Európsky trh prémiových SUV je doménou nemeckých značiek, ale Lexus sa rozhodol priniesť osvieženie v podobe modelu NX, ktorý poskytuje odlišný pohľad na vnímanie prémiového sortimentu.

Hoci sa môže zdať, že ide iba o facelift, nenechajte sa zmiasť. Toto auto je takmer vo všetkých oblastiach vyspelejšie ako jeho predošlá generácia, vychádzajúc z platformy zdedenej od Toyoty. Posila prišla vo forme plug-in hybridného systému, s výkonom 227 kW (309 k), ktorý tvorí predný elektromotor s výkonom 134 kW, zadný elektromotor s výkonom 40 kW a lítiovo-iónový akumulátor s kapacitou 18,1 kWh. Elektrické trio dopĺňa benzínový štvorvalec s objemom 2,5-litra, ktorý pracuje v Atkinsonovom cykle.

Lexus NX 450h+. Zdroj: Eva Karolčíková

Keďže sa bavíme o prémiovom Lexuse, musí na to NX reagovať aj z hľadiska výkonu na ceste. Vďaka elektrickému krútiacemu momentu zrýchli toto SUV z pokoja na 100 km/hod len za 6,3 sekundy, čo je dosť pôsobivé na vozidlo, ktoré váži takmer 2 tony! Keď sa na to pozriem z opačného uhla pohľadu, tak aj napriek efektívne riadenému pruženiu a tlmeniu, ktoré inak dokonale koriguje nedokonalosti na vozovke, je hmotnosť auta logicky cítiť pri brzdení a v ostrejších zákrutách. To nie je ani tak výčitka, aspoň mi model NX pripomenul, že život s ním plynie o čosi pomalšie a treba si užívať komfort, ktorý môžete nasávať plnými dúškami.

Pri testovanej verzii 450h+ je dobré pripomenúť, že ide vlastne o prvé plug-in hybridné vozidlo od Lexusu. A nie, nie je to ďalší plug-in hybrid, ktorý sa s papierovou kombinovanou spotrebou tvári ako majster sveta, no popritom sa jeho majiteľ vyhýba nabíjačkám ako čert krížu, pretože sa mu kvôli tým pár kilometrom nabíjať auto celú noc neoplatí. Lexus to vzal pekne od podlahy a poskytuje vodičovi desiatky (reálnych!) kilometrov elektrického dojazdu a tiež dostatočný výkon pri akcelerácii. Ak jazdíte v meste a po ceste do/z práce si užívate slimačie tempo v kolónach, bez tankovania môžete takto jazdiť aj celý týždeň. Na jedno nabitie sa totiž dá prejsť tých 80-90 kilometrov, a to v chladných mesiacoch, takže počas ideálnych podmienok by mohla byť vierohodná aj hodnota udávaná výrobcom, ktorá hovorí o vzdialenosti 89 – 97 kilometrov.

Lexus NX 450h+. Zdroj: Eva Karolčíková

Ale nie každý má možnosť dochádzať do práce v rámci jedného mesta. Lexus NX 450h+ myslí aj na tých, ktorí potrebujú dennodenne prekonávať desiatky kilometrov a pritom neminúť na palivo toľko ako pri klasickom spaľovacom motore. Vtedy sa vzdialenosť v elektrickom režime skráti na 60-70 kilometrov, čo je stále taká zlatá stredná cesta. A ak by ste chceli plachtiť po diaľnici bez chvenia motora pod kapotou, dá sa to. Nový akumulátor totiž umožňuje jazdu v plne elektrickom režime aj pri rýchlosti 135 km/hod, ale vtedy je logické, že sa dojazd rázne začne zmenšovať.

Plug-in hybridný systém sa javí ako všestranný priateľ na presúvanie sa. Môžete cestovať v elektrickom režime (ak má akumulátor dostatočnú kapacitu) alebo hybridnom režime HV, pričom systém riadi napájanie na základe ťahu požadovaného vodičom. Navyše sa môžete rozhodnúť zachovať úroveň nabitia batérie pre neskoršie použitie alebo obetovať palivo na dobitie batérie energiou, ktorá by sa inak minula. Všetko sa dá nastaviť pomocou príslušných tlačidiel umiestnených na stredovej konzole.

Lexus NX 450h+. Zdroj: Eva Karolčíková

Spaľovací motor sa v realite prebudí až pri naozaj silnom stlačení plynového pedálu. Ale asi jeho najväčšia kvalita spočíva v jeho takmer dokonalom zvládnutí prechodu z elektriny na tepelnú energiu – nič odrazu nedrnčí ani nadmerne nevibruje. Plusové body si za to môže pripísať aj vynikajúca zvuková izolácia. V prémiovom aute je akýkoľvek zbytočný a hlasný zvuk klasického motora zabijakom pokojnej atmosféry. Vychutnať si takéto auto je najlepšie tak, aby ste nasávali všetky vône, kvalitu materiálov a skvelé ozvučenie. A tu sa to naozaj dá. Odrazu nasadnete do iného sveta a okolie ako keby na pár chvíľ prestalo existovať.

