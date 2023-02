Výbava GT line je tá najvyššia, ktorú výrobca ponúka. Testovaný kúsok bol obohatený o príplatkový metalický lak Experience Green, ktorý hrá s celkovou športovo-futuristickou vizážou auta. Zvýrazňujú ho chrómové doplnky. Exteriér je rozhodne moderný a pútavý. Vpredu si všimnete hlavne dominantné rozsiahle denné svietenie v podobe tvaru šípky, obkolesujúce skupinu ostatných svetiel. Vzadu zaujme členitý tvar piatych dverí.

Kia Sportage 1,6 T-GDi MHEV AWD GT-Line Zdroj: Nina Pánska

SUV od prvej generácie prešlo mnohými vylepšeniami. Jemné zmeny línií exteriéru, väčší objem kufra, vyšší pocit kvality interiéru, nové motory. Kiu Sportage by som zaradila skôr ako auto do mesta, než do terénu. Hoc testovaná verzia disponuje pohonom všetkých kolies, a na nespevnených cestách, aj strmších výjazdoch nemala problém ísť ďalej, limitujúca je výška podvozku, ktorá auto predurčuje skôr na upravené cesty.

Pohonná jednotka je preplňovaný benzínový štvorvalec, doplnený o mild hybridnú technológiu. Tá dopomáha pri štartoch, alebo akcelerácii. Motor ponúka výkon 132 kW ( 180 k), čo úplne postačuje, aj v meste, aj na diaľnici. Pre agresívnejší pocit z jazdy, je možné zvoliť si športový režim. Sportage ponúka aj možnosť nastavenia intenzity umelo prifarbeného zvuku motora. Viac obrázkov nájdete v bohatej galérii.

Spotreba, ktorú som dosahovala počas kombinovanej jazdy mesto, mimo mesto a diaľnica, sa príliš nepodobala tej normovanej. Jazdila som za 9 litov/ 100 km. Pri dlhšom cestovaní diaľnicou, som sa dostala na 7,9 litra/ 100 km. Podvozok bol iba mierne tuhší, ako by sa mi páčilo. Na tom však nesú zásluhu aj veľké 19-palcové kolesá. Tie síce vyzerajú pekne, aj ich dizajn ladí so zvyškom auta, ale ja by som volila menší pohodlnejší rozmer.