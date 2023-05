Môj kolega Milan Adámek už podrobne opísal jeho skúsenosti s Citroënom C4 X v naftovej verzii, poháňanej 1,5-litrovým vznetovým agregátom s výkonom 130 koní. Teraz sa nám do rúk dostala čisto elektrická verzia s označením ë-C4 X s podobným výkonom 100 kW/136 k. Budeme sa preto venovať len ich odlišnostiam. Navonok nie sú prakticky žiadne. Človek by možno očakával, že predná maska elektrickej verzie bude bez otvoru na nasávanie chladiaceho vzduchu, ale nie je to tak. Iba zelená evidenčná značka prezrádza, že pod kapotou bije elektrické srdce. Aj zadky sú (takmer) rovnaké, na elektroaute chýba koncovka výfuku. Logicky.

Citroën ë-C4 X: Jediným rozdielom na zovňajšku karosérie, oproti verziám so spaľovacími motormi, je absencia koncovky výfuku. Načo by tam aj bola? Zdroj: ROBO HUBAČ

Zmeny nezaregistrujete ani po nastúpení. Ten istý volant, tá istá palubná doska, tá istá minipáčka automatickej pre­vodovky. Čo je však najviac zarážajúce – elektrická verzia má rovnaký objem kufra 510 litrov ako verzie so spaľovacím motorom. Človek by očakával, že akumulátory uberú z priestoru na batožinu alebo pre posádku. Nie je to však tak. Model C4 X je pravý trojpriestorový sedan s oddeleným kufrom a menším nakladacím otvorom. To sa však dá vykompenzovať sklopením zadných operadiel. Môžete tak odviezť aj väčší náklad a príjemným bonusom je aj otvor na lyže umiestnený za centrálnou opierkou.

Citroën ë-C4 X: Vodič má pred sebou digitálnu prístrojovú dosku, ktorá podáva dôležité informácie pre jazdu. Nad ňou môžete mať aj headup displej premietaný na menší plastový štít. Zdroj: ROBO HUBAČ

Celkom príjemne nás prekvapilo i to, že na pomery elektrických áut nie je Citroën ë-C4 X extra ťažký. Váži „len“ necelých 1 700 kg, čo naozaj nie je v porovnaní veľa. Oproti spomínanej naftovej verzii je to však o 290 kg viac. Dôvodom je akumulátor s kapacitou 50 kWh, čo je skôr priemerná hodnota. Napriek tomu deklaruje výrobca dojazd 360 km.

Celkom nás prekvapili „terénne“ jazdné schopnosti vozidla. Vďaka väčšej svetlej výške podvozka a ochrannému oplastovaniu zvládne C4 X aj mierne ťažký terén bez ujmy na zdraví. Napriek absencii pohonu všetkých štyroch kolies.

Citroën ë-C4 X: Vďaka väčšej svetlej výške podvozka a špeciálnym tlmičom jazdí C4 X aj na 18-palcových diskoch kolies ako vo vatičke. Zdroj: ROBO HUBAČ

Zároveň sme veľmi ocenili výborný komfortný podvozok, ktorý po­užíva inovatívne tlmiče s progresívnymi hydraulickými dorazmi, vďaka ktorým necítiť v karosérii nárazy ani od tých najväčších nerovností na vozovke. Citroën má elektrický pohon zvládnutý výborne, jeho 100 kW (136 k) a krútiaci moment 260 Nm automobilu ponúka dostatočný výkon pri veľmi rozumnej efektivite. Dokázali sme jazdiť so spotrebou 15 kWh/100 km, čo reálne umožňuje dosiahnuť dojazd deklarovaný výrobcom. Nabíjanie s výkonom 100 kW je primerané cenovej relácii vozidla. Príjemným bonusom elektromobilu je aj možnosť aktivácie ventilácie a vykurovania kabíny na diaľku cez mobilnú aplikáciu.

