Výkon hnacieho elektromotora sa zvýšil o 10 kW (14 k), výkon generátorového motora sa zvýšil o 8 kW (11 k) a benzínový motor získal 7 kW (10 k). Maximálny krútiaci moment elektromotora (253 Nm) a benzínového motora (131 Nm) zostáva nezmenený. Predné kolesá sú poháňané elektricky, spaľovací motor slúži najmä ako generátor na dobíjanie batérie. Až vo vyššom rozsahu otáčok zasahuje spaľovací motor priamo do pohonu kolies cez spínaciu spojku.

Výbava Advance sa vyznačuje novým, výraznejším dizajnom mriežky chladiča a tmavšou vložkou svetlometov. Výraznejšie sú aj nárazníky. Zdroj: Milan Adámek

Automatická prevodovka bola tiež prepracovaná s cieľom zlepšiť plynulosť, ktorá bola jednou z kritizovaných vecí pred modernizáciou modelu. Keď sa mi vybil akumulátor na diaľnici, spaľovák prudko zvýšil otáčky v snahe rozbehnúť generátor, čo sa stále prejavuje zvýšenou hlučnosťou. Reakcia prevodovky je síce lepšia, ale hybrid si musí stále občas zahučať. Dôležité je, že obrovskú časť jazdy fungujem na elektrinu, takže spotreba je nízka, v teste len 5,1 l/100 km. Ako už býva pri Jazze zvykom, priestor je veľkorysý a vďaka zadným sedadlám so sklopnými operadlami a výklopným sedákmi – jedinečným artiklom v tejto triede – ho možno flexibilne variovať.

Zadné nárazníky dopĺňajú textúrované spodné časti. Zmenila sa aj farebnosť diskov. Zdroj: Milan Adámek

Použitie kamery so širším uhlom záberu a vyšším rozlíšením umožňuje lepšie sledovať okolie alebo dopravné značenie, zatiaľ čo systémy aktívnej bezpečnosti boli prepracované tak, aby menej zasahovali do jazdy. Interiér je nezmenený a ponúka informačno-zábavný systém, ktorý bezdrôtovo integruje smartfóny. Funkcia asistenta dopravnej zápchy bola vylepšená o podporu už od rýchlosti 0 km/h. Pridaná bola aj možnosť ťahania do 500 kg, takže Jazz si už poradí aj s malými prívesmi alebo nosičmi bicyklov.

Držiaky na nápoje sú pred výduchmi klimatizácie, takže nápoje sa v prúde vzduchu chladia. Zdroj: Milan Adámek

Zvýšenie výkonu je síce len minimálne, ale spaľovák nemusí až tak často roztáčať generátor a jazda na elektrinu je dlhšia. So spotrebou sa tu dajú robiť čary. Mnou nameraných 5,1 l/100 km je aj so 40 percentami diaľnic. Čisto v meste žerie len 4 litre. Škoda vyššej základnej ceny.