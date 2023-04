Cupra ako výkonnejšia, respektíve prémiová značka Seatu, sa už na našom trhu predstavila dávnejšie v podaní prvého účelovo-športového vozidla Formentor. Model Born je prvým elektromobilom a dalo by sa povedať, že ide o dynamickejšiu verziu elektrického Volkswagenu ID.3, no minimálne navonok sa od svojho nemeckého súrodenca citeľne líši. Ale je všetko zlato, čo sa blyští?

Cupra Born Zdroj: ROBO HUBAČ

V tomto prípade určite neplatí, že imidž je na nič, pretože je jednou z najsilnejších stránok modelu Cupra Born je práve jeho dizajn. Športovú DNA (aspoň zovňajškom) nezaprie. Časy, keď elektromobily vyzerali čudesne a hlavne nudne sú nenávratne preč. Našťastie! Jedinečný vzhľad dáva modelu veľkú osobnosť a detaily, aké sa nachádzajú po celom aute v medenej farbe, ho jednoznačne identifikujú ako Cupru. V dave sa nestratí a zrejme bude pútať pozornosť aj po niekoľkých rokoch na trhu, čo sa o mnohých autách povedať nedá.

Malé porovnanie oproti jeho nemeckému bratovi – Born je citeľne agresívnejšie auto, a to vďaka nižšej a ostrejšej prednej časti, ako aj veľkým strešným spojlerom a difúzorom, vďaka ktorým by ste si ho mohli ľahko pomýliť s benzínovým športovým autom. Vpredu vás budú sprevádzať nocou ostré Full LED svetlomety a pod nimi sa nachádza mriežka, ktorá nie je iba imidžovka, ale plní funkciu chladenia. Dozadu sa dostali charakteristické svetlá s LED technológiou, ktoré dodáva kufru na objeme. Celkom ma pobavil mechanizmus veka kufra, ktorý sa otvára cez logo Cupra, pretože rovnako sa otvára kufor aj na 20-ročnej Ibize. Ale ak to funguje, prečo to meniť? dave sa nestratí a zrejme bude pútať pozornosť aj po niekoľkých rokoch na trhu.

V interiéri revolúciu v pravom slova zmysle nečakajte, je tu cítiť závan koncernovej technológie, ktorú zdieľa s ID.3. Born ale trochu ubral a interiér sa nesie v znamení minimalistického štýlu. Žiadne obrovské dekorácie, žiadne zbytočné tlačidlá a žiadna radiaca páka alebo volič jazdných režimov na povrchu stredového tunela. Ten budete musieť hľadať inde, pretože svoje miesto si po novom našiel vedľa palubnej obrazovky, presnejšie povedané, vytŕča z nej. Pre niekoho skvelé inovatívne riešenie, ale pre niekoho tŕň v oku.

Cupra Born Zdroj: ROBO HUBAČ

Značka chcela naozaj v interiéri „upratať“ a tak odstránila z priestoru pre cestujúcich všetko, čo by mohlo narušiť jednotný vzhľad. Pre niekoho dobré riešenie, ale zďaleka nie pre každého. Mladý vodič nadšený svetom technológií, ktorý sa ukrýva v tomto kompakte, si môže veľmi rýchlo zvyknúť, ale niekto so starším dátumom narodenia, kto si bude chcieť vaše auto požičať, vám môže zavolať v zúfalstve, že nevie, ako má preradiť a pohnúť sa z miesta. Keď si ale toto všetko odmyslíme, vodič bude musieť vynaložiť trochu viacej sústredenia a pohybu na to, ako a čo má zaradiť, ak chce napríklad prepnúť na mód rekuperácie. Musím povedať, že toto riešenie mi až tak neučarovalo, viac sa mi páči, ako to má zvládnuté Mercedes-Benz.

Čisto digitálne prostredie je také že... žiadne tlačidlá na ovládanie klimatizácie, jediný výrastok na mediálnom paneli slúži na ovládanie zvuku. Áno, otvárame dvere čisto technologicky založeným interiérom, ale niekedy by sa takéto jednoduché prvky mohli zakomponovať na stredový panel, aj keď by to asi nevyzeralo tak dobre. Teplotu si síce môžete zmeniť cez dotykovú obrazovku, ale nie v každej situácii dokážete nájsť priestor na to, aby ste spustili oči z cesty a klikali prstom do aleluja. Je pravda, že pod obrazovkou infotainmentu sa nachádza jemná lišta s nastavením teploty, ale v noci nie je osvetlená, takže ste doslova odkázaný zas na displej. Nuž, zvyk je železná košeľa a toto by mohli v koncerne vymyslieť.

Cupra Born Zdroj: ROBO HUBAČ

Ďalšia vec, čo bije do očí, je volant. Má oveľa menší priemer ako pri ID.3 a tak sa aj harmonickejšie ovláda. Aj na ňom si svoje miesto našli dotykové tlačidlá, na ktoré nesmiete pri šoférovaní zabúdať. Inak sa vám môže veľmi ľahko stať, že omylom niekoľkokrát zmeníte nastavenia tempomatu len tým, že budete držať volant v inej polohe ako je potrebné.

Okrem týchto nedostatkov sa ale budete v kokpite cítiť naozaj dobre. Cupra je prémiová značka, a tento pocit sa z časti prejaví aj na kvalite použitých materiálov. Palubná doska je pokrytá materiálom, ktorý je podobný neoprénu, a farby interiéru do seba pekne zapadajú a nie sú tak výrazné ako iné, živšie farby. Ďalším pozitívom sú sedadlá, ktoré vás správne držia bez toho, aby boli nepohodlné. Jedine ak by ste sa potrebovali natiahnuť dozadu za neposedným dieťaťom, vtedy sa trochu vedia oprieť do rebier.

Born sa zvonka síce javí ako malé auto pre dvoch, ale nenechajte sa oklamať. Čo sa týka obývateľnosti, bez problémov a nepohodlia odveziete na dovolenku aj štyroch dospelých ľudí, pretože vďaka veľkorysému rázvoru a rovnej podlahe je pozdĺžny priestor využitý na 100 percent. Dopredu sa zmestí aj 2 metre vysoký cestujúci, a nebude sa sťažovať na málo priestoru pre nohy či hlavu. Testované vozidlo malo vpredu aj systém uchytenia detskej sedačky Isofix, takže ak máte rodinu, jedno dieťa môže byť vás spolujazdec.

Cupra Born Zdroj: ROBO HUBAČ

Keďže sa vzadu nenachádza klasický stredový tunel, traja nie príliš veľký ľudia sa tu zvezú. Ale ak máte odviezť troch poriadnych chlapov, ten v strede sa zrejme nebude cítiť príliš komfortne, ale Born poúka stále väčší priestor ako by sa od auta jeho dĺžky v štandardoch áut na tepelný pohon očakávalo. Čo sa týka kufra, zmestí sa doňho 385 litrov nákladu a ponúka aj prepážku, ktorú možno umiestniť do dvoch výšok. Mohlo by sa zdať, že nakladacia hrana je príliš vysoká, ale podmienilo by to celkovú estetiku zadku auta a ani to nie je také otravné. V pohode som zvládla naložiť aj kočík s vaničkou.

Teraz sa poďme pozrieť na pohonné ústrojenstvo, ktoré ponúka e-Boost. Ide o výkonový balík v ktorom sa zvyšuje výkon na 170 kW (231 k). V našom prípade pracuje v kombinácii s 58 kWh batériou, ktorá by mala podľa výrobcu ponúknuť dojazd okolo 420 kilometrov. Krútiaci moment 310 Nm sa prenáša na vozovku pomocou jednostupňovej prevodovky s diferenciálom. Vo verzii e-Boost máte k dispozícii spomínaných 170 kW na 30 sekúnd, ak máte dostatočnú kapacitu batérie. Potom už jazdíte „iba“ s 204 koňmi. Priemerná spotreba sa po týždni zastavila na čísle 16,5 kWh/100 km, čo je vzhľadom na časté využívanie diaľnice veľmi pekná hodnota.

Cupra Born Zdroj: ROBO HUBAČ

Výrobca deklaruje dojazd 420 km podľa WLTP, ale keďže som počas testovacieho týždňa nemala úplne ideálne podmienky (bolo premenlivé počasie, teploty od -6 do 10 °C), na palubnom počítači mi svietil dojazd 382 kilometrov, čo nie je vôbec zlé. Tento akčný rádius dostačuje na každodenné dochádzanie napríklad do práce, do obchodu a naspäť domov. Cupra myslela aj na dôležitý barometer použiteľnosti v podobe rýchlosti nabíjania a za 35 minút dokážete nabiť auto z 5 % na 80 %, samozrejme na vysokovýkonnej nabíjačke. Takže ani cesty na dovolenku by som sa neobávala, tak či onak si potrebujete počas šoférovania oddýchnuť a polhodinová zastávka každých 350 kilometrov je len minimum času, ktoré dokáže stráviť efektívne azda každý z nás. Tobôž keď máte deti.

Čo sa týka jazdných vlastností, Born je stále plnokrvný elektromobil, takže zrýchlenie z 0 na 50 km/hod zvládne za 2,6 sekundy a na 100 km/hod za 6,6 sekundy. Ale dokáže ponúknuť za volantom ten pravý pocit z Cupry? Podvozok je ladený trochu tvrdšie, takže si v zákrutách môžete skúsiť aj ostrejšiu jazdu, v tých pomalých je celkom agilný. Ale kilá navyše nedokáže schovať, ale to žiadne nové elektrické auto. Hmotnosť viac ako 1 700 kilogramov je príliš veľa na to, aby sa dalo povedať, že Born je z hľadiska dynamiky vynikajúci. Skôr je to taký všestranný kompakt s agresívnym zovňajškom. Ak by ste si chceli navyše uletieť, kontrola stability vás veľmi rýchlo zastaví. Ale ak vám stačí na pohľad športové auto, budete spokojný. Pozícia za volantom je dobrá, rovnako tak pocit z riadenia aj nastavenia odpruženia (výnimka na rozbité cesty, ale taká je reakcia väčšiny podvozkov). V Borne dostanete takú zlatú strednú cestu medzi výkonom a komfortom.

Verdikt

Cupra Born - španielsky elektromobil Zdroj: ROBO HUBAČ

Síce nemá najväčší dojazd na trhu, ale stále to stačí na dochádzanie na stredné vzdialenosti, a na viac než len splnenie každodenných potrieb priemerného vodiča. Viem si ho predstaviť aj ako jediné auto v rodine, ale bude dobré aj ako #2. Cupra Born je komfortné auto na jazdenie a spĺňa všetky aspekty, ktoré sa dnes na elektromobily kladú.

