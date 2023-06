V titulku to so základnou výbavou samozrejme myslíme trochu zveličene, veď sa bavíme o päťmetrovom obrovi s výkonom 340 koní. Jeho cena s doplnkami je dôvodom na zamyslenie.

Luxusne veľké SUV kupé, konkurent GLE kupé od Mercedesu, X6 od BMW, ale aj Cayen­ne kupé, je veľmi populárne a obdivované, nielen na Slovensku. Sedí sa v ňom vyššie, podľa očakávania. Materiály použité v interiéri sú celkom fajn, napríklad nás potešila alkantara vo dverách. Žiaľ, už menej čierny klavírny lesk na palubovke, ktorý sa nielen nepríjemne zrkadlí, ale je to aj magnet na prach a odtlačky.

Audi Q8 - nemecké prémiové SUV Zdroj: ROBO HUBAČ

Vrch palubovky je mäkký a prešívaný, vidno však, že to nie je koža, ale len plast. Takto sa to robieva skôr v kategórii okolo 35 000 eur… V interiéri vládne digitálna doba, nájdete tu hneď tri displeje. Jeden za normálu slúži pre klimatizáciu, ale aj ako písacia plocha pri voľbe cieľa v navigácii.

Parkovacie systémy majú svoje vlastné tlačidlá, rovnako ako potenciometer. Aj na volante s perforovanou kožou sa nachádza ovládač hlasitosti vo forme valčeka.

Audi Q8 - nemecké prémiové SUV Zdroj: ROBO HUBAČ

Vzadu je veľmi veľa miesta, čo je až prekvapivé vzhľadom na zvažujúcu sa strechu, no nie k celkovej dĺžke karosérie. Po otvorení piatych dverí možno znížiť vzadu karosériu, pre ľahšie nakladanie ťažkej batožiny. Ale aj elektronicky vysunúť výklopné ťažné zariadenie – veľmi praktické!

Počas prvej jazdy na známej okresnej ceste sme si hneď všimli, ako veľmi Q8 ťahá za vyjazdenými koľajami. Asi za to môže šírka pneumatík (285/40 R22) alebo aj celková geometria. Druhá vec, s ktorou bojujete, je asistent pre jazdu v pruhoch. Našťastie, možno ho vypnúť, hoci celkom komplikovane (tri dotyky na displeji).

Audi Q8 - nemecké prémiové SUV Zdroj: ROBO HUBAČ

Ďalšia vec, ktorá nás prekvapila v rámci podvozka, ako prenáša dovnútra informácie od vozovky. Napriek pneumatickému podvozku tak máte prehľad o každej nerovnosti na ceste. Síce jemne, ale všetky prenesie dnu a vy tak úplne presne viete, s ktorým kolesom ste po čom prešli. Niekto by to nazval komunikácia s vozidlom, no podľa nás je jazda zbytočne mierne roztrasená.

Čakali sme plavnejšiu jazdu. Ideálne by bolo spojiť majestátnu plavbu s primeranou tuhosťou, bez náklonov v zákrute. Q8 tak síce jazdí športovo, ani komfort mu nechýba, ale je tu stále prítomný istý nepokoj od podvozka.

Základný benzínový motor V6 vie pekne potiahnuť, automatická prevodovka radí veľmi jemne, predpisovo. Zvuk motora je príjemný, auto je veľmi dobre odhlučnené. Napriek tomu, že má bezrámové bočné okná.

Audi Q8 - nemecké prémiové SUV Zdroj: ROBO HUBAČ

Keď už sme pri nich, čakali sme, že v aute za vyše 100 000 eur sa dvere budú samy dotvárať, no nedialo sa tak. Bolo treba s nimi silnejšie buchnúť, občas aj viackrát. Celkovo vzaté je Q8 v podstate rodinné auto s veľkým kufrom a vysokým imidžom. Kto naň má, nech sa páči. Problém máme len s cenou – za 107 000 eur sa už dostávame do regiónu modelu SQ8 (od 101 950 eur), ktorý poháňa motor V8 s omnoho vyšším výkonom (507 koní). Voľbu príplatkových extra doplnkov by sme dobre zvážili.

Naskenuj QR kód a zisti splátku Zdroj: ROBO HUBAČ

motor a pohonný systém Audi Q8 55 TFSI quattro Usporiadanie a počet valcov V6 Zdvihový objem 2 995 cm3 Max. výkon 250 kW / 339 k pri otáčkach 5 000/min Max. krútiaci moment 500 Nm pri otáčkach 1 370/min Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka 8-stupňová automatická rozmery, hmotnosti a objemy Audi Q8 55 TFSI quattro Dĺžka 4 986 mm Šírka 2 190 mm Výška 1 705 mm Rázvor náprav 2 995 mm Pohotovostná hmotnosť 2 175 kg Objem batožinového priestoru 605 l Objem palivovej nádrže 85 l jazdné výkony Audi Q8 55 TFSI quattro Max. rýchlosť 250 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 5,9 s spotreba Audi Q8 55 TFSI quattro Kombinovaná - normovaná 10,3 l/100 km emisie Audi Q8 55 TFSI quattro Emisie CO 2 233 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Audi Q8 55 TFSI quattro Základná cena modelu od 77 860 € Cena testovaného exemplára 107 050 €