Elektrické Jumpy v kratšej verzii M a so slabším akumulátorom s kapacitou 50 kWh stojí 40 332 eur, testovaná veľkosť XL (na tri euro-palety) s väčším 75 kWh akumulátorom stojí 48 036 eur. Nie je to málo, ale v porovnaní s konkurenciou je to najmenej.

Počas testu sme sa snažili jazdiť ako kuriér v mestskom prostredí a vynechali sme z meraného okruhu tradičný podiel diaľničnej jazdy. Lebo toto auto nie je skutočne na dlhé diaľničné cestovanie. Potom sme mali spotrebu 23,2 kWh/100 km, čo nám stačilo na dojazd 323 km. Výhoda elektromobilu: Jazda v mestskej zápche nezvyšuje spotrebu, ale naopak. Nevýhoda: Kúrenie zožralo časť dojazdu (test prebiehal koncom decembra). A aj tak nebola veľká kabína vždy vykúrená dostatočne komfortne.

Palubná doska je jednoduchá. Samé tvrdé plasty pri úžitkovom aute neprekážajú. Zdroj: Milan Adámek

Nabíjanie na nabíjačke s výkonom 150 kW išlo výkonom 57 kW, čo na displeji počítač prerátal ako 384 kilometrov za hodinu. Približne každých 10 minút nám pribudol dojazd 64 km, čo je pre kuriéra výborné. Stačí sa zastaviť na desaťminútovku a pokryje ďalšiu časť mesta na rozvoz zásielok. Posledných 20 percent kapacity však ide odbíjanie už len veľmi pomaly, takže sa neoplatí čakať. To vlastne platí pri každom elektromobile, ale pri kuriérskom ešte viac. Čas sú peniaze.

Nákladný priestor má​​​​ dĺžku 2 862 mm a šírku medzi stenami 1 628 mm. Užitočné zaťaženie je 835 kg (bez vodiča) – čo je asi o 350 kg menej, než odvezie Jumpy so spaľovacím motorom. Bočné posuvné dvere majú šírku 942 mm, zadné dvojkrídlové 1 282 mm. Výkon 100 kW nie je najvyšší (medzi ponukou spaľovákov by bol uprostred), ale na stovku zrýchli za 11,9 sekundy. Na diaľnici pri 110 km/h žerie 35 kWh, čo je už priveľa, dojazd padne pod 200 km.

Dvierka na nabíjanie sú na ľavom prednom blatníku. Pôvodné dvierka na benzínovú nádrž zostali zaslepené. Zdroj: Milan Adámek

Oproti rovnako veľkému a výkonnému naftovému Jumpy je tento o 16 000 eur drahší. V meste sa však cíti výborne, nabíjanie je rýchle a nosnosť dobrá. Hodí sa pre lokálnu kuriérsku službu. Tá však musí byť poriadne zámožná.

motor a pohonný systém Citroën ë-Jumpy Furgon XL 75 kWh Max. výkon 100 kW / 135 k Max. krútiaci moment 260 Nm Palivo elektromotor Pohon predná náprava Prevodovka automatická prevodovka s pevným prevodovým stupňom rozmery, hmotnosti a objemy Citroën ë-Jumpy Furgon XL 75 kWh Dĺžka 5 309 mm Šírka 1 920 mm Výška 1 935 mm Rázvor náprav 3 275 mm Pohotovostná hmotnosť 2 220 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 2 295 kg Užitočná hmotnosť 835 kg Celková hmotnosť 3 055 kg Objem batožinového priestoru 6 100 l Kapacita batérie 75 kWh jazdné výkony Citroën ë-Jumpy Furgon XL 75 kWh Max. rýchlosť 130 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 11,9 s spotreba Citroën ë-Jumpy Furgon XL 75 kWh Kombinovaná - normovaná 21,7 - 26,1 kWh/100 km Dojazd - norma WLTP 330 km aktuálne cenníkové ceny s dph Citroën ë-Jumpy Furgon XL 75 kWh Základná cena modelu od 40 332 € Základná cena verzie od 48 036 €