Niro druhej generácie vo veľkej miere odstraňuje nedostatky svojho predchodcu. Pamätám si, že keď som na ňom jazdil v minulosti, najviac mi prekážal strohý a lacno pôsobiaci interiér. Kia si opakujúce sa výčitky zobrala k srdcu a dnes kabína crossoveru vyzerá fantasticky. Je moderná, ponúka súčasné technológie a vylepšila sa aj materiálová ponuka.

Kia Niro EV Gold Zdroj: Filip Kadlečík

Je pravda, že tu stále nájdete aj veľké plastové plochy, napríklad na dverách, ktoré nepôsobia príliš esteticky, či stredovom tuneli, ktorý pokrýva klavírny lak. Kokpit, palubovka či sedadlá, sú však tip-top.

Moderný interiér

Pred vodičom sa rozprestiera moderná plocha s dvojicou širokouhlých displejov s jemným rozlíšením. Kia má dlhodobo infotainment zvládnutý na dobrej úrovni a jeho najnovšia evolúcia nie je výnimkou. Páči sa mi, že s ním stále viete zmysluplne pracovať aj z volantu, čo môže Niru veľa konkurentov iba ticho závidieť. Niro však zasa môže iba snívať o najnovšej verzii Android Auto, ktorá sa premieta na celú obrazovku. Tu zostáva nevyužitý priestor.

Kia Niro EV Gold Zdroj: Filip Kadlečík

Posed vo vozidle, vyhrievaný volant či rozmiestnenie ovládacích prvkov je ergonomicky zvládnuté na jednotku. Vyhrievanie sedadiel sa spúšťa haptickým tlačidlom, pričom samotné sedadlá boli komfortné aj po stovkách kilometrov. Opäť som si veľmi rýchlo zvykol i na multifunkčný panel, ktorým viete ovládať multimédiá i klimatizáciu.

Ako vodiča ma kabína Niro EV oslovila najmä z hľadiska dizajnu, v tomto aute som sa cítil ako v priestore, ktorý navrhovalo renomované architektonické štúdio.

Solídny dojazd

Sťažovať sa v Nire nemôžu ani pasažieri na zadných sedadlách. Mnohí ľudia sú prekvapení, koľko priestoru dokáže automobil s dĺžkou 4 420 mm ponúknuť v druhom rade. Navyše, elektrický pohon nepotrebuje stredový tunel a preto je podlaha vzadu kompletne rovná! Crossover vo variante EV navyše v porovnaní s hybridom či plugin hybridom exceluje aj čo sa týka batožinového priestoru, jeho 475 litrov je v kompaktnom segmente nadpriemerná cifra. Ak nemáte prehnané nároky, toto auto bez problémov zastane úloha rodinného vozidla.

Viem, na čo sa elektrické Niro hodí a presne viem aj kde spočíva jeho slabina. Ak s ním plánujete jazdiť najmä po meste či v jeho okolí, budete s jeho pohonom či tempom dobíjania akumulátora s hrubou kapacitou na úrovni 64,8 kWh spokojní. Vozidlo dokáže v takýchto podmienkach byť efektívne a dosahovať spotrebu okolo 18 kWh/100 km. Zaručených tak aj v zime máte ďaleko viac než 300 kilometrov elektrického dojazdu.

Kia Niro EV Gold Zdroj: Filip Kadlečík

Ak však hľadáte elektromobil, ktorý sa hodí aj na prekonávanie veľkých vzdialeností diaľničným tempom, Niro EV pre vás nebude to pravé orechové. Dôvodom je fakt, že spotreba na diaľnici v zimných podmienkach vyskočí nad 24 kWh. Aj väčšie autá dnes dokážu pri stotridsiatke jazdiť úspornejšie. Diaľničný dojazd sa tak reálne pohybuje mierne nad 250 kilometrov, ale ak nemáte radi adrenalín, nabíjačku budete musieť hľadať už skôr. A tu prichádza zásadný kameň úrazu.

Pomalé nabíjanie

Niro je moderné auto novej generácie, no z hľadiska nabíjania ponúka výkonnosť, ktorá je dnes hlboko podpriemerná. Aj podstatne lacnejší konkurenti ponúkajú výkon nabíjania pri jednosmernom prúde na úrovni 100 kW, cenovo porovnateľné e-autá aj viac. Niro papierovo zvládne 80 kW, no v praxi som sa s ním nedostal nad 60 kW. A to ani keď som používal známe triky, napríklad zadanie vzdialeného bodu do navigácie.

Kia Niro EV Gold Zdroj: Filip Kadlečík

V praxi to znamená, že z 18 % na 100 % sa vozidlo plne nabije v priebehu približne 130 minút, doplnenie kapacity akumulátora do 80 % pritom zvládne za niečo viac než 70 minút. To nie je dobré vysvedčenie a bude vás mrzieť vždy, keď prídete ku nabíjačke s potenciálnym maximálnym výkonom 100 či 150 kW, ktoré sa už stávajú štandardom. V súvislosti s elektrickým pohonom sa mi nepáči ani fakt, že batéria jasne vytŕča z podvozku automobilu.

Kia Niro EV je atraktívne a moderné vozidlo, ktoré ponúka až prekvapivý vnútorný priestor a solídnu kvalitu z pohľadu interiéru i jazdných vlastností. Jeho pomalé nabíjanie ho však diskvalifikuje z pozície všestranného elektromobilu a odsúva ho iba na mestské či vidiecke cesty. Dojazd má obstojný, ale v dnešnej dobe a pri danej cenovke by sa patrilo ponúknuť výkonnejšiu nabíjaciu techniku.

motor a pohonný systém Kia Niro EV Typ elektromotora synchrónny s permanentnými magnetmi Max. výkon 150 kW / 203 k Max. krútiaci moment 255 Nm Palivo elektromotor Pohon predná náprava Prevodovka bezstupňová redukčná rozmery, hmotnosti a objemy Kia Niro EV Dĺžka 4 420 mm Šírka 1 825 mm Výška 1 570 mm Rázvor náprav 2 720 mm Pohotovostná hmotnosť 1 739 kg Užitočná hmotnosť 461 kg Celková hmotnosť 2 200 kg Objem batožinového priestoru 475 / 1 392 l Kapacita batérie 64 kWh jazdné výkony Kia Niro EV Max. rýchlosť 167 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 7,8 s spotreba Kia Niro EV Nízka záťaž - normovaná 12,3 kWh/100 km Kombinovaná - normovaná 16,2 kWh/100 km Dojazd - norma WLTP 460 - 604 km aktuálne cenníkové ceny s dph Kia Niro EV Základná cena modelu od 41 490 € Základná cena verzie od 45 590 € Cena testovaného exemplára 52 160 €

