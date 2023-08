Hyundai Ioniq 6 je pre mňa jedným z najočakávanejších áut tohto roka. Bez akýchkoľvek pochybností ide o najzaujímavejšiu novinku, na ktorej som doposiaľ mal tú česť jazdiť. A zároveň aj najlepší elektromobil. Kórejský sedan so spičkovou aerodynamikou totiž posúva možnosti e-mobility na úplne novú úroveň. Aj keď jeho cena nie je nízka, už nejde o prémiovú kategóriu s cenovkou okolo 100 000 eur.

Hyundai Ioniq 6 AWD Premium má aerodynamický tvar, vďaka ktorému si drží nízku spotrebu aj na diaľnici Zdroj: Filip Kadlečík

Ioniq 6 robí elektromobilitu dostupnejšou, viete ho kúpiť za menej ako 50 000 eur a plne vybavené vozidlo sa cenou udrží pod hranicou 70 000 eur. Navyše, Ioniq 6 úplne eliminuje viaceré nevýhody elektrického pohonu, s ktorými sme sa doteraz stretávali a ktoré bývajú odporcami e-mobility kritizované.

Jeho dojazd je fenomenálny. S reálnym akčným rádiusom prekračujúcim 500 km nemusíte mať žiadne obavy ani z dlhých ciest. Argumentom je aj výkonné nabíjanie jednosmerným prúdom presahujúce métu 200 kW, o akom môže väčšina konkurentov iba snívať.

Geniálna spotreba

Počas môjho testovania na trase dlhej 831 km, ktorá zahŕňala aj diaľničné úseky, som dosahoval priemernú spotrebu 16,8 kWh/100 km. Štandardne som používal klimatizáciu a vyhrievanie sedadiel. Na kratších trasách ma nadchla spotreba okolo 11,8 - 12,5 kWh/100 km, čo je neuveriteľné.

Najmä s ohľadom na fakt, že testované vozidlo má pohon všetkých kolies a maximálny výkon 239 kW (325 k). Vďaka tomu na stovku šprintuje v priebehu 5,1 sekundy, čím sa bez problémov vyrovná priemerným športovým automobilom so spaľovacím motorom.

V porovnaní s konkurenciou je Ioniq 6 jedinečný. Jeho aerodynamický tvar prispieva k jeho vynikajúcim jazdným vlastnostiam. Je dobre odhlučnený a aj keď som cestoval rýchlosťou 130 km/h, nevnímal som žiadne rušivé zvuky. Podvozok je výborne nastavený a poskytuje príjemný komfort aj stabilitu pri prejazde zákrutami. Riadenie je príjemné.

Jednou z negatívnych stránok je legislatívne povinný systém rozpoznávania značiek, ktorý vás upozorňuje na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Nemám záujem prekračovať hranice zákona, avšak údaje automobilu o aktuálnej maximálnej povolenej rýchlosti nie sú vždy správne. Tento problém sa týka aj iných modelov rôznych značiek a spôsobuje ho často aj zmätočná signalizácia dopravných značiek. Napriek tomu by som od výrobcov očakával spresnenie týchto údajov, v súčasnom stave vás tento systém skôr či neskôr začne iritovať.

Radšej klasické zrkadlá

Digitálne spätné zrkadlá sú samostatnou témou. V prípade Ioniq 6 sú implementované lepšie, než napríklad v konkurenčnom modeli od Audi, čo som mal možnosť priamo porovnať. Ich kamery sú nastaviteľné vo väčšom rozsahu a poskytujú lepší prehľad o okolitej situácii. Avšak chýba im perspektíva, čiže vnímanie vzdialenosti objektov. Nepriplácal by som si za ne, no uznávam, že majú svoje výhody. Napríklad pri zaraďovaní pred iné vozidlo na diaľnici alebo pri parkovaní, kedy vám pomáhajú vodiacimi čiarami. V noci či počas silných búrok zasa dokážu kamery zrkadiel poskytnúť jasný obraz aj pri horšej viditeľnosti.

Infotainment systém v Ioniq 6 je výborný, zrkadlenie mobilu funguje bez problémov. Potešila ma možnosť nastavovať klimatizáciu dedikovaným ovládačom. Interiér je minimalistický a futuristický, s dostatkom priestoru a príjemným dizajnom. Kufor je nízky, pretože ide o sedan, a ponúka objem 401 litrov. To nie je zlé, ale ani zázračné.

Ioniq 6 má digitálne spätné zrkadlá, z ktorých nie som nadšený Zdroj: Filip Kadlečík

Škoda, že Ioniq 6 na trh neprišiel ako praktickejšie kombi či shooting brake. Výrazne by sa znížila jeho využiteľnosť a z môjho testu by si odniesol plných 5 hviezdičiek z možných piatich. Takto je jeho využitie do istej miery limitované, najmä rodiny s deťmi sa do plochého kufra budú baliť obtiažnejšie.

Kvalita i priestor

Zadné sedadlá však ponúkajú priehrštia miesta, sedí sa tu naozaj ako v luxusnom sedane. Kabína je vo všeobecnosti dobre spracovaná a použité materiály sú vysoko kvalitné. Hyundai preukazuje, že sa neustále posúva smerom k európskym štandardom a vo viacerých ohľadoch ich dokonca predbieha.

Kvalitná kabína je vysoko funkčná, ponúka moderné a odladené technológie i fantastické materiály Zdroj: Filip Kadlečík

Z pohľadu materiálového zloženia interiéru je Ioniq 6 skutočne výnimočný. Nie len vo svojom segmente, ale aj v porovnaní s prémiovými vozidlami, kde sa stále používajú lakované čierne plasty, ktoré kritizujem už roky. Ioniq 6 sa od nich odklonil. Na stredovej konzole používa veľmi zaujímavý materiál s peknou štruktúrou a hnedo-sivou farbou, ktorý pôsobí veľmi odolne a esteticky príjemne. Taktiež je tu ďalší materiál, podobný koži, ktorý pokrýva stredovú konzolu. Na dotyk pôsobí veľmi prirodzene a dodáva kabíne luxusný vzhľad.

Verdikt

Hyundai Ioniq 6 je automobil, ktorý ma zaujal nielen svojou výkonnosťou a dojazdom, ale aj vnútorným dizajnom a funkčnými prvkami. Elegantným vzhľadom a vysoko kvalitnými materiálmi interiéru sa radí medzi špičku v svojej triede. Ak plánujete kúpu elektromobilu, Ioniq 6 by mal byť na vašom zozname adeptov. Hyundai opäť preukazuje svoju inovatívnosť a posúva automobilový priemysel dopredu. Európske automobilky majú čo doháňať. Filip Kadlečík

motor a pohonný systém Hyundai Ioniq 6 AWD Premium Typ elektromotora 2x synchrónny s permanentným magnetom Max. výkon 239 kW / 324 k Max. krútiaci moment 605 Nm Palivo elektromotor Pohon všetky kolesá Prevodovka jednostupňová redukčná rozmery, hmotnosti a objemy Hyundai Ioniq 6 AWD Premium Dĺžka 4 855 mm Šírka 1 880 mm Výška 1 495 mm Rázvor náprav 2 950 mm Pohotovostná hmotnosť 2 021 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 2 096 kg Užitočná hmotnosť 499 kg Celková hmotnosť 2 520 kg Objem batožinového priestoru 401 l Kapacita batérie 77 kWh jazdné výkony Hyundai Ioniq 6 AWD Premium Max. rýchlosť 185 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 5,1 s spotreba Hyundai Ioniq 6 AWD Premium Kombinovaná - normovaná 15,1 - 16,9 kWh/100 km aktuálne cenníkové ceny s dph Hyundai Ioniq 6 AWD Premium Základná cena modelu od 46 690 € Základná cena verzie od 63 990 € Cena testovaného exemplára 66 050 €