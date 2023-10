Dnes už žiadna automobilka nemá pochyby o tom, kam sa bude automobilový svet uberať. Keďže sa EQE radí medzi najlepšie elektrické sedany v prémiovej triede, nemecká automobilka sa rozhodla využiť to najlepšie z technologického hľadiska a implementovala to do toho najlákavejšieho prevedenia, ktoré zákazníci vyhľadávajú – SUV.

Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC. Zdroj: Eva Karolčíková

Kto sa predtým nestretol s dizajnom EQE, možno by ani nevedel, že pred ním stojí elektromobil. Prezrádza to až bližší pohľad na uzavretú mriežku chladiča. Dizajnový jazyk sa nesie v znamení Purpose Design, ktorý je inšpirovaný proporcionalitou a efektívnosťou, takže kľúčom značky bolo zachovať auto čo najviac aerodynamicky efektívne. Dokonca aj kľučky dverí sú elegantné zapustené do karosérie a vysúvajú sa až vtedy, keď sa vodič priblíži k autu s kľúčom vo vrecku.

V tomto zmysle funguje aj pohon, ktorý má nainštalovaný inteligentný systém odpojenia, ak by ste sa ocitli v situácii, kedy potrebujete zvýšiť dojazd. Tento systém funguje úplne automaticky v závislosti od jazdnej situácie, ale deje sa to najmä vtedy, keď elektromotory pracujú na slabý výkon, napríklad keď idete po okreske stálych 90 km/h. Vtedy na prednej náprave prestane fungovať elektromotor aj príslušná prevodovka. Všetko bez vášho vedomia, ale vlastne, aby som neklamala, všimnete si to až vtedy, keď prejdete dajme tomu 30 kilometrov a dojazd vám zostane stále nemenný.

Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC. Zdroj: Eva Karolčíková

Veľa elektromobilov ponúka jazdu jedným pedálom, no v mnohých prípadoch je takýto režim skôr na príťaž. Tu tomu tak nie je. Sami si môžete vybrať, aký stupeň (D+, D, D-) rekuperácie chcete využívať , poprípade si ho prispôsobiť cez pádla za volantom. Spomalenie využíva vtedy auto aj v prípade, že sa približujete k autu pred vami o čosi rýchlejšie, alebo keď vchádzate do križovatky alebo na kruhový objazd, vtedy stačí iba pustiť plynový pedál a máte pokoj.

Dizajn je prispôsobený vkusu Európanov, no je zaobalený v kompaktnej veľkosti, ktorú môžeme považovať za normálne veľké rodinné auto. Svojimi rozmermi sa model EQE SUV radí medzi EQA a EQS, meria 4,86 metra na dĺžku, 1,94 metra na šírku a 1,67 metra na výšku, takže sa stále nachádza na hornej hranici veľkosti crossoverov.

Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC. Zdroj: Eva Karolčíková

Mne osobne sa páči prevedenie aj funkcia predných svetlometov, v tomto prípade ide o Digital Light, ktorá sa s vami lúči aj víta originálnou svetelnou šou. Svetelný modul s tromi výkonnými LED diódami usmerňuje 1,3 milióna mikrozrkadiel. Topografické svetlo na základe údajov z navigačných máp berie do úvahy aj to, či idete do kopca alebo práve z nejakého klesáte. Skvelá je aj funkcia upozorňovania na chodcov, ktorý sa nečakane ocitnú na kraji vozovky. Vtedy na nich optika namieri reflektor ako také bezpečnostné varovanie.

Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC. Zdroj: Eva Karolčíková

Zaujímavý je aj rázvor kolies, ktorý bol v tomto prípade natiahnutý na 3,12 metra. Aj keď sa to na jednej strane môže javiť ako veľký problém, najmä čo sa týka manévrovania a parkovania v meste, nie je tomu tak. Podvozok nového SUV totiž pozostáva zo štvorprvkového zavesenia vpredu a nezávislého viacprvkového zavesenia vzadu, a navyše je tu riadenie zadnej nápravy. Tým pádom máte za volantom vyššiu agilnosť a obratnosť. Zadné kolesá sa pekné natáčajú v smere alebo proti smeru predných kolies, a to v závislosti od vašej rýchlosti.

Mercedes-Benz EQE 500 SUV 4MATIC Zdroj: Eva Karolčíková

Pri elektromobiloch vo väčšine prípadov platí pravidlo, že ich najväčším nepriateľom býva hmotnosť. V tomto prípade sa ale vďaka pohonu všetkých štyroch kolies (4MATIC) auto poddajne presúva aj po horšom asfalte a vo vnútri, tak ako je v MB zvykom, nemáte o nekvalite vozovky ani potuchy. EQE SUV ale nie je iba taká veľká kabelka do mesta, pohon všetkých štyroch kolies dokáže preukázať suverénne jazdné vlastnosti aj na horšom povrchu. Len potom nesmiete vystúpiť z auta, pretože biele koberce sa v sekunde ocitnú v bahennej kúpeli.