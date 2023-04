BMW i7 v čiernom prevedení, pôsobí temne, možno aj kvôli dizajnu kľučiek vo mne evokuje robota, no na druhej strane je v ňom aj veľká dávka elegancie, tú podčiarkujú krištáľové predné svetlá. Jeho vzhľad púta pozornosť, ale práve vnútri čaká kopec prekvapení a technológií. To začína už pri vstupe. Dvere sú ovládané elektricky a na ich otvorenie a zatvorenie, je viacero možností. Dá sa to aj tlačidlom zvnútra, aj zvonku, aj na diaľku.

BMW i7 xDrive60 Sedan Zdroj: Nina Pánska

Funkčnosť otvárania dverí bola dobrá. Na určitý čas je to zábavné, ale na každodenné používanie, kedy sa ponáhľate, to môže byť aj otravné. Hlavne ak potrebujete dvere otvárať a zatvárať viackrát za sebou. V prípade potreby sa dá využiť aj manuálne otváranie, kľučkou. Auto je plné elektricky ovládaných prvkov, ide o všetky dvere, sedačky, volant, rolety, priehradka pred spolujazdcom sa otvára tlačidlom.

Technológie a systémy slúžia, ako majú. Ak ide o pripojenie mobilného telefónu, je k dispozícii bezdrôtovo, cez Apple CarPlay, alebo Android Auto. Asistenčné systémy pracovali kultivovane, napríklad adaptívny tempomat vozidlo v prípade prekážky podľa potreby spomalil a následne plynulo zrýchlil. Čítanie dopravných značiek je spoľahlivé a potvrdením požadovanej rýchlosti tlačidlom, si ju auto prevezme.

Interiér zodpovedá kategórii auta. Je elegantný, nevšedný a poskytuje množstvo funkcií. Už pri vstupe mi prvý pohľad skĺzol na husté a mäkké koberčeky na podlahe. Páči sa mi, že sedačky sú potiahnuté látkou, sedí sa v nich výborne. Ambientné podsvietenie v rôznych farbách, lesklé prvky, kvalitné materiály, to všetko hrá s charakterom luxusnej limuzíny. Na každom kúsku auta sa dá na čo pozerať.