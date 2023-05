Škoda Kamiq v prevedení Monte Carlo bola nakonfigurovaná s trojvalcovým benzínovým motorom s výkonom 81 kW a 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG. Osobne by som v tomto prípade volila radšej manuálnu prevodovku. V situáciách, kedy je potrebné vyštartovať z miesta, alebo obehnúť vozidlo, trvá príliš dlho, kým si automat podradí a nastúpi želaný krútiaci moment. Akcelerácia nie je silnou stránkou tohto jedinca.

Škoda Kamiq Monte Carlo 1,0 TSI Zdroj: Nina Pánska

Modely Monte Carlo vzdávajú hold úspechom Škody dosiahnutých počas dlhoročných pretekov na Rellye Monte Carlo. Športová výbava sa pripomína čiernymi komponentmi v exteriéri, ide napríklad o strechu, o rám mriežky chladiča, či čierne nápisy na batožinových dverách a iné. V interiéri je to červeno-čierny vzhľad, pohodlné športové sedadlá, v ktorých sa sedí skutočne dobre, alebo karbónová dekorácia. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Podvozok je na jazdu v meste naladený vcelku príjemne, je mäkší a prejazdy nerovnosťami hodnotím pozitívne. Inak je to však pri vyšších rýchlostiach. Pri jazde po diaľnici, či v rýchlych zákrutách je auto nepokojné a príliš uplávané, v týchto situáciách som sa v Kamiqu necítila príliš bezpečne. Moja priemerná spotreba pri využívaní dialníc, ale aj mestských ciest, bola v priemere 7,4 litrov/100 km.

Spotreba pri jazde okresnými cestami predstavovala 6,5 l/100 km. Charakter auta ho podľa môjho názoru predurčuje na jazdu mestom, na každodenné trasy do práce, do obchodu, pre deti do školy. Je v ňom dostatok miesta na to, aby bolo takéto každodenné presúvanie pohodlné a mohli ste v ňom odviezť všetko, čo je treba. Vmestí sa doň 400 litrov batožiny a na zadnú lavicu sa pohodlne usadí dospelá osoba bez výrazných kompromisov.