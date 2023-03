Plugin hybridná technológia (PHEV) sa možno nakoniec zaradí medzi nepochopené alternatívy k tradičnému automobilovému pohonu. A bude to škoda. Aktuálne nastavenie spoločnosti či inštitúcií Európskej únie hovorí jasne - pohon PHEV je anjel s diablom v tele. Navonok sa tvári nízkoemisne, no v skutočnosti svoje sľuby v realite nedokáže naplniť. Nemusí to byť pravda.

Oxidy dusíka

Plugin hybrid, na rozdiel od konvenčného full hybridu, musí majiteľ nabíjať, aby naplno využil jeho potenciál. Objektívnou nevýhodou pluginov je fakt, že so sebou vozia akumulátor, ktorý má hmotnosť aj na úrovni stoviek kilogramov. To je extra záťaž.

Mercedes-Benz C 400e 4Matic Zdroj: Filip Kadlečík

Na druhú stranu, ak človek ku technológii PHEV pristupuje zodpovedne a automobil denne nabíja, môže prejsť desiatky kilometrov s podstatne nižšou emisnou stopou v porovnaní so spaľovacím pohonom. Netreba pritom zabúdať, že sa pri eliminácii škodlivých emisií sa dnes už nehovorí iba o skleníkovom oxide uhličitom, ale aj o oxidoch dusíka (NOx).

Oxidy dusíka majú podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na svedomí dráždenie očí a dýchacích ciest, kašeľ či bolesti hlavy. „Pri dlhodobej expozícii môžu spôsobovať zápalové ochorenia dýchacích ciest a pľúc, zmeny v zložení krvi, alergické reakcie, poruchy imunitného systému,“ uvádza SHMÚ.

Mercedes-Benz v podobe modelu C 400e prináša odpoveď na znečistený vzduch. Tento kompaktný sedan na jedno nabitie v optimálnych podmienkach v realite prejde vzdialenosť presahujúcu 90 kilometrov! To de facto znamená, že môžete zabudnúť na nutnosť každodenného nabíjania, pretože podľa štatistík je vysoko pravdepodobné, že váš denný nájazd sa pohybuje okolo 30 kilometrov. To hovoria výsledky európskeho prieskumu analytickej spoločnosti SD Worx z roku 2018, pričom iné výskumy ukazujú, že denný nájazd v Európe v ostatných rokoch klesá, čo je spôsobené aj vyššou mierou práce z domu.

Záťažový test

Mal som to šťastie, že som C 400 e mohol testovať v podmienkach, ktoré mu neprajú. Zima je pre mnohé akumulátory pohroma, v tomto prípade to však neplatí. Aj pri teplotách pod bodom mrazu sa reálny dojazd vozidla v elektrickom režime v kombinovanej prevádzke pohyboval na úrovni 80 kilometrov. Ak som využíval možnosť predklimatizovania aj mimo nabíjačky, elektrický dojazd klesol približne na 50 kilometrov.

Mercedes-Benz C 400e 4Matic Zdroj: Filip Kadlečík

V realite ľudia do práce často dochádzajú po diaľnici, najmä v prípade satelitov väčších miest. Pri teplote -2 °C som s Mercedesom dokázal bez jediného naštartovania spaľovacieho agregátu po diaľnici prejsť z bratislavského Ružinova až do Piešťan. Po diaľnici. Rýchlosťou 110 km/h na úseku po Trnavu a 130 km/h od Trnavy po Piešťany. To je 74 kilometrov v elektrickom režime počas mrazivého dňa! Fantastický výsledok. Po trnavskú križovatku vozidlo vykazovalo spotrebu elektrickej energie na úrovni 24,3 kWh/100 km, po prechode na tempo 130 km/h jeho apetít stúpol na 25,2 kWh/100 km. Trieda C sa vďaka pohonu 4Matic nebojí ani snehu, aj na súvislej vrstve jazdila so sebavedomím.

Bezkonkurenčné nabíjanie

Elitný plugin hybrid Mercedesu je výborný partner na každý deň aj vďaka prehľadnej aplikácii. Počas zimných rán padne vhod možnosť si automobil predklimatizovať na požadovanú teplotu. Pri nabíjaní som zasa často využíval zobrazenie aktuálneho stavu akumulátora a priebehu nabíjania. Cez aplikáciu Mercedes Me viete napríklad nastaviť rýchlostný limit pre svoje dieťa, ak bude za volantom bez vás.

Aplikácia Mercedes Me je stabilná, ponúka reálne využiteľné benefity a prináša množstvo informácií o vozidle či nabíjaní. Zdroj: Filip Kadlečík

Samozrejme, v prípade potreby ho môže prekročiť, no vám o tom príde notifikácia aj s presnou lokalizáciou automobilu. Šikovnou funkcionalitou je aj odomykanie a zamykanie vozidla cez telefón. Nemusí pritom ísť len o váš mobil, pokojne môžete digitálny kľúč odovzdať napríklad kamarátovi, ktorý si potrebuje auto požičať.

Aplikácia Mercedes Me je stabilná, ponúka reálne využiteľné benefity a prináša množstvo informácií o vozidle či nabíjaní. Zdroj: Filip Kadlečík

Mercedes-Benz C 400e je high-tech z každého pohľadu. Okrem obrovského dojazdu ho pred ostatné plugin hybridy stavia aj možnosť rýchleho nabíjania až do výkonu 55 kW. Tým môže pokojne konkurovať aj lacnejším elektromobilom a v praxi to znamená, že stačí, ak sa zdržíte 25 minút v obchode s dostupnou DC nabíjačkou a máte postarané o ďalších 90 kilometrov elektrického dojazdu. Takmer všetky iné plugin hybridy by na doplnenie takejto kapacity potrebovali dlhé hodiny.

Verdikt

Trieda C je vo vrcholnom plugin hybridnom prevedení bezkonkurenčný automobil, aspoň čo sa týka pohonu. Menej spokojný som miestami bol s vypracovaním interiéru, ktorý by podľa mňa v prémiovom segmente mohol byť aj kvalitnejší. Inak je ale sedan komfortný, má adekvátnu priestorovú ponuku a ponúka slušné technológie. Ak by som si mal auto konfigurovať ja, vyhol by som sa tmavomodrej farbe laku, v ktorej som ho testoval. Pre mňa bola neuveriteľne fádna, to je však vec vkusu. Filip Kadlečík

motor a pohonný systém Mercedes-Benz C 400e 4Matic Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 1 999 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 280 kW / 380 k pri otáčkach 5 800/min Max. krútiaci moment (benzínový motor) 650 Nm pri otáčkach 2 000 - 3 000/min Typ elektromotora synchrónny elektromotor s permanentným magnetom Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka deväťstupňová samočinná rozmery, hmotnosti a objemy Mercedes-Benz C 400e 4Matic Dĺžka 4 751 mm Šírka 2 033 mm Výška 1 442 mm Rázvor náprav 2 840 mm Pohotovostná hmotnosť 2 055 kg Užitočná hmotnosť 615 kg Celková hmotnosť 2 670 kg Objem batožinového priestoru 315 l Objem palivovej nádrže 50 l Kapacita batérie 25 kWh jazdné výkony Mercedes-Benz C 400e 4Matic Max. rýchlosť 250 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 5,4 s spotreba Mercedes-Benz C 400e 4Matic Kombinovaná - normovaná 0,6 l/100 km emisie Mercedes-Benz C 400e 4Matic Emisie CO 2 13 g/km Emisná norma Euro 6d-ISC-FCM aktuálne cenníkové ceny s dph Mercedes-Benz C 400e 4Matic Základná cena modelu od 50 898 € Základná cena verzie od 73 038 € Cena testovaného exemplára 84 240 €