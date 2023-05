Dalo by sa povedať, že 408-čka je výplodom tejto doby. Kombíky sa zákazníkom zdajú nemoderné, popularita sedanov sa približuje k bodu mrazu, minivany sú relikviami minulosti a SUV-čiek je aktuálne na trhu tak veľa, že sa začínajú podobať jedno na druhé. Čo potom zostáva dizajnérom, ak chcú zaujať davy? Predsa experimentovať! Prednedávnom to urobil Citroën s modelom CX 5 a o to isté sa pokúša aj Peugeot so svojim vlastným výtvorom, nazvime ho SUV-crossover-kupé.

Dizajnovo sa nová 408-čka líši od svojho predchodcu na nepoznanie, a to je naozaj dobre, aj keď samotná značka tvrdí, že ide vozidlo, ktoré stále patrí do segmentu C. O tom ostatne svedčia aj jeho rozmery, pretože ide o pomerne dlhé auto s celkovou dĺžkou 4 687 mm, takže v portfóliu Peugeotu sa nachádza presne medzi modelmi 508 (je o 6 centimetrov kratší) a 308 SW (o 6 centimetrov viac). Oproti bežným kompaktom má však výrazne lepší rázvor, ktorý zodpovedá 2 787 mm. Auto sa síce z niektorých uhlov prvoplánovo javí ako SUV, ale jeho výška 1 478 mm vás rýchlo vyvedie z omylu.

Peugeot 408 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Na prednej časti sa týči hlava leva, ktorá prevyšuje širokú mriežku chladiča vo farbe karosérie, čo je jeden z detailov, ktoré autu dodávajú mimoriadne moderný nádych. Do toho celého pekne zapadá aj LED optika, denné svietenie imitujúce levie tesáky, ktoré pretínajú nárazník a tak ho esteticky odlišujú od modelu 308. Nemenej prepracovaná je aj zadná časť, kde sa pod malým spojlerom nachádzajú svetlomety s podpisom automobilky (levie pazúre). Nad „pretiahnutým“ oknom vykúkajú zo strechy mačacie uši, ktoré majú estetickú aj praktickú funkciu zároveň, pretože zlepšujú aerodynamiku. Napriek tomu, že má auto vzadu naozaj veľkú presklenú plochu, stierač tu nenájdete.

Kokpit je veľmi podobný tomu, čo priniesla 308-čka, takže tu máte i-Cockpit a skratky i-Toggles. Rovnaká je aj jazdná pozícia, i keď som očakávala, že budem sedieť podstatne vyššie, ako napríklad v crossoveri, aj keď by to kvôli klesajúcej línii strechy zrejme ubralo niečo z priestoru nad hlavou. Áno, síce sedíte o niečo vyššie, ale za volantom to nespoznáte. S mojou výškou som mala opäť problém si nastaviť ideálnu polohu na sedenie, pretože aj po niekoľkých pokusoch mi volant stále zavadzal vo videní na prístrojovú obrazovku, alebo som doňho naopak zavadila pri vystupovaní. Podobne ako pri 308-čke, i-Cockpit nesadne dokonalo každému, ale nakoniec si zvolíte nejaký kompromis a naučíte sa s ním žiť.

Peugeot 408 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Materiály a povrchové úpravy zodpovedajú Peugeotu – na vozidlo pre strednú triedu celkom kvalitné, čo naznačuje, že jej cieľom je konkurovať prémiovým výrobcom. Ovládanie s malým volantom je potešením, riadenie je presné, aj keď legendárnu agilitu Peugeotu nebudete zrejme príliš využívať, aspoň nie na takých pneumatikách, ktoré som mala na aute obuté počas testu (odporúčam zvoliť určite širší rozmer). Tlmenie podvozka je celkom príjemné, no odpruženie nevymaže všetky nerovnosti vozovky, pretože nemá tlmiče s hydraulickými dorazmi (ako to má Citroën). V tom ale spočíva umenie Stellantisu - ponúknuť dve rôzne alternatívy, aj keď vyzerajú ako z jedného sveta.

Čo sa ale počíta, je vnútorný komfort, pretože s autom dostanete odhlučnenie s dvojitým zasklením, vďaka čomu si vnútri môžete užívať čisté tóny z „Hi-Fi súpravy“ reproduktorov Focal. Aby sa Peugeot 408 mohol zapáčiť aj rodinám, musel myslieť na využitie priestoru. Vpredu si pasažieri užívajú minimálne 33 litrov úložného priestoru. Vo výbave nechýba ani informačno-zábavný systém navrhnutý ako smartfón s pripojenou navigáciou a rozpoznávaním hlasu. Zadná kamera je čistá a ostrá, presvedčí fanúšikov inovatívnych hračiek či nepriateľov cúvania.

Peugeot 408 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Profil kupé môže vyvolávať obavy z hľadiska obývateľnosti zadnej časti, ale treba uznať, že to tak nie je. V druhom rade sedadiel je dostatok miesta pre kolená aj hlavu, ale nespokojné môžu zostať zvedavé deti. S takou vysokou líniou, ktorá autu dodáva robustnejší vzhľad, sa museli uskromniť plochy zadných okien, ktoré sú menšie ako normálne. Stále si však viete absenciu svetla vynahradiť otvorením panoramatického strešného okna.

Kufor má v tejto plug-in hybridnej verzii 471 litrov, čo je v porovnaní s čisto spaľovacou verziou o 62 litrov menej. Redukcia vychádza z priestoru pod podlahou, kde sa nachádza priestor pre nabíjacie káble. Úložný priestor nie je zlý, no po sklopení sedadiel nerátajte s rovnou podlahou, takže prevážanie objemnejších vecí, ako napríklad nábytku, nechajte radšej na kamaráta a jeho dodávku. Výška nákladu je tiež obmedzená klesajúcou líniou strechy a nakladacia hrana je trochu vyššie, ale to platí aj pre konkurentov v tejto triede. Ja som zvládla naložiť nákup aj kočík s odnímateľnou športovou časťou, takže ma batožinový priestor v tomto smere neobmedzoval.

Pohonné ústrojenstvo je známe z 308-čky, aj keď v prípade modelu 408 sa trochu zredukovalo – v ponuke tu nenájdete benzínový motor s výkonom 80 kW (110 k) ani žiadny diesel. Namiesto toho začína v portfóliu celkom zaujímavý benzínový trojvalec s výkonom 95 kW (130 k), a nad ním sa nachádzajú dve plug-in hybridné verzie. Mne robil spoločnosť výkonnejší variant s 1,6-litrovým agregátom a elektromotorom s výkonom 81 kW, ktoré spolu generujú 165 kW (225 k). Výrobca udáva kombinovanú spotrebu 1,2 l/100 km, ale to iba v prípade, že budete auto naozaj poctivo dobíjať. Pokiaľ takúto možnosť nemáte a s autom plánujete brázdiť pravidelne diaľničné kilometre, reálna spotreba sa vyšplhá na cca 6,3 – 6,5 l/100 km, čo vôbec nie je zlé.

Peugeot 408 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Ak budete ale jazdiť na čisto elektrický režim, mali by ste zvládnuť takých 50 až 54 kilometrov bez emisií, na to však musíte mať naplnenú kapacitu batérie a zabudnúť na rýchlosti nad 110 km/hod. Batéria sa vám však nikdy nevybije, pretože spaľovací motor ju dobíja, aby ste mali v prípade potreby dostupných všetkých 225 koní kombinovaného výkonu. Táto kombinácia mechaniky s 8-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorú môžete ovládať pádlami za volantom, funguje hladko a príjemne. Prechody medzi jednotlivými stupňami si nebudete spájať s neprirodzeným ručaním motora, práve naopak.

Verdikt

Peugeot 408 je obývateľnejšie a praktickejšie auto, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Môže sa stať ideálnou alternatívou pre tých, ktorí chcú otvoriť náruč elektrifikácii, ale nie úplne, aby ich neobmedzovala. Pre tých, ktorí už sú unavení zo stoviek SUV na každom rohu, no zároveň chcú vyčnievať z radu. Otázkou však ostáva, či bude tento hybridný variant tou správnou cenovou kategóriou práve pre rodiny, aj keď zaň hovorí mnoho pozitív. Takmer 50-tisíc eur je celkom dosť, hlavne v porovnaní so základnou verziou, ktorá je o 18-tisíc lacnejšia, a dizajnovo je to pritom takmer to isté...

