v meste, kde nezapočujete žiadne vŕzganie či pukanie.

SUBARU FORESTER: Forester ponúka moderné LED osvetlenie vpredu aj vzadu sériovo. Celkovo je výbava veľmi bohatá. Už v základe dostanete napríklad asistenčný systém EyeSight štvrtej generácie. Zdroj: ROBO HUBAČ

Podvozok používa tradičné tlmiče, bez možnosti nastavovania tuhosti. To však vôbec nevadí, lebo výrobcovi sa podarilo vyladiť ich charakteristiku tak, že zachoval príjemný komfort, no zároveň si užijete aj športové prejazdy zákrut. Výrobca taktiež zvolil veľmi rozumný rozmer kolies a pneumatík (225/55 R18), ktorý tiež podporuje zachovanie komfortu aj na našich slovenských (ne)cestách. Forester si tak perfektne užijete v teréne, ale aj na kvalitnej asfaltovej ceste. Vyladenie podvozka Forestra skutočne musíme pochváliť, ako jednu z jeho najsilnejších stránok. Dlhoročné skúsenosti značky z rely pretekov sú proste počas jazdy jasne citeľné.

SUBARU FORESTER: Chválime mechanické ovládače pre dôležité funkcie umiestnené naľavo pod volantom. Zdroj: ROBO HUBAČ

Počas nočných jázd sme si pochvaľovali Full-LED osvietenie s praktickou funkciou natáčania podľa smeru volantu. Táto funkcia je navyše aj vypínateľná tlačidlom umiestneným naľavo pod volantom. Nám však jej funkčnosť veľmi vyhovovala, škoda že nie je viac rozšírená aj u iných výrobcov. Prispieva totiž k lepšej viditeľnosti a tým pádom aj bezpečnosti jazdy.

SUBARU FORESTER: Kvalitné obkladové materiály s dobrým spracovaním a vysoká úroveň ergonómie. Aj výhľad je výborný vďaka veľkej presklenej ploche a tenkým stĺpikom karosérie. Zdroj: ROBO HUBAČ

K dobrému výhľadu prispieva aj veľká presklená plocha v pomere ku plechom a príjemne tenké stĺpiky karosérie. Navyše príjemne presvetlený interiér prispieva aj k celkovo príjemnému pocitu na palube. Ten navodzujú aj kvalitné obkladové materiály, ktorú pôsobia priam prémiovým dojmom. Väčšina plastov je mäkkých, ich spracovanie je na vysokej úrovni. Oproti predošlým generáciám, ktoré pôsobili v interiéri skôr rustikálnym dojmom, je toto veľký skok smerom vpred.

SUBARU FORESTER: Posed aj vzadu musíme pochváliť. Strecha je taká vysoká, že ani panoramatické sklo neubralo z priestoru nad hlavou. Zdroj: ROBO HUBAČ

Predné sedadlá sú veľmi pohodlné, je možné nastavovať samostatne aj zdvih prednej časti sedákov, čo poznáme skôr z čisto športových vozidiel. Na zadných je viac než dostatok miesta na kolená, a to aj napriek iba priemernému rázvoru. Vysoká strecha ponúka nad hlavami taktiež veľmi veľa priestoru, napriek sklenenej panoramatickej streche a celkovo vyššiemu posedu.

SUBARU FORESTER: Tradičné, veľmi prehľadné prístroje. Ani proti „klasickému“ ovládaniu klimatizácie nemôžeme nič namietať. Ovládanie a sledovanie dôležitých funkcií je príkladne jednoduché. Zdroj: ROBO HUBAČ

Pochváliť musíme aj ergonómiu ovládania, keďže vo Foresteri zostali zachované viaceré mechanické tlačidlá a ovládače. Nechýba samozrejme systém infotainmentu s dotykovým displejom v strede palubnej dosky. Tradičné analógové prístroje s veľkým displejom palubného počítača, ako aj samostatné ovládanie klimatizácie, sa nám tiež nesmierne páčili. Sú veľmi prehľadné a mimoriadne jednoduché na obsluhu. Menší horný displej prehľadne zobrazuje ďalšie dôležité informácie pre jazdu.

SUBARU FORESTER: Batožinový priestor má parádny objem aj praktický tvar – ponúka od 509 až do 1 779 litrov. Zadné operadlá sa sklápajú pohodlne priamo z kufra jediným potiahnutím páčky. Zdroj: ROBO HUBAČ

Batožinový priestor má v súčasnej generácii veľmi solídny základný objem 509 litrov. Chválime aj nadštandardnú šírku nakladacieho otvoru a masívne kotevné oká na upevnenie rozdeľovacích sieťok. zadné sedadlá sa dajú sklápať pohodlne priamo z kufra, potiahnutím jednej páčky. Elektricky ovládané veko kufra pracuje príjemne rýchlo.

SUBARU FORESTER: Pokročilý mild-hybridný pohon je založený na benzínovom štvorvalci typu boxer a elektromotore uloženom v prevodovke CVT. Zdroj: ROBO HUBAČ

V rámci motorizácie vám to Forester poriadne uľahčí - v ponuke je iba jedna. Jedná sa o atmosférický benzínový štvorvalec typu boxer (s protibežnými piestami), ktorému pomáha zvyšovať efektivitu elektromotor umiestnený v prevodovke. Spaľovací motor s priamym vstrekovaním paliva poskytuje najvyšší výkon 110 kW/150 koní a krútiaci moment 194 Nm. Elektromotor ku tomu pridáva svoj výkon 12,3 kW/16,7 k a krútiaci moment 66 Nm.

Tento pokročilý mild-hybrid dokáže jazdiť čisto elektricky zhruba do rýchlosti 40 km/h, čo prispieva ku znižovaniu spotreby paliva. najviac samozrejme v meste a na okresných cestách, menej už na diaľniciach. Výkon prenáša na povrch bezstupňová prevodovka CVT s reťazovou konštrukciou. Súčasťou hybridného pohonu je aj akumulátor s kapacitou 0,6 kWh, ktorá sa dobíja počas brzdenia a spomaľovania. Výsledkom bola naša nameraná priemerná spotreba 7,0 l/100 km, pričom výrobca uvádza až o 1,1 litra vyššiu spotrebu. To si zaslúži našu pochvalu.

SUBARU FORESTER: Hor sa do terénu! Pohon 4x4 možno nastaviť na jazdu v snehu či blate. Zdroj: ROBO HUBAČ

Pohon všetkých štyroch kolies používa elektronicky ovládanú viaclamelovú spojku so štandardným rozdelením výkonu v pomere 60:40 (vpredu/vzadu). zadná náprava je viacprvková, čo významne prispieva ku lepším jazdným vlastnostiam. Ani terénu sa netreba báť, svetlá výška podvozka má hodnotu až 22 cm. To je hodnota na úrovni skutočných tvrdých off-roadov!

Forester ponúka dva terénne jazdné režimy, prvý je pre sneh a šotolinu a druhý pre hlboký sneh a blato. Práve v blatistom teréne sme mohli otestovať terénne schopnosti lesníka od Subaru aj my, počas našich testovacích jázd. Veľká svetlá výška, vyspelý pohon všetkých štyroch kolies, v spolupráci s chytrou elektronikou, ktorá rýchlo pribrzďuje pretáčajúce sa koleso vo vzduchu a výkon vedie na zaťažené kolesá nás bez problémov a zaváhania vyviedli aj z takých terénnych vĺn, na ktoré by sme sa inak odvážili len so skutočným off-roadom. Bravó, Subaru!

SUBARU FORESTER: Aktívne bezpečnostné systémy prehľadne zobrazuje menší displej pod čelným sklom. Zdroj: ROBO HUBAČ

Na vysokej úrovni je nielen pasívna ochrana pasažierov, ale aj aktívne bezpečnostné systémy ukryté pod obchodným názvom Eye Sight štvrtej generácie. Nami jediný, pravidelne vypínaný systém kontroly jazdy v jazdnom pruhu sa ľahko vypína samostatným tlačidlom umiestneným pri vnútornom spätnom zrkadielku na strope vozidla a navyše - zostáva vypnutý aj po opätovnom naštartovaní vozidla. To sa nám páči.

Čo by sme mohli faceliftovanému Subaru Forester vyčítať? Nie je toho veľa. V dnešnej dobre prevýkonovaných turbomotorov mu trochu v niektorých prípadoch chýba "para", napríklad pri predbiehaní kamiónov, alebo na diaľnici pri rozbiehaní z 90 na 130 km/h. Ak sa však dokážete s touto jeho charakteristikou zžiť, odvďačí sa vám nielen spomínanou nízkou spotrebou, ale aj komfortnou jazdou bez stresu a naopak - s veľkou zábavou na akomkoľvek povrchu a za akéhokoľvek počasia.

motor a pohonný systém Subaru Forester Usporiadanie a počet valcov 4-valec typu boxer Zdvihový objem 1 995 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 110 kW / 149 k pri otáčkach 5 600/min Max. krútiaci moment (benzínový motor) 194 Nm pri otáčkach 4 000/min Max. výkon (elektromotor) 12 kW / 16 k Max. krútiaci moment (elektromotor) 66 Nm Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka CVT Lineartronic rozmery, hmotnosti a objemy Subaru Forester Dĺžka 4 640 mm Šírka 1 815 mm Výška 1 730 mm Rázvor náprav 2 670 mm Pohotovostná hmotnosť 1 685 kg Objem batožinového priestoru 509 / 1 779 l Objem palivovej nádrže 48 l jazdné výkony Subaru Forester Max. rýchlosť 188 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 11,8 s spotreba Subaru Forester Kombinovaná - normovaná 8,1 l/100 km emisie Subaru Forester Emisie CO 2 185 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Subaru Forester Základná cena modelu od 37 490 € Cena testovaného exemplára 46 990 €