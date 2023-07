Dizajnovo je toto auto jedinečné. Pôsobí ako magnet na okoloidúcich a už s príchodom obyčajnej verzie bez prívlastku GT posunula Kiu minimálne o triedu vyššie. Aj keď je vzhľad vecou vkusu každého pozorovateľa, osobitý dizajn tohto elektromobilu ho odlišuje od mnohých modelov na trhu, vrátane súrodeneckého Hyundai Ioniq, s ktorým zdieľa platformu. E-GMP sa vyznačuje veľmi malými prevismi, tenkou batériou ukrytou v podlahe a veľkorysým rázvorom 2,9 metra. To sa pretavilo do športovej karosérie a nadštandardnej priestrannosti interiéru. Pre mňa je najzaujímavejšou časťou auta zvažujúca sa línia strechy s výrazným spojlerom a prepojenou eliptickou zostavou svetiel. Týmto sa Kia naozaj odlíšila.

Kia EV6 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Z hľadiska technológie a priestoru dokazuje, čo všetko môžu dostať inžinieri zo špecializovaných elektrických platforiem a aké dobré môže byť skutočné využitie elektrického dizajnu. Vďaka dvom elektromotorom (jeden na každej náprave) a výkonu takmer 600 koní sa EV6 GT môže hrdo prezentovať ako najvýkonnejšia Kia všetkých čias. 430 kW (585 k) a 740 Nm krútiaceho momentu umožňujú atraktívnej Kórejke zrýchliť z pokoja na 100 km/hod len za 3,5 sekundy a za niečo vyše 12 sekúnd na 200 km/hod. A pritom sa neradí do kategórie ľahkej váhy, veď váži 2 200 kilogramov.

Motory sú spojené so 77 kWh batériou a aj keď nejde práve o verziu s najdlhšou autonómiou, dokážete sa dostať na 400 kilometrov, ale iba v prípade, že sa vám nebude príliš páčiť „zneužívanie“ plynového pedálu. A v tom je asi jedna z najzásadnejších slabín tejto verzie. Je to škoda, pretože v tomto GT balíku máte brutálne zrýchlenie, neštandardnú maximálnu rýchlosť (pre elektromobily) 260 km/hod a 800-voltový ultrarýchly nabíjací systém.

Kia EV6 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

800-voltová architektúra aj v realite umožňuje rekordný nabíjací výkon v danej kategórii, kde si dokáže potiahnuť energiu výkonom 350 kW. To v preklade znamená, že z 10 na 80 % batérie sa nabije za 18 minút. To sú skvelé technologické parametre, ale je to možné prevažne na Ionity terminály, ktorých na Slovensku zatiaľ nemáme veľa. Pri nabíjaní na bežnej AC stanici alebo domácom Wallboxe výkon nepresahuje 11 kW a následne trvá celý cyklus viac ako 7 hodín. To je ale v poriadku, pokiaľ máte čas nabiť auto práve v noci alebo cez deň v práci. Aby som však nebola kritická, vzhľadom na to, že využitie takéhoto rýchleho nabíjania spojeného s elektrickými koňmi musíte hľadať v oveľa drahších autách, napríklad Porsche Taycan alebo Audi e-tron GT, automobilku veľmi chválim.

Auto je až prekvapujúco presné a ľahko si zvyknete na jeho ovládanie. Po týždni používania sa priemerná spotreba energie ustálila na 21 kWh / 100 km, čo je podľa mňa pri aute takejto váhovej a výkonnostnej kategórie veľmi príjemné číslo. Ak ale chcete zažívať neprestajnú radosť za volantom, na takúto priemernú spotrebu zabudnite. Ako inak, vždy sa všetko odvíja od vodičovho správania.

Po naštartovaní vozidla a zošliapnutí plynu ide o veľmi lineárne zrýchlenie a keďže do kabíny neprúdi spätná väzba v podobe zvuku motora (ako pri spaľovákoch), veľmi rýchlo môžete stratiť prehľad o tom, akou rýchlosťou idete. Pre ľudí, ktorý sa radi hrajú s nastaveniami, je tu možnosť vybrať si zvuk, akým bude auto znieť.

Kia EV6 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Auto má tendenciu sa správať odviazane najmä v režime GT, ktorý nájdete iba v tejto výbave. Ten automaticky nastaví elektromotory, brzdy, riadenie, tlmiče, e-LSD a elektronické riadenie stability (ESC) na ich najdynamickejšie nastavenia. Ak však máte radi pretáčanie kolies, môžete si systém ESC vypnúť. A ak by ste ho chceli zámerne vyprovokovať, je tu k dispozícii režim Drift, kde sa pustí do práce zadný motor, ktorý vyvinie výkon 367 konských síl (v porovnaní s normálnou verziou je výkonnejší až o 63 %!). Ale fyziku sa oklamať nepodarilo, Kia EV6 GT je príliš ťažká na to, aby sa tento systém dal zneužiť adekvátnym spôsobom mimo okruhu.

Na zadnej náprave je elektronický samosvorný diferenciál (Limited Slip Differential - e-LSD) a keďže je rovnako dôležité vedieť zastaviť, Kia vylepšila aj brzdový systém, pretože vysporiadať sa so zvýšeným výkonom s obyčajnými brzdami by bolo nemožné. Veľké ventilované kotúče vpredu (380 mm) a vzadu (360 mm) sú kombinované s novými štvorpiestikovými brzdovými strmeňmi vpredu. A brzdy boli vlastne jedným z dôvodov, prečo sa Kórejci rozhodli obuť auto na 21-palcové kolesá. A ak by ste náhodou tápali, či ide o verziu GT, tak vám to neónové kotúče radi potvrdia.

Kia EV6 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Čo sa týka kabíny, EV6 GT sa od svojich menej výkonných súrodencov líši iba obrovskými športovými sedadlami a výraznou úpravou interiéru. Ale teraz sa ešte vrátim k sedadlám, pretože ponúkajú naozaj skvelú oporu, a to aj v prípade, že sa výškou približujete k dvom metrom. Napriek tomu mám k celkovému posedu jednu výčitku. Prijala by som, ak by sa volant dal posunúť ešte nižšie, pretože posed v aute je skvelý, ale čo z toho, keď si musíte dať sedačku vyššie, aby ste uchopili volant v ergonomickej polohe.

Sedačky sa neovládajú elektricky, ale pomocou „starých dobrý“ páčok. Ak sa pýtate, ako je možné, že auto za bezmála 70 000 € nemá takúto vymoženosť, skúsim vám ponúknuť iný uhol pohľadu. Pretože si sadáte do športovo ladeného automobilu. A možno aj vaši známi či rodina si budú určite chcieť vyskúšať tú dychberúcu akceleráciu, a kde je to lepšie, ak nie spoza volantu. A vtedy je jednoducho praktickejšie si nájsť polohu takto za volantom a o 5 minút si ju zas nastaviť podľa seba. Absencia elektroniky v tomto prípade nie je mínusom, práve naopak. Dotvára do celkovú atmosféru auta.

Kia EV6 GT. Zdroj: Eva Karolčíková

Keď už sa teda usadíte na miesto vodiča, začnete si premeriavať obrovský elektronický „tablet“, v ktorom sa nachádza takmer všetko, od prístrojového vybavenia po multimediálny systém. Kvalita zobrazenia je prvotriedna a aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, všetky funkcie pochopíte veľmi rýchlo. V rámci rodiny Kia sa aj do EV6 GT dostal dotykový panel na ovládanie klimatizácie a iných nastavení, ktorý poznáme napríklad z modelu Sportage, ktorý si prepínate dotykom, ale niekedy sa ľahko stane, že namiesto pridania teploty zvýšite hlasitosť, pretože budete mať aktívny iný režim. Hold, zvyk je železná košeľa a ja som niekoľko krát siahla po koliesku hlasitosti akosi automaticky. Ale Kia myslela aj na takýto problém, a podržaním voliča si viete „uzamknúť“ režim, ktorý vám vyhovuje viac.