Elektromobil, alebo hybrid? Napriek tomu, že sa v aute nachádza aj spaľovací motor, nehrá prvé husle, ako sme zvyknutí. Jeho funkciou nie je priamo pohon kolies, to zabezpečujú výhradne dva elektromotory, ktoré sú uložené na prednej a zadnej náprave. Spaľovák slúži "iba" na to, aby vyrábal energiu potrebnú na dobíjanie batérie

a chod elektromotora. V realite pri vyšších rýchlostiach je benzínový motor počuť stále, pri jazde v meste sa ozýva prerušovane.

Nissan e-Power Zdroj: Nissan

Riadenie SUV-čka je jemné, citlivé na pohyb a aj v meste sa správalo kultivovane a dobre sa s ním manévrovalo. To platí aj pre podvozok, pre mestské prostredie a diaľnice sa mi zdal príjemne naladený, v najnižších rýchlostiach pri jazde v teréne sa mi už javil trochu tvrdý, ale stále nie do takej miery, aby to bolo nepríjemné. Prekážal mi však vysoký tón, ktorý som v kabíne počula nepretržite.

Technológia e-4orce označuje systém pohonu všetkých kolies AWD s dvomi elektromotormi. Každé z kolies je samostatne ovládané, či už ide o krútiaci moment, alebo brzdnú silu v každej rýchlosti. X-Trail som zobrala do mierneho terénu, široko ďaleko nebolo žiadne blato iba suchý povrch, takže to mal jednoduchšie a bez zaváhania zvládol vyjsť mierny trávnatý briežok, ale aj výjazd s hlbšími koľajami. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Systém zaznamená mierne preklzy pneumatík a ich mieru priľnavosti k vozovke a podľa toho volí takú hnaciu, alebo brzdnú silu, aká je potrebná. Spotrebu v meste som dosahovala okolo 6,5 l/100 km, pri vysokých rýchlostiach na diaľnici to bolo od 9 do 10 l/ 100km. Na pohľad pôsobí auto elegantne, bledohnedá farba je skombinovaná s čiernou strechou. Zo všetkých svojich generácií je pre mňa aktuálne najkrajšie.