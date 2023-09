Na rozdiel od osobnej verzie, ktorá pred pár mesiacmi posilnila svoj elektromotor na 48 kW (65 koní), zostáva Cargu pôvodný elektromotor s výkonom 33 kW (44 koní), čo by malo dvojici na predných sedadlách a nákladu za ich chrbtami stačiť.

Tvrdý plast na celej palubnej doske. Zrkadlá sa nastavujú tyčkami ako v deväťdesiatych rokoch. Výhoda je, že auto je takú úzke, že na pravú tyčku dosiahnem z miesta vodiča. Zdroj: Milan Adámek

Práve nákladný priestor som si pozrel ako prvý, lebo ním sa Spring Cargo odlišuje od Springa najviac. Absencia sedadiel. Tie nahradila doska (plastová) s koberčekom, ktorý pokrýva celé dno až po pevnú deliacu mrežu, ktorá má dokonca výstupky zasahujúce až k bočným oknám. Tým zostala paradoxne možnosť elektrického otvárania, hoci vzadu nikto nemôže sedieť. Asi bolo jednoduchšie to tam nechať, ako konštruovať iné riešenie. Na koberci v rohoch sú otvory a pod nimi štyri upevňovacie oká, pre uchytenie nákladu. Dĺžka ložnej plochy je 1 172 mm, objem nákladného priestoru je 1 000 litrov a nosnosť 358 kilogramov – čo je isto viac, než by som čakal od mini auta. Šírka nakladacieho otvoru piatych dverí je 890 alebo 786 milimetrov - podľa toho či meriate v hornej alebo dolnej časti, šírka ložnej plochy medzi podbehmi kolies je 931 milimetrov. Na euro paletu, samozrejme málo, ale pre balíky kuriéra dosť.

Keďže zadné dvere si nákladný Spring zachoval, zostala aj praktická schopnosť nakladať balíky zboku. Nabíjacie káble sa pritom neponevierajú v nákladnom priestore, ale zostal im vyhradený priestor medzi sedadlami a mrežou, v podlahe, kde by zadní pasažieri osobnej verzie mali chodidlá. To je dobré riešenie.

Prístrojový štít je jednoduchý. Zdroj: Milan Adámek

Idem si sadnúť za volant a chvíľu hľadám nastavenie výšky volantu, než si uvedomím, že toto auto žiadne nastavovanie volantu nemá a ani výškové nastavovanie sedadla, čo je pri výške nad 180 cm už problém. Na prístrojový štít dobre nevidím, lebo mi ho prekrýva horná časť venca volantu, vlasy sa mi tesne dotýkajú stropu. Čelné sklo mám tesne pred tvárou, ak potrebujem použiť slnečnú clonu, zakryjem si celý výhľad. Napokon jazdím zhrbený v predklone, aby som mal lepší výhľad aj neatakoval strop hlavou. Pritom horizontálne nastavovanie sedadla je úplne v pohode, mreža z jeho rozsahu nijako neuberá.

Systém sa spúšťa otočením rustikálneho kľúčika v spínacej skrinke. Treba otočiť a chvíľu počkať, kým sa nerozsvieti zelený nápis OK, potom na otočnom voliči zvolíme jazdu vpred (D) a vyrazíme. Otočný volič má len tri polohy: jazda vpred (D), jazda vzad (R) a neutrál (N) – žiadna poloha pre parkovanie. Už pri preberaní vozidla som bol upozornený, že po zastavení treba dať volič do neutrálu a utiahnuť ručnú brzdu. Ak by ste tak neurobili, auto sa môže rozbehnúť z kopca, ale našťastie na túto potrebu upozorňuje aj samotný Spring pípaním a nápisom.

Ovládač jazdy má len tri polohy. Poloha parkovacia chýba, treba vždy zatiahnuť parkovaciu (ručnú) brzdu. Zdroj: Milan Adámek

Jazda je napriek miniatúrnemu výkonu svižná, lebo maximálny krútiaci moment 125 Nm sa dostavuje už pri 500 otáčkach a navyše auto váži len 935 kilogramov. To je hodnota akú mávali autá pred tridsiatimi rokmi. Na 50 km/h sme za 5,8 sekundy a až do sedemdesiatky je zrýchľovanie svižné, potom začne malému elektromotoru dochádzať para, na stovku mu to trvá už 19,1 sekundy a jeho rýchlomer sa zastaví na údaji 125 km/h. V medzimestskej premávke nie je Spring Cargo žiadny šprintér, jeho dynamika zodpovedá povedzme autu so spaľovacím litrovým motorom. Na diaľnici je to len núdzovka, to je však neutajovaná vlastnosť tohto auta.

Na rozdiel od osobnej verzie, ktorá pred pár mesiacmi posilnila svoj elektromotor na 48 kW (65 koní), zostáva Cargu pôvodný elektromotor s výkonom 33 kW (44 koní). Zdroj: Milan Adámek

Jazdil som so Springom aj na diaľnici. Problémom tu nie je samotná konštrukčná rýchlosť, ale náchylnosť na veterné poryvy. Rozchod kolies je len 1 385 milimetrov, pričom auto je dosť vysoké (1 516 mm) a kolieska sú malé (165/70 R14), takže prudší manéver v spojení so strihom vetra vedľa kamiónu vás dosť rozhodí. V meste sa s ním jazdí vyslovene radostne, priemer otočenia má len 9,6 metra a s dĺžkou 3 734 a šírkou 1 579 milimetrov zaparkujete kdekoľvek. Štandardný parkovací box vyzerá spolovice prázdny.

Nabíjací port je vpredu pod logom, ale pri takom malom aute neprekáža, že sa k nabíjačke necúva. Pri Springu si treba priplatiť za možnosť nabíjania DC (jednosmerným prúdom) s výkonom 30 kW presne 600 eur. Každopádne tento príplatok odporúčam. Z 10 na 80 % to na DC rýchlonabíjačke trvalo 42 minút. Na 6,6 kW jednofázovom wallboxe (32 A) to trvá asi päť hodín, na obyčajnej zástrčke 14 hodín.

Kufor má objem 961 litrov. Zdroj: Milan Adámek

Dacia uvádza priemernú spotrebu 12 kWh/100 km, čo by pri 26,8 kWh batérii malo na dojazd 230 kilometrov. Reálne sa táto spotreba dá dosiahnuť, ale ja som nejazdil v režime eco a používal som neustále klimatizáciu, takže priemerná spotreba v teste bola trochu vyššia a tým pádom dojazd 200 kilometrov. Či je to veľa alebo málo si musí určiť každý sám podľa vlastných potrieb.

V Springu sa nedá nastaviť sila rekuperácia. Žiadne pádla pod volantom ani poloha B na voliči prevodovky. Spring rekuperuje, čo zobrazuje grafický ciferník, ale koľko a ako intenzívne sa nedozvieme. Palubný počítač je minimalistický, ukazuje len spotrebu, dojazd a najazdené kilometre – čo však bohato v tomto segmente stačí.

V čom je jeho výhoda? Nízke prevádzkové náklady. Domáce nabíjanie plnej batérie vás vyjde na tri až štyri eurá. Ak máte na streche fotovoltiku, tak menej. Ak doručujete zásielky (pizzu, kytice) v okruhu do 100 kilometrov, je Spring Cargo výhodný. Jeho cena je 20 250 eur, ale určite si priplaťte DC nabíjanie za 600 eur. Najlacnejší elektromobil na trhu.