Škoda Enyaq iV sa ponúka v troch verziách. Okrem testovaného exemplára "60" je to aj "80" s výkonom 150 kW a pohonom zadných kolies, či "80x" s výkonom 195 kW a pohonom všetkých kolies.

Škoda Enyaq je moderný elektromobil, ktorý majiteľovi poskytne všetko potrebné. V rodine môže byť vďaka efektívnej spotrebe, pokročilým technológiám a veľkorysému vnútornému priestoru dobrým spoločníkom. Verzia Enyaq iV 60 je spomedzi troch ponúkaných tá najnižšia, s najnižšou kapacitou akumulátora a výkonom. Celkový dojazd podľa WLTP má oproti silnejšej verzii síce kratší približne o 150 kilometrov, no zato má lepšiu spotrebu elektrickej energie.

Škoda Enyaq iV 60 Zdroj: Nina Pánska

Exteriér je minimalistický, uhladený a moderný. Je pokrytý skutočne zaujímavým lakom. V technickom preukaze je zapísaný ako svetlá strieborná metalíza, naživo hrá modrými a zelenými odtieňmi, podľa svetla. Pri vstupe do interiéru človek zistí, že ukrýva bohatý priestor. Nielen pre cestujúcich vpredu, ale aj pre zadných pasažierov a náklad. Batožinová časť je priestranná, výhodou je jej nízka nakladacia hrana.

Cestujúci vzadu nie sú o nič ukrátení, majú k dispozícii 2 USB-C vstupy na nabíjanie smartfónov, reguláciu ventilácie a až 4 držiaky na nápoj, čo rodina pri reálom používaní určite ocení. Takýchto praktických prvkov nájdeme v Enyaqu viac. Týka sa to napríklad aj vždy potrebného odkladacieho priestoru, ktorého je v interiéri tohto auta dostatok. Vpredu aj vzadu nájdeme niekoľko priehradiek a priečinkov.

Dizajn čalúnenia sedadiel a prístrojovej dosky by som nahradila iným príplatkovým balíkom, tento štandardne dodávaný na mňa pôsobí príliš fádne, no je to vec vkusu. V kabíne mi vyhovovalo jej dobré odhlučnenie, pohodlné sedadlá, hlavne ich tvarované boky a rozmerná opierka hlavy, či rýchle a bezproblémové pripojenie mobilného telefónu bezdrôtovo, pomocou Apple CarPlay. Viac obrázkov nájdete v galérii.