ČOSI TAKÉ ELEKTRICKÝM AUTÁM IDE – šprint na 100 km/h za menej ako tri sekundy! Nech sa páči, ssst a sú preč. Niektoré odsyčia zo štartovacích boxov, až sa vám z toho zatočí hlava.

Dokonca my by sme mali ešte čosi navyše. Napríklad nový Mercedes-AMG EQE 53. Nemusí ani jazdiť, aby ste mali závrat – už len jeho kľúčové údaje naštartujú mozog na plné obrátky. Až 687 koní! Top rýchlosť 240 km/h! Krútiaci moment 1 000 newtonmetrov. Tisíc! To sú kľúčové údaje superšportiaka v plášti ekologického automobilu.

Porovnávací test: Audi e-Tron GT RS Mercedes EQE AMG 53 Porsche Taycan Turbo Zdroj: Auto Bild

Kto teraz netrpí aspoň minimálnou poruchou rovnováhy, volá sa R2D2 alebo pochádza z budúcnosti. Ešte „horšie“: existujú podobní kandidáti formátu AMG v Ingolstadte a Zuffenhausene. Na porovnanie sme proti sebe postavili tri najzaujímavejšie elektrické superšportiaky. Konkurencia nového Mercedesu-AMG je Audi RS e-tron GT s funkciou overboost a výkonom 646 koní, ako aj Porsche Taycan Turbo s výkonom 680 k (tiež s pomocou krátko aktivovanej špičky výkonu).

Takéto sú

Všetky tri vozidlá majú vo svojej podlahe mohutné akumulátorové balíky. V Mercedese dodávajú energiu články s využiteľnou kapacitou 90,56 kWh, v Audi a Porsche batérie s 83,7 kWh (taktiež netto). Ak vychádzame z týchto údajov a za predpokladu, že autá jazdia so spotrebou okolo hodnôt WLTP, Mercedes by potom mal prejsť vzdialenosť zhruba 478 kilometrov. Teoretický dojazd Porsche je asi 466 kilometrov, Audi (ktoré sa delí o technický rámec s Taycanom) údajne zvláda 481 kilometrov.

Namerané údaje: Audi e-Tron GT RS Mercedes EQE AMG 53 Porsche Taycan Turbo Zdroj: Auto Bild

No my sme zistili iné údaje o spotrebe. Na našom testovacom okruhu s rýchlejšou časťou diaľnice spotrebuje AMG na 100 kilometrov takmer dvakrát toľko energie, ako sľubuje Mercedes. Nakoniec sa akčný rádius EQE zmenšil približne na 290 kilometrov. Audi a Porsche prejdú v reálnom živote tiež len 320 kilometrov.

Vo svojich rozmeroch je už Mercedes poctivejší. Najhonosnejšie auto v našom porovnaní ponúka aj najviac priestoru. Vodič, spolujazdec aj pasažieri sedia pohodlne a cítia sa dobre, dokonca aj ich batožina má viac miesta. Mercedes je zároveň jediný výrobca, ktorý pri svojom modeli povoľuje ťažné zariadenie – aj keď je povolené pripevniť iba nosiče bicyklov alebo príves s maximálnou hmotnosťou takmer 750 kilogramov.

Prehľadný Mercedes sa dá navyše lepšie odhadnúť pri manévrovaní – pre vodiča to znamená menej stresu v úzkych pasážach. Škoda: výrazne väčší polomer otáčania EQE hneď zožerie veľký kus tejto výhody. Podľa nášho názoru EQE ponúka aj najpohodlnejšie predné sedadlá. Hrubé kreslá vás pohodlne uchytia a na kľukatých cestách stále dostatočne pevne podržia.

Ako jazdia a koľko stoja tieto tri elektrické superšporty nájdete na ďalšej strane...