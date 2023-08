Model F-Type si spájame s Jaguarom snáď odjakživa, ale pritom je na trhu iba 10 rokov, takže ide o akéhosi sympatického mladíka, ktorý si veľmi rýchlo získal srdcia svojich fanúšikov. Keď sa prvý dvojmiestny športiak predstavil na autosalóne v Paríži po 50 ročnej prestávke, spustila sa hotová lavína kladných a vychvaľovačných ohlasov. A celkom oprávnene. Navrhnúť nový model, ktorý bude rešpektovať dedičstvo a zároveň musí držať krok s budúcnosťou, nie je malina.

V tej dobe mali všetci vysoké očakávania, no F-Type s ľahkosťou prekročil latku a potvrdil, že Angličania stále dokážu vyrábať pôsobivé autá s istou dávkou vášne. Počas svojej existencie sa z neho snažili vyťažiť maximum. Menili motorizácie, pridávali špeciálne edície, karosárske varianty, vylepšovali jazdnú dynamiku, a výsledkom bolo, že sa pre tento model rozhodlo až 75 % zákazníkov, ktorí predtým na značku pozerali zrejme iba cez privreté dvere.

Jaguar F-Type Convertible P575 R75. Zdroj: Eva Karolčíková

Vozidlo, ktoré bolo označené za duchovného nástupcu E-Type, však bude čoskoro minulosťou. Jaguar sa totiž zaviazal, že od roku 2025 bude ponúkať výhradne plne elektrické modely, takže vidlicový osemvalec ako ho poznáme, už v ďalších modeloch neuvidíme. Je to síce smutné, ale nevyhnutné. Ak by mi ale teraz niekto povedal, že mám poslednú možnosť zažiť zimomriavky pri naštartovaní či počuť burácajúci zvuk spaľovacieho motora, Jaguar F-Type by bol jeden z najlogickejších adeptov môjho zoznamu.

A v prevedení s označením R75 prináša čo-to navyše, aj keď pre bežného smrteľníka nebude táto verzia až taká iná. Ide hlavne o detaily, ktoré sa pretavili do nového dizajnu 20-palcových kolies s desiatimi lúčmi v matnej čiernej farbe s kontrastnými plochami opracovanými diamantovým sústružením, prevedenia stredoch kolies a maske chladiča v čiernej farbe. Ale ako som spomínala, estetika modelu priťahuje pozornosť všade, kam sa s ním vydáte.

Jaguar F-Type Convertible P575 R75. Zdroj: Eva Karolčíková

Predná časť je aj napriek horizontálne natiahnutej optike dostatočne agresívna. Nekonečnú kapotu, ktorá postupne klesá k zemi, sprevádzajú dva ostré Pixel LED svetlomety, medzi ktorými sa nachádza logo divokej mačky umiestnené v strede veľkej centrálnej masky. Šelma pod kapotou predsa potrebuje zhlboka dýchať!

Pri pohľade z boku si všimnete, že kľučky dverí sú zapustené do karosérie, no pri príchode s kľúčom sa elegantne vysunú a zbadáte na nich nápis Jaguar. Ale pozor, ak so sebou chcete zobrať aj nedočkavého spolujazdca, treba kľúčom otvoriť auto dvakrát, inak sa mu kľučka nevysunie. A ak sa vám napríklad oprie o auto a zatlačí ju naspäť, auto zatrúbi. Žeby akýsi ochranný mechanizmus v štýle „o mňa sa teda opierať nebudeš“?

Jaguar F-Type Convertible P575 R75. Zdroj: Eva Karolčíková

Dizajn a krásu auta si vie zhodnotiť každý podľa svojho vkusu, no z môjho skromného postoja musím subjektívne priznať, že F-Type sa mi páči najviac zozadu. Hranatejší svetelný podpis, štyri koncovky výfuku a na želanie vyklopený zadný spojler sú tou ideálnou korenistou kombináciou, ktorá láka všetky zmysly k tomu, aby ste si už sadli dovnútra a prebudili dravca, ktorý nedočkavo čaká na svoju chvíľu.

Rozlúčkový model nechce odísť v tichosti, a tak dostal do vienka najslávnejší ponúkaný motor - V8 s objemom 5 litrov. Vďaka svojmu charakteru, záťahu a zvuku stal ikonou svojej triedy. Zásluhu na jeho dobrej reputácii má Twin Vortex kompresor, ktorý sa úspešne stará o čo najrýchlejšie dodanie výkonu a krútiaceho momentu pri rozmanitom spektre otáčok. A to sa deje v tej istej sekunde, ako sa dotknete plynového pedálu. A ten zvuk, ktorý pritom vydáva... Ušné bubienky puristov ho budú milovať.

Jaguar F-Type Convertible P575 R75. Zdroj: Eva Karolčíková

Osemstupňová automatická prevodovka Quickshift je vo svojej práci skutočne dôsledná. S aktívnym programom Dynamic dokáže promptne prehodiť na ideálny prevodový stupeň a dostať sa čo najbližšie k červeným otáčkam. Rovnako dobre pracuje aj pri redukciách. Ak však máte radšej veci pod kontrolou, môžete si ju užiť cez pádla za volantom. Vtedy je iba na vás, kedy je ten správny čas preradiť, no nečakajte zmenu stupňov ako s Porsche PDK.

Test pokračuje na ďalšej strane...