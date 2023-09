Nové ZR-V má predpoklady na to, aby sa z neho stalo pôsobivé SUV segmentu C. Je priestranné, dobre postavené a má pôsobivú efektívnosť v reálnej premávke, takže sa dá s dobrým svedomím odporučiť. Hoci je dobré, nie je výnimočné, lebo mu chýba šmrnc a lesk, vďaka ktorému je taký pôsobivý nový Civic.

Honda tvrdí, že jej nové SUV ponúka presvedčivú kombináciu efektívneho hybridného motora, priestranného interiéru a vynikajúcej kvality vyhotovenia v jednoduchom a vysoko špecifikovanom rozsahu. S tým hybridným ústrojenstvom môžeme v plnej miere súhlasiť. Je svojim spôsobom výnimočné. Kombinuje dvojlitrový benzínový motor (Atkinson s priamym vstrekovaním paliva) a dva elektromotory - všetky pohonné jednotky prenášajú svoju silu na predné kolesá.

Benzínový motor v prevažnom čase plní úlohu pohonu elektrického generátora na poháňanie jedného z dvoch elektromotorov prostredníctvom malého akumulátora, pričom druhý elektromotor pracuje na vypĺňaní medzier vo výkone a vyhladzovaní operácií hnacieho ústrojenstva. Na papieri je to komplexný systém, no prevádzka je jednoduchá a mimoriadne plynulá. Je to ako jazda na elektromobile, s vrčiacim benzínovým motorom v pozadí.

Ako si môžete všimnúť, ZR-V vyzerá zaoblenejšie ako väčšina súčasných modelov Honda, čo vyjadruje zameranie tohto špecifického modelu na americký a čínsky trh. Zdroj: ROBO HUBAČ

Rovnako ako v modeli Civic e:HEV má pohon výkon 135 kW (183 koní) a krútiaci moment 315 Nm - to všetko je produkované „hlavným“ elektromotorom. Stanovenie systémového výkonu je pre jeho konštrukciu zložité a výrobca ho ani neuvádza.

ZR-V sa svojimi rozmermi radí do stredu ponuky európskych SUV značky Honda a poskytuje výnimočnú priestrannosť, praktickosť a komfort v kompaktnom balení. Zdroj: ROBO HUBAČ

Pri jazde v mestskom prostredí vozidlo väčšinu času jazdí v režime EV-Drive, pričom produkuje nulové emisie a využíva plynulé a citlivé vlastnosti elektrického pohonu. Keď stlačím pedál akcelerátora, vozidlo sa prepne do hybridného pohonu, ale kolesá stále poháňa elektromotor, len ten už nečerpá energiu len z akumulátora, ale z generátora, ktorým točí spaľovací motor. V tomto režime môžu stúpnuť otáčky štvorvalca výraznejšie, ak je už akumulátor prázdny. Na diaľnici sa systém prepne na benzínový pohon - priame mechanické prepojenie. Deje sa tak okolo rýchlosti 110 až 130 km/h. Pri prudšom zrýchľovaní pracuje benzínový motor s podporou hlavného elektromotora.

Napriek vysokému výkonu ponúka ZR-V veľmi slušnú spotrebu a efektivitu. Pohon e:HEV vytvára emisie CO2 od 130 g/km (WLTP) a podľa normy WLTP dosahuje spotrebu paliva 5,7 l/100 km. Nám sa počas testu ukazovala spotreba 4,9 až 5,1 l/100 km - teda ešte výrazne nižšia ako uvádza v dokumentoch výrobca, a to sme sa nijako neobmedzovali v komforte.

Dva digitálne zobrazovacie prvky (plus head-up displej premietaný priamo na čelné sklo) a dostatok fyzických tlačidiel a otočných ovládačov. Vypracovanie je výborné, materiálové zloženie skôr priemerné, hoci Advance má na sedadlách aj pravú kožu okrem syntetických častí. Zdroj: ROBO HUBAČ

Prevodovka je typu e-CVT so všetkými jej zlozvykmi ako nesúvisiaci zvuk zvyšujúcich sa otáčok motora s rastom rýchlosti. Ale keďže tu spaľovák slúži väčšinu času len ako pohon elektrického generátora, tak jeho otáčky aj tak nikdy priamo nesúvisia s pohybom auta - čo je pre motoristov zvyknutých načúvať nezvyk. Ale nová Honda zabodovala účinnou akustickou izoláciou, ktorá slušne prekryje hluk motora, pneumatík a vetra. Diaľničné zavýjanie je podstatne slabšie ako v prípade staršieho hybridného systému v HR-V.

Kufor s dvojitým dnom. Nie je v tejto kategórií kompaktných SUV práve najväčší, ale Honda ho doplnila o vychytávky ako elektrické otváranie, automatické zatvorenie pro vzdialení sa vodiča a ovládanie pohybom nohy pod nárazníkom. Zdroj: ROBO HUBAČ

Navyše ZR-V boduje aj príťažlivým komfortom odpruženia. Konvenčné pružiaco/tlmiace prvky s ľahkosťou vyhladzujú množstvo nerovností, no pri pomalej jazde prekvapivo prepúšťajú drobné nerovnosti do kabíny. S hrubšími priečnymi si poradia lepšie.

Obťažujúcim prvkom je pípanie pri prekročení povolenej rýchlosti, ktoré sa dá vypnúť len ak auto stojí, inak sa nedostanete do tohto konkrétneho menu. Lenže po novom naštartovaní je alarm späť, čo je otravné.

Ľudia na palube cestujú na veľmi pohodlne čalúnených sedadlách, ktoré sa vpredu dajú mnohými spôsobmi nastaviť (sedadlo vodiča má osemsmerové elektrické nastavovanie). S dĺžkou takmer 4,60 metra a šírkou 1,84 metra je ZR-V približne rovnako veľká ako VW Tiguan. Vo vnútri ponúka dostatok miesta pre štyroch dospelých, materiály sú príjemné na dotyk aj na pohľad, dielenské spracovanie je precízne.

Honda sa chváli širokým rozsahom osemsmerového nastavovania predných sedadiel vo verzii Advance. Čalúnenie je kombináciou syntetickej a prírodnej kože. Zdroj: ROBO HUBAČ

Testovaná výbava Advance ponúka prémiové špecifikácie vrátane head-up displeja, ozvučenia Bose Premium Audio (s 12 reproduktormi a veľkokapacitným subwooferom), 10,2-palcového digitálneho displeja vo funkcií prístrojového štítu a zrkadlenia obrazovky. Honda sa vedome snaží o minimalizáciu rozptyľovania, čo vidno na prehľadnej a nekomplikovanej grafike zobrazovacích jednotiek, ale aj na ovládaní. Väčšina funkcií sa dá riešiť na volante. Otočným ovládačom na ľavej strane volantu sa ovláda zobrazenie infotainmentu, ktorý umožňuje vybrať funkcie zvuku, telefónu alebo nastavenia, zatiaľ čo otočným ovládačom na pravej strane sa ovláda vozidlo a funkcie asistenta jazdy.

Vzadu sa sedí dobre aj dospelým osobám s výškou nad 185 cm. Sedáky sú však strmé a krátke. Zdroj: ROBO HUBAČ

Na zadných sedadlách je dosť miesta na hlavy aj kolená dospelých pasažierov, ale sedáky sú krajšie a zvláštne strmo naklonené. Model Advance má prémiovejší interiér s plynulou kombináciou syntetickej a pravej perforovanej kože s prešívanými detailmi, ktoré sú pretkané kontrastným strieborným stehom. Operadlo a sedáky lemuje pravá koža pre väčšie pohodlie, zatiaľ čo podpery sú zhotovené z odolnejšej syntetiky.

Honda vyznáva pri zobrazovacích jednotách grafický minimalizmus. Žiadnu explóziu animácií a ohňostroj farieb nečakajte. Ciferníky sú také - obyčajné. čo je však len dobre. Zdroj: ROBO HUBAČ

Sklamaním pre kompaktné SUV so spomínanými rozmermi je malý kufor. Ten pojme len 380 litrov – toľko ako VW Golf. A maximálny objem po zložení zadných operadiel je 1 291 litrov - nijako zvlášť pôsobivé. Ale využiteľnosť je dobrá a dvere batožinového priestoru sa otvárajú elektricky. Automaticky sa zatvoria, keď od auta odídete a na otvorenie stačí držať nohu pod zadným nárazníkom.

Aké je to so samotnou jazdou? Výkon je vysoký, to sme už hovorili, ale netreba očakávať žiadne dynamické predstavenie. Bujará zábava z jazdy nás nečakala. Riadenie je málo ostré a v zákrutách má ZR-V skoré sklony k nedotáčavosti. Výkon sa dá dobre dávkovať napriek komplexnosti pohonu, čo nie je vždy pri hybridoch obvyklé.

Rad tlačidiel na stredovom tuneli slúži na ovládanie jazdy a parkovacej brzdy. Tlačidlá majú rozličný pohyb (stáčanie, posúvanie, tlačenie, poťahovanie dohora) - takže si ich nepomýlite. Zdroj: ROBO HUBAČ

Ak požiadame o väčší výkon pri predbiehaní alebo v strmých kopcovitých úsekoch, veci začnú byť mierne hektické. Honda zvyšuje otáčky motora zámerne postupne, ale niekedy sa vynorí otázka: Kde je tých 183 koní, keď ich potrebujem?

ZR-V je rozhodne crossover telom aj dušou, takže tu nie je možnosť pohonu všetkých kolies a absolútne žiadny dôraz na jazdu v teréne. Je určený pre kupujúcich, ktorí hľadajú spoľahlivé, priestranné a ľahko ovládateľné SUV, ktoré je zároveň efektívne a dobre vybavené.

Výfuky (sú dva) ústia do koncovky vo výrezoch nárazníka, ktorý má čierny lesklý povrch. Zdroj: ROBO HUBAČ

Základná Honda ZR-V stojí 39 990 eur, testovaná najvyššia výbava Advance 43 390 eur. O vysokú úroveň bezpečnosti sa stará celá armáda asistenčných systémov. Súčasťou štandardnej výbavy je okrem iného aktívny systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu, systém varovania pred kolíziou s detekciou chodcov a aktívnym zásahom pri brzdení, rozpoznávanie dopravných značiek a adaptívny tempomat vrátane asistenta pre jazdu v dopravnej zápche.