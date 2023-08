Značka BMW sa pred časom rozhodla doplniť rad M3 o karosársku verziu Touring a výsledok skutočne stojí za to. Vyrába sa spolu s bratom M3 Sedan v závode v Mníchove.

Súlad medzi dvomi odlišnými svetmi je zväčša ťažké dosiahnuť. V prípade BMW M3 Touring však ide o vydarenú kombináciu dravosti a využiteľnosti. Nie je to iba pseudošportové auto, na ktorom by bol športový iba balíček príslušenstva do exteriéru či interiéru. Dá sa s ním kvalitne zabaviť, ale ponúka aj dostatok praktických vlastností na každodenné používanie. Viac obrázkov nájdete v galérii.

BMW M3 Competition M xDrive Touring Zdroj: Nina Pánska

Pohľad na exteriér ulahodí nejednému oku. V prvom momente zaujme výraznou červenou metalízou v kombinácii s čiernou strechou a inými doplnkami, potom prichádzajú na rad detaily. Mne sa páčilo tvarovanie a celkové vyhotovenie dlhej prednej kapoty, ktorej pohyb dômyselne zabezpečujú plynové vzpery. Tá spolu so svetlami a obličkovou mriežkou chladiča dodáva autu výraz, že to myslí vážne.

Jasný príklad praktickosti modelu je batožinový priestor. Ten je skutočne veľkorysý, navyše je v rovine s nakladacou hranou a aj jeho výška mi pri manipulácii s batožinou vyhovovala. S prehľadom sa doň zmestí kočík, či klietka pre psa. Sťažovať sa nemôžu ani pasažieri v druhom rade. Za sedačku vodiča nastavenú podľa seba, som sa usadila pohodlne a s rezervou miesta okolo nôh aj hlavy.

Motorový priestor ukrýva 3-litrový benzínový radový šesťvalec s technológiou M TwinPower Turbo, ktorý ako základ používa aj pretekárske vozidlo BMW M4 GT3. Výkon 375 kW/510 k cestujúcich v okamihu zaklincuje do sedadiel. Systém M xDrive spolupracuje s aktívnym M diferenciálom na zadnej náprave, vďaka ktorému v režime 4WD Sport uprednostňuje smerovanie výkonu na zadnú nápravu.