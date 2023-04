Nové SUV nájdete na každom rohu, tak radšej postavíme čosi celkom iné – povedali si v Peugeote a v Mercedese a predstavili modely 408 a CLA Shooting Brake. Limuzíny so splývajúcim zadkom, kupé, kombi, crossovery? To je jedno, v každom prípade ide o tvary karosérie, ktoré nepasujú do bežných šablón.

Peugeot je veľmi hranatý, s ostrou odtrhovou hranou a úzkymi svetlometmi. Benz má jemne zaoblený zadok.

Napríklad Peugeot 408 má na jednej strane zvýšený podvozok so slušnou svetlou výškou 19 cm, s nelakovanými plastmi okolo kolies a čiernymi nárazníkmi ako na SUV. Na druhej strane, jeho plochá natiahnutá forma karosérie a dlhé previsy pripomínajú skôr športové kupé.

CLA zase nesie pyšné meno. Shooting Brake je zvláštna forma karosérie, s dvoje dverami a so zadkom pripomínajúcim kupé s veľkými dverami kufra. Spredu ide o celkom normálne CLA. Zadok však padá prudko a relatívne neobvykle nadol. Prosíme vás, určite ho nevolajte kombi!



Hodia sa CLA a 408 k sebe? Lepšie, ako by ste si mysleli. Spája ich nielen neobvyklý dizajn, ale aj rovnaká dĺžka s hodnotou 4,69 metra. A prekvapivo je podobná aj ich cena – Mercedes stojí v testovanej výbave 56 562 eur, Peugeot 50 790 eur.



Model 408 je vnútri zariadený podobne ako 308, takže s nižšie uchyteným volantom a nad ním ležiacimi prístrojmi. Naše odporúčanie: vyskúšajte, niekomu sa to páči, iným zasa nie.

Prístroje vo forme 10-palcového displeja sa dajú rôznorodo konfigurovať, aj vzhľad stredového dotykového displeja s uhlopriečkou 10 palcov je úplne v poriadku. V podmenu sa síce dá celkom ľahko stratiť, záchranu však rýchlo prináša digitálna lišta s názvom i-Toogle ležiaca pod displejom. Môžete si na nej zvoliť svoje obľúbené skratky, napríklad na ovládanie navigácie, klimatizácie, rádia a podobne.

Typický Peugeot: nízko ležiaci volant a prístroje nad ním – odporúčame vyskúšať, nie každému to pasuje.

K príjemným stránkam štyristoosmičky patria veľmi pohodlné predné sedadlá, ako aj priestor vzadu, ktorý je výrazne lepší než v Benze. No skutočne vzdušné je to len okolo kolien, priestor na hlavu je pomerne skromný, vyšší ľudia budú musieť jemne stiahnuť hlavu. A všetci sedia na (príliš) krátkych sedákoch, relatívne plocho nad podlahou.

