Hľadaním správnej koncepcie pohonu môžete stratiť veľa času aj energie. Ak sa budete rozhodovať, pozrite sa bližšie na Konu od Hyundai. Kórejské SUV bolo uvedené na trh na jeseň 2017 a v príjemne kompaktnom formáte sa ukrýva 4,17 metra na dĺžku a 1,80 metra na šírku. V porovnaní s Tucsonom je užšia len o 50 mm, no nižšia až o 110 mm.

Už samotné väčšie SUV rodiny Hyundai má pekné proporcie, vďaka opticky širšiemu postoju však Kona vyzerá ešte atraktívnejšie. Navyše, vrchná časť predných svetlometov je veľmi efektná, spodná zasa funkčná - LEDky svietia na výbornú.

Pravdou je, že Kona by bez svojho mohutného oplastovania stratila kus charakteru. Aj vďaka jeho odvážnemu tvarovaniu a kombinácii s výrazným oranžovým lakom totiž pôsobí agilne a športovo. Profil vozidla je až na spomínané ochranné prvky pomerne jednoduchý, muziku tu tvrdia len dvojtónové 18” disky kolies, karosárske prelisy a opticky klesajúca strecha s efektne znázorneným D-stĺpikom.

V prípade tohto modelu je skvelé, že máte na výber. Dá sa nájsť totiž v benzínovej, naftovej, hybridnej alebo aj elektrickej verzii. Kona je skvelým príkladom toho, že kvalita nie je otázkou veľkosti. Kompaktné trendové vozidlo formálne patrí do prudko sa rozvíjajúceho segmentu B-SUV a láka vysokou vhodnosťou na každodenné používanie a solídnym množstvom priestoru.

Niet pochýb o tom, že kórejskí vývojári Hyundai stvorili dobrý produkt. Kona vyrástla, dlhšie výlety nie sú pre dospelých tortúrou ani na zadnom sedadle, bez ohľadu na to, či bola Kona vyrobená v Južnej Kórei alebo v českých Nošoviciach. Z hľadiska dielenského spracovania asi v tejto triede nenájdete solídnejšiu ponuku.

Porovnanie motorizácií

Technické špecifikácie: elektrický pohon Typ batérie: Lítium-polymérová batéria

Výkon: 100 kW (136 k)

Krútiaci moment: 395 Nm

Maximálna rýchlosť: 155 km/hod

0-100 km/hod: 9,9 sek.

Batéria: 42,0 kWh

Objem kufra: 332 - 1 114 l

Pohotovostná hmotnosť/zaťaženie: 1610/410 kg

Technické špecifikácie: Style 1.6 CRDi Motor: Štvorvalec s objemom 1 598 ccm

Výkon: 100 kW (136 k) pri 4 000 ot./min.

Krútiaci moment: 320 Nm pri 1 750 ot./min.

Maximálna rýchlosť: 191 km/hod

0-100 km/hod: 10,2 sek.

Objem nádrže: 50 l/nafta

Objem kufra: 361 - 1 143 l

Pohotovostná hmotnosť/zaťaženie: 1 417/463 kg

Technické špecifikácie: 1.6 GDI Hybrid Motor: Štvorvalec s objemom 1 580 ccm

Výkon: 104 kW (141 k) pri 5 700 ot./min.

Krútiaci moment: 265 Nm pri 4 000 ot./min.

Maximálna rýchlosť: 160 km/hod

0-100 km/hod: 11,6 sek.

Objem nádrže: 38 l/benzín

Objem kufra: 361 - 1 143 l

Pohotovostná hmotnosť/zaťaženie: 1 376/504 kg

Napriek dosť suchému naladeniu podvozku je vŕzganie či drnčanie v interiéri (väčšinou) cudzie slovo. Rozmanitosť pohonov je ukážková. V našom jazdnom teste sme porovnali menší z dvoch elektrických variantov a nominálne rovnako výkonný common rail diesel a pridali sme ešte aj hybridnú verziu. Ktorý pohon je tou správnou voľbou pre vás do značnej miery závisí od vášho užívateľského profilu. Elektrické testovacie auto pochádza z ALD Carmarket v Dorfmarku v Dolnom Sasku a má presne dva roky. Jeho cena je 29 480 eur a nemá žiadne výrazné škrabance či preliačiny. Aj interiér vyzerá po 23 030 kilometroch takmer ako nový.

136 k a krútiaci moment 395 Newtonmetrov z tichého elektromotora na prednej náprave sú veľkoryso dimenzované na každodenné používanie. So 42 kWh batériou je možné v cykle WLTP prejsť slušných 289 kilometrov, pokiaľ sa vyhnete rýchlym diaľničným úsekom. Silnejšia verzia s výkonom 204 k so 64 kWh batériou, ktorá umožňuje praktický dojazd okolo 450 kilometrov, by bola o pár tisíc drahšia. Ako je to s pohodlím? Testovaná výbava Advantage má na palube všetko podstatné. Okrem informačno-zábavného systému s navigačným systémom sú tu hliníkové disky, vyhrievanie sedadiel a volantu a dobre fungujúce jazdné asistenty.

A ako je na tom naftová alternatíva? Podľa údajov predajcu naše testovacie auto z roku 2019 z Autohus v Gyhume pri Brémach stálo nové 30 090 eur, a to vrátane výbavy Style. Po naftovom (typicky vyššom) nájazde 67 485 kilometrov si za vozidlo fantómovej čiernej farby treba zaplatiť ešte stále 18 480 eur. Na palube je okrem čiastočne kožených sedadiel trochu zaprášený systém infotainmentu s navigáciou, automatická klimatizácia, ale aj príplatky ako head-up displej. Táto Kona jazdí klasicky v pravom zmysle slova, nečakajte žiadne agresívne správanie.

Kombinácia 1,6-litrového motora CRDi (ktorý spĺňa emisnú normu Euro 6d-TEMP), katalyzátora SCR a zásobníkom NOx, ako aj sedemstupňovou prevodovkou DCT, je celkom dobrá. Na sto kilometrov si vypýta 5,5 až 7,5 litra nafty, takže to nie je žiadny ultraekonomický žrút kilometrov. Ale na druhej strane je prinajmenšom lacnejší na kúpu – to by sa však malo opäť zvážiť v strednodobom horizonte kvôli vyšším nákladom na údržbu, nedajbože ak sa niečo pokazí.

Bez ohľadu na pohon, stále mladá Kona podáva zrelý výkon. Elektrický pohon je plne vhodný na každodenné používanie a cenovo dostupný, diesel je naším tipom pre vodičov, ktorý hltajú kilometre na odometri jedna radosť. Hybrid je takým zdravým kompromisom.

