Značka Dacia je známa tým, že svoje modely vozidiel v porovnaní s konkurenciou ponúka v dostupných cenových reláciách, vždy v oblasti ich spodnej hranice. Nesnažia sa o prepych a luxus, ide o vozidlá s jednoduchým trefným interiérom a takpovediac iba s tým najdôležitejším vo výbave. A taký je aj elektromobil Spring. Ide o malé autíčko na mestské využitie. A tomu je prispôsobené aj jeho celkové vyhotovenie.

Dacia Spring Expression Electric 45 Zdroj: Nina Pánska

Podvozok je mäkký, čo na pomalú jazdu v meste a medzi obcami vyhovuje. Celkovo toto vozidlo nie je stavané na vysoké rýchlosti. Tomu nasvedčuje aj jeho nízka konštrukčná maximálna rýchlosť 125 km/h. Malé úzke kolesá v rozmere 165/ 70 R14, či úzka no vyššia karoséria nie sú prispôsobené na búrlivú jazdu a rýchle prejazdy zákrutami, ale na plynulú jazdu v miernom tempe. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Výkon 33kW/ 44 k môže pripadať ako nedostatočný, ale pre ľahučký elektromobil do mesta plne postačuje a dojazd pri takýchto cestách ubúda iba veľmi pomaly. Na jedno nabitie Spring prešiel približne 230 km, čo zodpovedá údaju udávanému výrobcom. Moja priemerná spotreba, do ktorej spadala aj jazda diaľnicou v tempe 110 km/ h, bola 14 kWh/100 km. Pri čisto mestskej jazde v rýchlosti do 90 km/h vie byť priemerná spotreba energie ešte nižšia.

Režim ECO zabezpečí šetrenie batérie a nízku spotrebu elektrickej energie. Vozidlo je s jeho použitím spomalenejšie a nechcelo sa mu ísť príliš nad rýchlosť 90 km/h. Plynový pedál má vrchnú polohu, pri jej prešliapnutí bolo ochotnejšie pridať. Štartovanie ma niekoľko-krát potrápilo. Kľúč treba zľahka podržať vo vrchnej polohe a počkať na zvukový signál. Keď som bola príliš rýchla, obrazovky sa síce rozsvietili, ale pohyb nebol možný.