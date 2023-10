Test I MG4 je veľmi efektívny elektrický automobil

MG4 je malé elektrické auto, ktoré sa pasuje so súpermi veľkých mien ako Kia, Nissan a Volkswagen – a vyhráva, najmä pokiaľ ide o efektívnosť a hodnotu za peniaze. Má to však svoje háčiky. Ak by ste očakávali od čínskeho auta výrazne nízku cenu, budete asi sklamaní.