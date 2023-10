Jeep Gladiator je takmer čistokrvný off-road, z ktorého jasne cítiť DNA modelu Wrangler. Dizajn exteriéru v sebe nesie istú dávku extravagancie a predná časť jasne napovedá, z dielne akej značky toto vozidlo vyšlo. Ako vidno na obrázku nižšie, variabilné riešenie častí karosérie umožňuje zložiť hard-top s troma pevnými časťami, ako aj dvere a vytvoriť tak otvorený priestor. V prípade priaznivého počasia to môže byť príjemná zmena.

Jeep Gladiator Zdroj: Jeep

Interiér ráta s tým, že sa doň pravdepodobne dostane viac ako len bežné nečistoty a je na to pripravený. Materiály sú plne umývateľné a ich jediným nepriateľom je prach. Ten sa na pogumovaných povrchoch drží ako kliešť. Kabína môže na prvý pohľad pôsobiť stiesnene, no poskytuje dostatok priestoru nad hlavou aj pre vyšších vodičov. Plnoštíhle postavy to však za volantom budú mať o čosi tesnejšie. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Nastupovanie do kabíny uľahčujú úchyty na A-stĺpikoch a nášľapné prahy, ktoré nie sú iba módnym výstrelkom. V teréne však môžu byť skôr na škodu. Pre pasažierov vpredu aj vzadu sú pripravené pevné, ale predsa mäkké sedadlá ktoré spríjemňujú cestovanie. Prístrojová doska ponúka množstvo funkcií so samostatnými tlačidlami, pri ktorých stojí za zmienku vyhrievanie sedadiel v troch úrovniach, vyhrievanie volantu, vypnutie štart-stop systému a iné.

Konektivita umožňuje pripojenie zariadení pomocou vstupov USB, USB-C či AUX, ale tiež bezdrôtové pripojenie mobilného telefónu aj pomocou Apple CarPlay. V teréne sa môže hodiť čisté zobrazenie parkovacej kamery. Navyše, ak je predná kamera znečistená, ľahko to zmeníte použitím jej vlastného ostrekovača. Pri ostrekovačoch mi nedá nespomenúť aj tie určené pre čelné sklo. V prípade potreby pustia nadpriemernú dávku silným prúdom a zalejú kompletne celé okno.