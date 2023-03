BMW a minivan? To bol v roku 2014 výstrel do tmy. Trh s minivanmi sa prepadal a BMW nemalo žiadne skúsenosti s týmto segmentom, ale urobilo dobre. Z prvého minivanu Active Tourer sa predalo vyše 430 000 kusov a malo to zaujímavý efekt. Minivan dotiahol k značke klientelu, ktorá predtým žiadne BMW nemala. Pritom neprekážalo, že tradičného zákazníka nechal Active Tourer úplne chladným. Dobrý dôvod, aby v októbri 2021 prišla druhá generácia.

Áno, táto s obrovskými ľadvinami. Teraz je tu aj plugin hybridná verzia a my testujeme výkonnejšiu z nich, 230e, ktorá kombinuje spaľovací benzínový 1,5-litrový trojvalec s výkonom 110 kW (150 k) s elektrickým motorom s výkonom 130 kW (177 k). Už vidím, ako si šomrete popod nos: trojvalec! Lenže tento je tak plynulo podporovaný elektrickým motorom, že jeho vibrácie či drnčanie nepostrehnete. Práve pri rozbehu hrá prím elektrina. Navyše celý systém generuje výkon až 240 kW (326 k), čo minivanu dáva krídla. V režime overboost dosahuje výkon ako ikonická M3 z 90. rokov – neuveriteľné.

Usporiadanie a dizajn interiéru sú inšpirované veľkým elektrickým SUV iX. Obrazovky sú jemne zakrivené. Zdroj: Auto Bild

Skutočne to jazdí dynamicky, na minivan až neobvykle športovo. Na stovke ste za 5,5 sekundy, krútiaci moment 477 Nm sa prenáša na vozovku bez preklzov pro­stredníctvom všetkých kolies. Aj zamokra na hranici mrazu. Na elektrinu môžete ísť rýchlosťou 140 km/h, ak je v akumulátore dosť šťavy, na benzín až 205 km/h.

Vynikajúco vyhľadáva nočným videním ľudí aj zvieratá a pokojne na ne graficky upozorňuje. Spoľahlivo zistí aj červenú na semafore alebo značku stop, takže ju neprehliadnete ani v noci. Adaptívne LED svetlomety pracujú rýchlo a spoľahlivo, proti­idúce auto nikdy neoslnili. Taká starostlivosť sa len tak nevidí.

Vzadu je stále dosť miesta aj pre dospelých. Zdroj: Auto Bild

Nový je aj interiér BMW radu 2 Active Tourer (2022), ktorého usporiadanie a dizajn sú inšpirované veľkým elektrickým SUV iX. To znamená, že minivan je teraz vybavený zakriveným displejom a len niekoľkými ovládacími prvkami. Koliesko iDrive je nahradené dotykovým systémom (10,7-palcového monitora) a hlasovým ovládaním, čo sa však volá tiež iDrive. A namiesto radiacej páky je na stredovom tuneli len malá kolíska.

Stredová konzola, nadväzujúca na lakťovú opierku, akoby plávala medzi sedadlami ako žehliaca doska. Pod ňou je ešte odkladací priestor. Štandardom je aj airbag medzi dvoma prednými sedadlami. Ten zabezpečí, aby sa v prípade nehody neporanili vzájomným kontaktom vodič so spolujazdcom. Okrem štandardných a športových sedadiel pre prvý rad možno objednať sedadlá s väčšou bočnou oporou, bedrovou opierkou, pamäťou a masážnymi funkciami.

Sedadlá z brúsenej kože, elektrické nastavovanie polohy, dostatočne veľké lakťové opierky a veľa miesta nad hlavou. Minivan má svoje nesporné výhody. Zdroj: Auto Bild

Kapacita akumulátora bola zvýšená na 14,9 kWh a mala by teraz stačiť na elektrickú jazdu do 82 až 93 kilometrov. Predchodca s menším akumulátorom zvládal len 55 kilometrov, takže ide o poriadny nárast, ktorý by mal väčšine ľudí vydržať na celý deň pri bežnej prevádzke, a to aj s rezervou.

Maximálny nabíjací výkon palubného systému je 7,4 kW, nabíjanie jednosmerným prúdom nie je zabudované. Využitie maximálneho výkonu umožňuje nabiť batériu cez wallbox za dve a pol hodiny.

Keďže je teraz akumulátor namontovaný v podlahe auta, pod zadným sedadlom je dosť miesta aj na výrazne väčšiu palivovú nádrž. Tá má 47 litrov, čo znamená, že zastávky na tankovanie sú zriedkavejšie.

Zaujímavý držiak na mobil so sklopnou časťou a bezkáblovým nabíjaním. Mobil sa nabíja a stále vidíte na jeho displej (aspoň na jeho väčšiu časť). Pritom je pevne a bezpečne uchytený. Zdroj: Auto Bild

Zaujímavé je, že elektromotor nie je integrovaný v prevodovke, ako je bežné, ale je umiestnený vzadu pri náprave. Pre toto technické riešenie jazdí Active Tourer v elektrickom režime s pohonom zadných kolies a len po naštartovaní benzínového agregátu sa mení na štvorkolku. To je celkom vtipné, lebo práve prvá generácia minivanu Active Tourer bola prvým BMW s predným pohonom, čo svojho času vyvolalo rozruch medzi priaznivcami značky. BMW s pohonom predných kolies? Eine große Katastrophe! Takže teraz tu máme zase zadnokolku a sveta sa otáča správnym smerom.

Kabína je veľká, lebo druhá generácia sa zväčšila v každom smere o niekoľko centimetrov. Teraz dosahuje na dĺžku 4,39 metra. Zadné sedadlá sú oproti predným mierne vyvýšené. Zadné operadlá sú delené na tri časti, samostatne sklopné - ako má BMW vo zvyku. Štandardne elektricky otvárateľné dvere batožinového priestoru umožňujú prístup do kufra s objemom 406 až 1 405 litrov. Časť objemu leží pod zdvojenou podlahou, ktorá zarovnáva nakladaciu hranu do jednej roviny.

Headup displej premieta informácie na výsuvný štítok. Pri postavách s výškou nad 190 cm sa už čitateľná poloha nastavuje ťažšie. Zdroj: Auto Bild

Spotreba by mala byť 0,6 l/100 km a 14,4 kWh/100 km. Realita, samozrejme, závisí od toho, ako často nabíjate. Keďže nám dojazd obvykle vydržal na celý deň, jazdili sme od pondelka do piatka s nulovou spo­trebou benzínu. Stačilo nezabudnúť pripojiť večer nabíjačku. Benzínový motor sa naštartoval až cez víkend, keď sme šli na dlhšiu trasu po diaľnici. S prázdnou batériou (áno, pre puntičkárov: nikdy nie je úplne prázdna) benzínový trojvalec žral aj vyše sedem a pol litra. Nevadí, cez pracovný týždeň mu zase spotrebu znížim aspoň na päť litrov.

Dlhý dojazd je super, škoda, že nezvláda aj nabíjanie DC ako to už vedia plugin hybridy od trojcípej konkurencie. Dynamické vlastnosti sú na minivan až neobvykle športové. Podvozok je primerane tvrdý. Riadenie presné, ako sa na BMW patrí. Vysoká cena mu však podráža nohy.

motor a pohonný systém BMW 230e Active Tourer Usporiadanie a počet valcov R3 Zdvihový objem 1 499 cm3 Max. výkon (benzínový motor) 110 kW / 149 k pri otáčkach 4 700 - 6 500/min Max. krútiaci moment (benzínový motor) 230 Nm pri otáčkach 1 500 - 4 400/min Max. výkon (elektromotor) 130 kW / 176 k Max. krútiaci moment (elektromotor) 247 Nm Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka automatická 7-stupňová rozmery, hmotnosti a objemy BMW 230e Active Tourer Dĺžka 4 386 mm Šírka 1 824 mm Výška 1 570 mm Rázvor náprav 2 670 mm Pohotovostná hmotnosť 1 920 kg Pohotovostná hmotnosť (EÚ) 1 995 kg Objem batožinového priestoru 406 / 1 405 l Objem palivovej nádrže 47 l jazdné výkony BMW 230e Active Tourer Max. rýchlosť 205 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 5,5 s spotreba BMW 230e Active Tourer Kombinovaná - normovaná 0,6 - 0,8 l/100 km emisie BMW 230e Active Tourer Emisie CO 2 14 - 18 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph BMW 230e Active Tourer Základná cena verzie od 44 850 € Cena testovaného exemplára 62 882 €