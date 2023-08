Modernizovaný prémiový crossover DS 3 E-Tense som mal možnosť otestovať do detailu, najazdil som s ním 1 900 km, vyskúšal som si ho na diaľniciach, v meste, na rozbitých cestách, ale aj v úlohe rodinného vozidla.

DS 3 E-Tense Opera Zdroj: Filip Kadlečík

Decentný facelift

Facelift hodnotím pozitívne, okrem iného vďaka nemu DS 3 dostala matrix-LED svetlomety, ktoré v tomto segmente nie sú samozrejmosťou. Pracujú vynikajúco a výrazne prispievajú k bezpečnosti. Vo výbavovom stupni Rivoli vás stráži aj vylepšená kamera, ktorá sleduje premávku a DS 3 vďaka nej dokáže v prípade hroziacej nehody autonómne zastaviť až do tempa 80 km/h.

DS 3 E-Tense Opera Zdroj: Filip Kadlečík

Napriek kompaktným rozmerom disponuje francúzsky crossover pokročilým kamerovým systémom s vysokým rozlíšením. Parkovacia kamera nie je vyhradená len pre cúvanie, jedna je umiestnená aj v prednej časti automobilu a vy tak máte dokonalý prehľad o situácii okolo vozidla.

Skvelý je bezkľúčový systém zamykania, ktorý automaticky odomyká a zamyká auto len na základe toho, že sa k nemu priblížite či sa od neho vzdialite. Komfort, ktorý prináša, je vysoko návykový.

Nízka spotreba

V rámci môjho testovania, ktorého podstatnú časť tvorila diaľničná jazda, som dosiahol priemernú spotrebu elektrickej energie 19,1 kWh/100 km. Tempo 130 km/h na diaľnici spôsobilo, že spotreba stúpla na 20 až 21 kWh. V mestskom a vidieckom prostredí sa efektivita pohonu ukázala ešte výraznejšie, apetít klesol na 13 kWh, čo je pre elektromobil v súčasnosti výborná hodnota. Nabíjanie s maximálnym výkonom 100 kW je slušné.

DS 3 vďaka nízkej spotrebe ponúka solídny dojazd aj napriek faktu, že sa spolieha na akumulátor s kapacitou 50 kWh. Konkurencia často siaha po väčších a ťažších batériách. V praxi na diaľnici pri rýchlosti 130 km/h môžete počítať s dojazdom na úrovni približne 200 až 220 km.

Nastupovanie do sedadiel druhého radu je v prípade DS 3 E-Tense Opera menej pohodlné, môžu za to široké prahy. Zdroj: Filip Kadlečík

Pri kombinovanej jazde mimo diaľnice je možné dosiahnuť akčný rádius v okolí hranice 300 km a v ideálnych podmienkach to môže byť aj 340 km, to už by ste sa však naozaj museli snažiť a jazdiť vyslovene ekonomicky.

Nepáčilo sa mi, že výpočet dojazdu vozidla nie je presný a môže sa líšiť od skutočnosti, čo následne vedie nepríjemnostiam a nesprávnym predpokladom o trase, ktorú môžete prejsť. Plánovanie nabíjania je komplikované, ak sa neviete spoľahnúť na to, že sa k nabíjacej stanici dostanete aj s rezervou. Následné neželané vybitie akumulátora pod 20 % má negatívny vplyv na jeho životnosť.

Priestor na zlepšenie

Infotainment zdobí rýchla odozva, no má sa v čom zlepšovať. Ja som preferoval používanie Android Auto. Zrkadlenie fungovalo bez problémov. Od práce so zabudovanou navigáciou ma odrádzal fakt, že mala svoje nedostatky. Pri vyhľadávaní cieľov ponúkala irelevantné destinácie, namiesto tých, ktoré som potreboval. Príklad?

V Bratislave som sa chcel nechať navigovať do showroomu DS, no ten mi navigácia neponúkla. Za to mi však medzi návrhmi zobrazila predajné miesto v Rakúsku, Česku či Poľsku. Nemôžem opomenúť ani viacnásobné zlyhanie infotainmentu, keď sa za jazdy sám od seba niekoľkokrát reštartoval.

Interiér DS 3 E-Tense Opera vyniká materiálovou skladbou. Zdroj: Filip Kadlečík

Jazdné vlastnosti DS 3 sú vyvážené, ale od crossoveru segmentu B s cenou presahujúcou 50 000 eur by som očakával lepšie odhlučnenie, najmä v druhom rade sedadiel. Zadná náprava pri prejazde nerovností diaľničným tempom vydáva nepríjemné dunivé zvuky. Predná takýto problém nemá.

Vodič má k dispozícii pohodlné a remeselne špičkovo spracované sedadlá, s masážnou funkciou a vyhrievaním. Interiér a priestorová ponuka sú primerané pre tento segment, poskytuje dostatok miesta pre štyroch dospelých cestujúcich. Prémiový pôvod a cenu tu cítiť takmer na každom centimetri. Koža je všadeprítomná a kabínu zveľaďuje aj viacero luxusných dizajnových detailov.

Hoci DS 3 má viacero pozitívnych vlastností, existujú oblasti, ktoré by si vyžadovali vylepšenia. Francúzska automobilka musí spresniť výpočet dojazdu, aby reflektoval na spotrebu, ktorú automobil zaznamenal na posledných stovkách kilometrov. Tiež by mala znížiť hluk v zadnej časti kabíny.

DS 3 E-Tense Opera vyniká aj takýmito detailami - šev, ktorý pripomína perly, je podpisom francúzskej automobilky. Zdroj: Filip Kadlečík

DS 3 si zaslúži pochvalu predovšetkým za pôsobivý dizajn, komfortný interiér, efektívny pohon a príjemné jazdné vlastnosti. Imponuje mi aj fakt, že nejde o tuctové auto. Má nápad, charizmu a originálny štýl. A to je dnes výnimočné.

motor a pohonný systém DS 3 E-Tense Typ elektromotora Trojfázový synchrónny motor s permanentným magnetom Max. výkon 115 kW / 156 k Max. krútiaci moment 260 Nm Palivo elektromotor Pohon predná náprava Prevodovka Automatická s pevným prevodovým pomerom rozmery, hmotnosti a objemy DS 3 E-Tense Dĺžka 4 118 mm Šírka 1 988 mm Výška 1 534 mm Rázvor náprav 2 558 mm Pohotovostná hmotnosť 1 523 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 598 kg Užitočná hmotnosť 377 kg Celková hmotnosť 1 975 kg Objem batožinového priestoru 350 / 1 050 l Kapacita batérie 50 kWh jazdné výkony DS 3 E-Tense Max. rýchlosť 150 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 9 s spotreba DS 3 E-Tense Kombinovaná - normovaná 15,5 kWh/100 km aktuálne cenníkové ceny s dph DS 3 E-Tense Základná cena modelu od 28 990 € Základná cena verzie od 43 990 € Cena testovaného exemplára 52 240 €

