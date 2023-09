Fiat 500 sa v oblasti dizajnu v porovnaní so svojimi historickými predchodcami rokmi zmenil, aj nezmenil. Stále ide o autíčko korešpondujúcich tvarov s milým výrazom, ktoré spozná aj ten, čo sa v autách príliš nevyzná. No keby sme ich postavili vedľa seba, nová päťstovka by vzbudzovala dojem dospeláka. Ružová metalíza, ktorá pokrýva exteriér elektromobilu, pôsobí v kombinácii s chrómovanými detailmi veľmi vkusne a elegantne.

Fiat 500e 3+1 La Prima Zdroj: Nina Pánska

Interiér je vzdušný vďaka bledým farbám, no tiež vďaka strešnému oknu, ktoré umožňuje väčšie prenikanie svetla. To však prináša hneď dve nevýhody. Nie je otvárateľné a nedá sa ani úplne zatemniť. Je síce k dispozícii roletka, lenže je z bieleho dierkovaného materiálu a pred intenzívnymi letnými slnečnými lúčmi vôbec neochráni. Kabína je však vo vrchnej časti prekvapivo priestranná a vyšší posed vodiča poskytuje výborný rozhľad na okolitú premávku.

"Fiatka" od svojich začiatkov poriadne narástla a aj jej celkové rozmery tomu nasvedčujú. Verzia 3+1 má na pravej strane vozidla úzke zadné dvere, pomocou ktorých sa dostanete na druhý rad sedadiel. Aby ste ich smeli otvoriť, je potrebné najskôr začať s prednými spolujazdcovými. V zadnom rade sa nachádzajú dve miesta pre ďalších pasažierov. Nie je to limuzína, ale počas kratších presunov sa tu dá odviezť. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Uchytenie bezpečnostného pásu na zadným dverách je vyriešené nešťastne. Pri jazde kovová zaisťovacia časť naráža do dverí a spôsobuje buchotanie. Vyšší šofér môže mať za volantom problém s priestorom na nohy, ja som pravidelne narážala s pravým kolenom do susednej časti. V interiéri sa mi páčila kompaktná obrazovka, ovládanie rádia na zadnej strane volantu a jemné detaily ako logo 500 na striebornej lište prístrojového panelu.