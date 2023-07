Roadster Mercedes-AMG SL je dostupný so štvorvalcovým motorom pre verziu SL 43, alebo s motorom V8 pre modely SL 55 4MATIC+ a SL 63 4MATIC+.

Auto ako je Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ je zážitok šoférovať. Na to, aby vodič využíval celý jeho potenciál, by bolo ideálne bývať niekde v blízkosti dlhých kľukatých ciest, na ktorých nestretnete príliš veľa áut. Testovanie v bežnej premávke však tiež dopadlo nad moje očakávania. Dalo by sa predpokladať, že podvozok roadsteru bude príliš tvrdý a celkovo bude príliš nepraktický, ale opak bol pravdou.

Šoférovanie takéhoto auta nie je také, ako sme bežne zvyknutí. Výkon 430 kW za volantom vzbudzuje rešpekt. Mercedes je vždy pripravený vyštartovať, stačí najjemnejšie pohladkanie plynového pedálu a ručička tachometru okamžite stúpa. Svojou špecifickou charakteristikou a hlavne cenou bude pre majiteľov jednou z hračiek, ktorú vytiahnu z garáže, keď dostanú chuť na výkon, extravaganciu a automobilový zážitok.

Nastupovanie dnu nie je pretých, ktorých trápia problémy s chrbticou. Keď sa to však podarí, šoféra aj spolujazdca privítajú pevné tvarované sedadlá, ktoré pri jazde poskytnú telu oporu. Svoj charakter SL 63 AMG predvádza už pri prvých minútach, naštartovanie sprevádza bublotanie V8, bezpečnostné pásy cestujúcich pritiahnu tesne k sedadlám. Po chvíľke jazdy sála z podvozku poriadne teplo z výfukov. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Komfortný jazdný režim je na každodenné mestské trasy úplne vyhovujúci, prejazdy nerovnosťami nie sú nijak výrazne rušivé a spotreba počas takýchto ciest sa priemerne pohybovala na 21 l/100 km. V športovom režime je to iné, zvuk z výfukov je výraznejší a hlučnejší, podvozok citeľne tuhší a auto sa snaží ísť vpred, aj bez pridania plynu. Spotreba závisí od toho ako ťažkú nohu šofér má, ale na tú sa pri takomto aute nehľadí.