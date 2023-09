Najhorúcejšie verzie Golfu a Civicu otriasajú pretekárskym okruhom. Ktoré kompaktné športové auto privedie fanúšikov do extázy?

ROCK AROUND THE CLOCK, túto pesničku väčšina hudobných odborníkov považuje za zrod rokenrolu. A názov dokonale sedí aj na naše porovnanie takmer o 70 rokov neskôr, a to Hondy Civic Type R a VW Golf R Performance – dvoch divokých hot hatchov, ktoré bijú na poplach 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tam však ide o boj s časom a búšiacimi motormi.

VW Golf R Performance: Japonec má tri koncovky výfuku v strede, dve na každej strane na VW – obe znejú športovo, ale nie naozaj rockovo. Zdroj: Auto Bild

VW sa spolieha na pohon všetkých štyroch kolies, driftovací program, špeciálny režim nordschleife a výkon 333 koní. Jeho tanečným partnerom je nový Civic Type R (FL5). Ten je zarytým zástancom pohonu predných kolies. Horúca Honda momentálne posiela na prednú nápravu mohutných 329 koní – takže na papieri je to takmer nerozhodné. Ako to však vyzerá na pretekárskom okruhu? Štartovacie svetlá prepíname na zelenú.

Honda Civic Type R: Veľké krídlo vzadu zaisťuje poriadnu dávku prítlaku, ak ho chcete v uhlíkových vláknach, musíte si objednať karbónový balík za 3 990 eur. Zdroj: Auto Bild

Tak nasadnime do Civicu. Dizajn s obrovským krídlom možno nepoteší každého, no aerodynamický zmysel dáva rovnako ako nasávanie vzduchu na kapote, ktorá privádza vzduch aj motoru. Len čo sa zaboríme do pevných a podporných športových sedadiel, už sa cítime tak trochu ako pretekári.

Honda Civic Type R: Vínovočervený koberec nezodpovedá farbe laku, inak interiér neposkytuje veľa dôvodov na reklamáciu. Zdroj: Auto Bild

Pozícia sedenia je správna, kokpit zostáva do značnej miery bez záhad a že výhľad dozadu charakterizuje najmä pohľad na spojler, to možno iba akceptovať. Prístroje majú tri režimy zobrazenia, ktoré korelujú s jazdnými režimami: normálny s dvoma okrúhlymi prístrojmi a bežnými doplnkovými informáciami, s jemným rumencom, ale inak nezmenený, v športovom programe jasne červený s ukazovateľom rýchlosti v štýle legendárneho roadstera S2000 v hornej časti, keď je zvolené R+. Ten sa nám páči najviac, a tak štartujeme mašinu.

