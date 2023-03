Citroën ë-Berlingo stavil na elektrický pohon, no inak si zachováva vlastnosti, ktoré som si cenil už na jeho spaľovacích verziách. Napriek praktickému charakteru ľahkého úžitkového vozidla mu Francúzi do vienka dali podarený a originálny dizajn, ktorý je jednoduchý, no nápaditý. Predovšetkým v interiéri.

Fantastické pre rodinu

Obrovský dojem na mňa robí fakt, že som v bezprostrednej blízkosti vodiča našiel 14 väčších či menších odkladacích priestorov, kde si možno položiť mobilný telefón, fľašu s vodou, pohár s kávou, dôležité dokumenty či úplné drobnosti. Citroën myslel na všetko. Na pomery svojej kategórie má ë-Berlingo veľmi kreatívnu kabínu, striedajú sa tu viaceré vkusné materiály i farebné kombinácie - od tmavých tónoch cez svetlejšiu sivú až po tyrkysové akcenty. Tie sú výrazné najmä na sedadlách, ktoré majú pohodlné čalúnenie a dobrú lakťovú opierku, no privítal by som, ak by ponúkali dlhší sedák.

Komfort kabíny hodnotím veľmi kladne, aj jej ovládanie - napríklad klimatizácia sa nastavuje úplne intuitivíne mimo dotykového displeja. Samotný infotainment si skvelo rozumie s Android Auto, telefón sa pripája cez kábel, no túto nevýhodu vyváži stabilným a rýchlym prenosom dát.

Z pohľadu rodinného využitia je ë-Berlingo absolútne fantastické, vzadu sú tri samostatné sedadlá, každé so svojim IsoFixom. Sklá posuvných dverí na rozdiel od niektorých konkurentov nie sú iba statické a k dispozícii tu je aj roletka, ktorá chráni posádku pred priamym slnečným žiarením. Priestorové pomery sú absolútne veľkorysé a to aj v batožinovom priestore.

V meste ako doma

Vyzdvihnúť musím aj jazdné vlastnosti vozidla, ktoré sa hodia do mestskej premávky - je veľmi agilné, má riadenie, ktoré mu umožňuje otočiť sa aj v úzkych uličkách. Cúvacia kamera nemá najjemnejšie rozlíšenie, no selfie si cez ňu fotiť neplánujem, pri parkovaní poslúži dobre. Podvozok je komfortnejší, než by som v tomto segmente očakával.

Elektrický Citroën ë-Berlingo je výborné auto, avšak pred jeho kúpou musíte poznať jednu zásadnú vec - spôsob, akým ho chcete využívať. Vozidlo exceluje v mestskej a prímestskej doprave, no jazda po diaľnici je preň až príliš energeticky náročná.

Podľa mojich skúseností zvládne elektrické Berlingo pri teplotách v rozmedzí 5 - 10 °C na jedno nabitie po diaľnici prejsť približne 150 kilometrov, no treba podotknúť, že pri rýchlosti 110 až 120 km/h. Za týždeň som s ním najazdil 740 kilometrov, dve tretiny z tejto porcie sa odohrávali práve na diaľnici. Priemerná spotreba elektrickej energie sa ustálila na úrovni 26,4 kWh/100 km. To nie je málo, no vzhľadom na horšiu aerodynamiku priestrannej kabíny nejde o vyslovene zlú hodnotu.

Pomalé nabíjanie

Problémom je malá batéria a pomalé nabíjanie. Kapacita akumulátora 50 kWh značne limituje inak všestranný elektromobil, i keď treba opäť zdôrazniť, že pri jazde po meste a okreskách spotreba klesá aj na 21 kWh/100 km, čiže dojazd sa vie vyšplhať aj na 254 km, ktoré pri plnom nabití deklaruje palubný počítač.

Všestrannosť Berlinga by dokázalo zvýšiť aj rýchlejšie nabíjanie jednosmerným elektrickým prúdom. Na ultrarýchlej DC nabíjačke s maximálnym výkonom som za hodinu opakovane nabil iba 38 kWh, to je na dnešnú dobu slabá výkonnosť. Ak by Citroën dokázal menší akumulátor nabiť za 30 minút, na čo by mala stačiť možnosť nabíjať výkonom 100 kW, elektrické Berlingo by dostalo úplne iný rozmer. Navyše, Citroën takéto rýchle nabíjanie v portfóliu má už dlhšie, aj preto nerozumiem tomu, prečo po ňom nesiahol aj v rámci segmentu ľahkých úžitkových vozidiel.

S nabíjaním sa spája ešte jedna nevýhoda vozidla, ktorá je inak jeho silnou stránkou. Posuvné bočné dvere v druhom rade sú pri rodinnom aute na nezaplatenie - vďaka nim viete dieťa naozaj pohodlne naložiť do autosedačky a pripútať ho. Avšak akonáhle prídete na nabíjačku a zapojíte kábel do konektora, využitie ľavých dverí je limitované práve kvôli umiestneniu nabíjacieho portu. Keď dvere otvoríte, kompletne ho prekryjete. Citroën by spravil dobre, ak by do budúcna prehodnotil umiestnenie konektora tak, aby neblokoval dvere. Keď nabíjate, ľavé zadné dvere neotvoríte.

motor a pohonný systém Citroën ë-Berlingo M Shine Typ elektromotora synchrónny motor s permanentným magnetom Max. výkon 100 kW / 135 k Max. krútiaci moment 260 Nm Max. otáčky 12 000/min Palivo elektromotor Pohon predná náprava Prevodovka automatická s pevným prevodovým stupňom rozmery, hmotnosti a objemy Citroën ë-Berlingo M Shine Dĺžka 4 403 mm Šírka 2 107 mm Výška 1 844 mm Rázvor náprav 2 785 mm Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 739 kg Užitočná hmotnosť 551 kg Celková hmotnosť 2 290 kg Objem batožinového priestoru 775 / 3 000 l Kapacita batérie 50 kWh jazdné výkony Citroën ë-Berlingo M Shine spotreba Citroën ë-Berlingo M Shine Kombinovaná - normovaná 19,3 - 19,7 kWh/100 km Dojazd - norma WLTP 258 - 285 km aktuálne cenníkové ceny s dph Citroën ë-Berlingo M Shine Základná cena modelu od 31 490 € Základná cena verzie od 34 990 € Cena testovaného exemplára 36 740 €

